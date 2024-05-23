中国宣布对美军工企业实施反制措施

自赖清德正式就任台湾总统以来，中国方面连续祭出针对美国的制裁。周三，外交部宣布对包括洛克希德·马丁和雷神等在内的12家军工企业采取制裁，原因一是美国对台军售，二是华盛顿以涉俄罗斯因素为由对中企实施的制裁。针对这些美国军工企业的制裁究竟有何杀伤力？它们在中国还有业务吗？

（德国之声中文网）中国外交部周三宣布对12家美国军工企业以及10名军工企业高管实施制裁，作为对于美国对台军售和以涉俄罗斯为由对中国企业实施制裁的回击。

依据《中华人民共和国反外国制裁法》采取的反制措施包括冻结相关企业的在华资产、不动产和其他各类财产，禁止这些公司的高管入境中国等。相关措施即日起生效。

据美联社报道，此次被列入制裁名单的企业包括洛克希德·马丁（Lockheed Martin）、雷神公司（Raytheon）以及通用动力（General Dynamics）等美国军工业集团旗下的公司。被制裁的个人包括诺斯洛普·格鲁曼（Northrop Grumman）公司和通用动力公司的总裁、副总裁等高层主管。

资料照片：洛克希德·马丁制造的F-35战机 图像来源: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

中国外交部表示，一段时间以来，美国无视“中方在乌克兰危机上的客观公正立场和建设性作用”，以涉俄罗斯因素为由对多家中国实体“滥施非法单边制裁”，“单边霸凌和经济胁迫”行为侵犯中方企业、机构和个人正当合法权益。

此外美国持续对台出售武器也是北京此番祭出制裁的重要原因之一。5月20日赖清德正式宣誓就任台湾总统的当天，中国方面就宣布对三家参与对台军售的美国企业实施制裁，包括波音防务、空间与安全集团以及通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司。中国外交部还宣布对美国威斯康星州前联邦众议员麦克·加拉格尔实施制裁，原因是他“近年来频繁采取干涉中国内政、损害中国主权和领土完整、侵犯中方利益的言行”。

加拉格尔今年2月访问台北与蔡英文会晤 图像来源: Ben Blanchard/REUTERS

白宫国家安全顾问沙利文在周三对这些制裁加上中国政府之前一天对美国国会前议员迈克·加拉格尔（Mike Gallagher）的制裁表示“坚决反对”。

制裁：象征意义大于实际杀伤力？

美联社指出，目前尚不清楚中方采取的制裁措施会对相关美国军工企业产生哪些影响，但是这类制裁通常都是象征意义大于实质作用。

不过，像洛克希德·马丁和雷神这样的大型集团，并非只有军工业务，虽然目前被列入制裁名单的只是其旗下的军工企业，但是如果扩大到这些集团整体来看，它们在中国还是有一些业务的。

比如洛克希德·马丁旗下的西科斯基飞机公司（Sikorsky Aircraft）就在上海与中资合资成立了上海西科斯基飞机有限公司，业务内容包括生产民用直升机零部件和维修。

雷神公司则是在2020年和联合技术公司（United Technologies Corporation）重组成为雷神科技公司。而联合技术公司的主要经营业务包括飞机发动机、直升机、空调系统、电梯等，其中奥的斯电梯公司（OTIS）在中国有较大规模的业务，开设了多个分公司。



（美联社等）

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