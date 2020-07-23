回应法国称抹黑 中方否认一切涉疆指责

（德国之声中文网）7月23日，中国驻法国大使馆发表了一份题为"驻法国使馆发言人就近期西方一些政客和组织抹黑污蔑新疆的回应"的声明。其中指出："近一段时间，美国、澳大利亚、英国等国一些政客以及西方个别所谓'人权保护组织'围绕中国新疆发起新一轮对华抹黑行动，出于政治目的编造一系列耸人听闻的谎言，已波及法国公共舆论，甚至误导了一些政治人物。驻法国使馆谨再次澄清真相，以正视听。"

中国驻法大使馆在回应中表示："有人诬称新疆设立'集中营'、'再教育营'，'关押百万维吾尔人'。这一谣言是由美国政府资助的非政府组织'中国人权捍卫者网络'最先捏造并传播，仅凭对8名维吾尔人的采访和粗略估算，就得出了'新疆地区2000万人口中，10%的人被拘押在'再教育营'的荒谬结论。"

法国外长的要求

这一回应的背景是，本周二法国外交部长勒德里昂(Jean-Yves Le Drian)表态称：维吾尔族穆斯林在新疆地区的处境是不可接受的，他要求中国当局允许独立的观察者进入该区域。

勒德里昂表示，巴黎政府不仅仅只是根据人权组织的表述明确了立场，也从自有的消息来源得知中国存在关押维吾尔人的营地、对其大规模拘捕，并且还令其失踪、强迫其劳动和绝育并破坏了维吾尔族的文化遗产。

对此，中国驻法使馆回应称：新疆依法设立的职业技能教育培训中心与法国等国的去极端化中心类似，是预防性反恐和去极端化的"有益尝试和积极探索"。该使馆发言人保证，教培中心严格遵守中国宪法和法律关于尊重和保障人权的基本原则，"充分保障学员的人身自由"，实行寄宿制管理，提供清真饮食，"学员可以回家，有事可以请假，可以使用本民族语言文字，不同民族学员的风俗习惯和宗教信仰自由得到充分尊重和保护"。

法国外交部长勒德里昂

法国外长的表态也引起了中国外交部发言人汪文斌的强烈回应，在周三召开的记者例会上，这位新上任不久的外交部发言人表示：中方已多次回应并澄清关于涉疆问题的不实报道和指责。涉疆问题"根本不是什么人权、宗教、民族问题，而是反暴力恐怖主义和反分裂问题。"

后来法国大使馆发言人对此发表的回应在内容上与汪文斌在记者会上的回答有一定重合。不同之处包括，中国驻法大使馆在声明中特别指出"德国新疆问题专家"郑国恩(Adrian Zenz)"实际上是美国政府支持的极右翼组织成员，也是美国情报机构操纵设立的'新疆教培中心研究课题组'的骨干。"他提出新疆强制绝育的说法在中国驻法大使馆看来是"是一派胡言"。

德国之声的独家调查

2020年伊始，德国之声根据从新疆外泄的"墨玉名单"，进一步组成调查小组，透过研究和访谈发现更多内幕。德国之声采访了多名成功逃离"再教育营"的人，并透过采访内容来深入了解"再教育营"。受访人均证实："再教育营"中的管理人员曾经将一张含有超过70项行为或罪名的文件交给他们，并逼迫他们从这个列表中，选出一个或是数个罪名。然后，"再教育营"管理人员会让他们逐个出席审判。有人因为曾经出国旅游被判刑两年。更有人因为从事宗教活动被判以更长的徒刑。受访人表示，有部分女性在"再教育营"拘留期间被守卫强奸。此外刑讯人员还会对"学员"施加人身暴力。

中国政府称建造"再教育营"主要是对抗极端思想并让维吾尔人掌握有用的技能。然而，中国政府也有理由对维吾尔激进主义感到忧虑。维吾尔人在忍受了几十年的文化与政治歧视后，他们对中国政府的不满越积越深，而这些不满曾在过去转化成攻击汉人的暴力行为。

就此，中国驻法大使馆最新表态称：在新疆自治区采取预防性反恐去极端化措施之前的20年间，新疆曾发生数千起恐怖袭击事件，造成数百人死亡，数千人受伤，经济损失无以计数。而现在，新疆已有40多个月没有发生一起恐怖袭击事件。

虽然一方面中国驻法大使馆表示如今新疆"经济发展，社会稳定，人民安居乐业"，但另一方面却拒绝法国外长提出的允许独立观察员进入新疆的建议，称"现在最需要的不是中国'自证清白'，或者是派所谓'独立观察员'调查中国，而是弄清楚关于新疆的种种谣言是由谁、怎么炮制出来的。"

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。