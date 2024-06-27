回应“惩治台独”措施 台湾调升赴中旅游警示

近期台海两岸风波不断，包含北京公告“惩治台独顽固份子”《意见》、台媒指政论节目遭中媒“渗透”，还有自媒体人声称台湾网红遭“收买”、赴中拍摄“文化统战”影片。国台办已针对一系列事件回应；台方又怎么说？

（德国之声中文网）自民进党籍的赖清德上任台湾总统以来，中国政府对台湾的“文攻武赫”未歇，上週更宣布“惩治台独顽固份子”的22条《意见》。对此，台湾陆委会週四（6月27日）宣布把赴中国的旅游警示调高至“橙色”，也就是非必要应避免赴中国及港澳旅行，

台湾行政院发言人陈世凯27日表示，该《意见》“程序不明确”且“内容过于广泛模糊”，此举“只会挑起两岸民众对立，严重影响两岸民众互相交流跟往来”。他呼吁，台湾民众应审慎考虑是否有必要前往中国旅行，并提醒已在中国的民众注意自身安全。

根据中国官媒新华社公布的《意见》条文，被北京认定从事“台独分裂活动”者，最重会被判处死刑，且程序上适用“缺席审判”。

赖清德週三（26日）回应：“民主不是犯罪，专制才是罪恶。中国没有任何权力可以制裁台湾人民，只因为台湾人民的主张；中国更没有跨域追溯台湾人民的权力。根据中国的《意见》，不赞成统一，就是台独……朝野应该共同面对这个问题。”

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美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）也在週一（24日）表示，美方“强烈谴责中国官员升高紧张、破坏稳定的言论与行为”，呼吁各方克制、勿片面改变现状，并敦促中国政府与台湾“展开有意义的对话”。“透过威胁与法律战，海峡两岸的分歧仍无法和平解决。”

面对台湾与美国的反弹，中方立场依旧强硬。中国国台办发言人朱凤莲26日重申“台湾属于中国”的主张，并称《意见》是“维护台海和平稳定”的必要举措。她声称，凡是“以身试法的台独顽固份子”，都将遭受执法单位“一追到底，依法严惩”；而若是“台独”份子“主动放弃台独分裂立场”，符规定者可不追究部分责任。

被问及《意见》是否适用于支持“台独”的外国人，朱凤莲并未明确回应，仅称其“针对的是极少数涉独言行恶劣、谋独活动猖獗的台独顽固份子”。她也未详述新規范涵盖的对象，是否包含不同类型的媒体人、历史文化与教育工作者。

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台媒指政论节目遭中媒“渗透”

除了“惩治台独”的《意见》之外，“台湾政论节目遭中媒渗透”的传闻，也是台湾近期的讨论焦点。

台媒《自由时报》週二（25日）引述匿名的“资深媒体人”爆料，称台湾某电视台的政论节目“主题、谈话脚本均有中国新华社驻台记者高度参与，直接在录影棚盯梢，确认节目有达到国台办要求”。

报道称，自今年初开始，不只一间台湾电视台被国台办“接触”，其中一间同意与国台办合作制播新的谈话节目，主题大多是批判民进党政府，“带风向极为明显”。据其消息来源说法，每週开节目会议时，新华社驻台记者赵博都会到场“提醒”选题切角，录制节目时也会“私下向来宾转达希望讲的角度”。

中国国台办发言人朱凤莲26日否认此事，批评《自由时报》的报道是“彻头彻尾的假新闻，纯属造谣”。台湾国家通讯传播委员会（NCC）表示正在了解状况，并呼吁电视台业者自律；陆委会亦表示在调查此案，并强调中国大陆记者赴台驻点须遵循相关法规，不得从事“与许可目的不符的活动”。

民进党立委洪申翰表示，此案令人担忧这究竟是“单一事件”，还是中国“系统性的攻击”。

有不具名的台湾国安人士向台媒说明“中国插手台媒”的五大手法，其一就是向台媒租摄像棚，或是请求支援制播节目，或以“演播间”形式制作中国官媒节目单元；有的则是向媒体租办公室，“由驻台人员直接对媒体下指导棋”。其他方法还包含“与特定媒体设置微信群组”，或是“邀约媒体饮宴，广布情搜统战网络”，以及争取媒体人访问中国。

台湾网红被“收买”推动“文化统战”？

6月中旬，台湾网红“波特王”在脸书上引据未具名的“可靠消息”称，自7月下旬起，“台湾会陆续有网红到中国旅游拍片，预计有十组人。招待主办单位是海峡两岸青年协会，会免费出机加酒……也让各位知道中共国务院就是有拨预算，要砸钱要来对台湾文化统战”。

波特王称，这些网红的中国旅游影片通常“完全不谈政治”，一般民众可能看不出来背后有海峡两岸青年协会的邀约招待。

针对波特王的“爆料”，台湾陆委会表示会进一步了解受邀网红名单，并特别注意该邀约协会的经费来源。据陆委会说法，该协会是台湾人创办的组织，主要业务就是招揽台湾学生赴陆交流。

中国国台办发言人朱凤莲26日被问及波特王的说法，反批道：“互联网是有记忆的，你提到的这位网红也曾经多次来大陆交流旅游。只要他愿意来大陆传递正能量，我们欢迎他再来。但如果乱扣帽子、恐吓同行，相信两岸民众都不会支持。”

对此，波特王简短回应：“厉害了，中共国台办想请我吃鸿门宴。”

台湾国安局长蔡明彦曾表示，中国透过政治渗透、经济施压、军事恫吓、资安与认知作战等“复合式的威胁”及“灰色地带”战略，对台湾进行“胁迫性的和统”。图为中国解放军。（资料照） 图像来源: Wu Xiaoling/Photoshot/IMAGO

中国持续“秀武力”

据台湾国防部消息，中国自26日起再度发动“联合战备警巡”。6月4日和21日，台湾军方的公开消息亦曾分别提到中方的“联合战备警巡”。

台湾军方26日上午公布的统计显示，过去24小时内共计有33架次中国战机逾越台海中线，最近距离基隆约40海里。

随著台湾海峡紧张局势升级，印太各国和美国持续加强盟友关系，因应未来可能的冲突。菲律宾驻美大使罗慕尔德兹（Jose Manuel Romualdez）近日接受英国《金融时报》访问时，亦提及去年菲国依照美菲《强化防务合作协议》（EDCA）新增开放给美国使用的4个军事基地。

罗慕尔德兹重申菲国政府先前说法，指这些基地是防御性质，并非用来进攻。不过，他也表示，若菲律宾国防机构认定冲突可能影响到菲方，那么“很有可能”同意美军使用菲国基地来保卫台湾。

罗慕尔德兹说：“我们只希望这永远不会发生。但如果真的发生，显然像菲律宾这样的国家……会在亚洲战争发挥作用。”

（综合报道）

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