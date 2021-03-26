回应新疆问题 中国外交部记者会罕见播放视频

（德国之声中文网）据中国外交部网站消息，在周五（3月26日）召开的例行记者会上，发言人华春莹向在场记者展示了一段视频——前美国国务卿鲍威尔的办公室主任、前陆军上校劳伦斯·威尔克森（Lawrence Wilkerson）于2018年8月在罗恩·保罗和平与繁荣研究所（Ron Paul Institute for Peace and Prosperity）的讲话。据中国媒体称，这是外交部例行记者会现场首次播放视频，在这条视频前还播放了另一个视频——加拿大视频博主Daniel Dumbrill于3月19日在涉疆讨论时发表的观点。

华春莹在影片结束后表示：“正如大家刚才看到的，当年参与策动伊拉克战争的美国前高官（这里指威尔克森，编者注）亲口承认，所谓新疆维吾尔族问题，只不过是美国企图从内部搞乱中国、遏制中国的战略阴谋。而在这出美国导演制作的‘大片’中，美国及其几个盟友国家一些政客，包括一些媒体，扮演了极不光彩的角色。……那么，看到威尔克森这段视频后，他们是更相信自己政府高官呢，还是继续相信那几个拙劣的演员呢？”

华春莹补充道：“事实已经一再证明，新疆问题绝不是民族、宗教、人权问题，而是反分裂、反暴恐、反干涉的问题。美国精心炮制所谓新疆问题，不是真的关心维吾尔族人民，否则他们不会在“9·11”事件后以反恐为名，对多个穆斯林国家大打出手，……他们的真正目的，就是要破坏中国安全稳定，阻遏中国发展壮大。”

华春莹强调：“今天的中国不是伊拉克，也不是叙利亚，更不是当年八国联军铁蹄下的晚清。中国光明磊落、坦坦荡荡，事实与真相将戳穿所有针对中国的恶意谎言、谣言。我们也有足够的决心、意志和能力，坚决捍卫国家主权、安全，维护国家利益与尊严。”

此外，在举例说明美国中情局的“劣行”时，华春莹还以香港为例：“2019年，在香港’修例风波’中，美国中情局及其‘白手套’美国国家民主基金会等资助、策动反中乱港分子以争取所谓民主自由为名打砸抢烧，暴力冲击立法会大楼，甚至亲自上街布阵指挥，企图在香港上演‘颜色革命’。”

原视频内容

鉴于中国外交部发布的视频有所删减，本台记者在“罗恩·保罗自由报告”（The Ron Paul Liberty Report）的Youtube账号下找到这段威尔克森分析“美国的帝国策略”的视频。他在影片的第21分左右指出，美国在阿富汗驻军只关乎三个主要战略目标，他坦言自己作为军方人员没必要反对这些目标，但是美国人民应该知情并可以讨论他们是否愿意为这些目标而“买单”。

威尔克森提到的第一个原因是，因为阿富汗是唯一一个美国硬实力最有可能触及的贯穿中亚的“一带一路”倡议的地区。“如果我们必须依靠军事力量来施加影响，那么阿富汗是一个让我们有能力这么做的地方。”

他解释美国出兵阿富汗的第二个原因称：“我们邻近的巴基斯坦拥有地表上可能最不稳定的核武库。如果有必要的话，我们希望能够驾驭并稳住这个核武库。”

就第三个原因，威尔克森表示：“因为中国新疆有两千万维吾尔人，他们不喜欢汉人。如果中情局能够利用这些维吾尔人采取行动，就像土耳其的埃尔多安为反对阿萨德而做的那样，那么现在就已经有2万维吾尔人去叙利亚了，这只是个例子，这也是为什么中国可能不久就会向叙利亚派兵去应对这些响应埃尔多安的维吾尔人。换言之，如果中情局想破坏中国的稳定，最好的办法就是制造动荡，加入那些维吾尔人，从内部而非从外部向北京汉人政权施压。”

威尔克森紧接着强调：“我没说正在发生这种事情，你可没听到我这么说。但这是一种可能。”

在阿富汗的美军

威尔克森何许人也？

前美国陆军上校威尔克森在美国总统小布什的第一任期内担任国务卿鲍威尔的办公室主任。2001年，911恐怖袭击发生后，小布什宣布对阿富汗发动打击行动。威尔克森退休后，多次公开批评美国发动的伊拉克战争以及该国在中东的其它政策。

他曾于2013年8月接受《环球时报》英文版采访。当年的6月，中国国家主席习近平同美国时任总统奥巴马举行了中美元首会晤。威尔克森当时表示，只要中美两国各有睿智的领导人，就既不会有冷战也不会有热战。他补充道：“但是中美两国人仍有人希望会有一场冷战，因为这对他们的利益和财富有利。台湾可能会点燃这场战争。因此，现在看到中国大陆和台湾能小心地建立关系和信任是一件好事。”

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