回应安全质疑 Clubhouse称将加强数据保护

（德国之声中文网）在斯坦福互联网观察站（Stanford Internet Observatory）的一份报告指出Clubhouse存在安全隐患，可能导致用户数据遭中国政府窃取之后，这一美国音频社交软件表示，将会对该平台的用户数据保护措施进行审查。



作为对斯坦福研究报告的回应，Clubhouse方面表示，尽管开发者并没有选择让该应用在中国可以使用，但是一些用户还是通过其他途径下载了APP，这就意味着中国用户参与的聊天室的对话内容可能会泄露出去。Clubhouse的开发公司发表声明指出：“在斯坦福互联网观察站的研究人员帮助下，我们发现了若干个可以进一步加强数据保护的领域。” 声明还指出：“在接下来的72小时内，我们将会推出更新，以添加额外的加密和补丁，以防止Clubhouse客户端将数据传输给中国服务器。我们还计划委托一家外部的数据安全公司，来对我们做出的改进步骤加以审查和评估。”



Clubhouse是一款2020年春上市的智能手机应用软件，目前只能在苹果手机的iOS系统上使用。本月早些时候，在特斯拉总裁马斯克（Elon Musk）和金融服务公司罗宾汉（Robinhood）的总裁特内夫（Vlad Tenev）在其聊天室开启讨论之后，该语音聊天平台在全球的用户数量激增。在这些新增用户当中，有不少来自中国大陆，他们参加的一些聊天室讨论话题涉及新疆再教育营、香港国安法等敏感政治议题。不过上周该应用在中国大陆已经被屏蔽。





斯坦福互联网观察站发表报告称，已经确认中国公司声网（Agora Inc）为Clubhouse提供了后台基础架构，因此声网很可能有渠道获取用户的原始音频资料，因此也存在把它交给中国政府的潜在可能。这份报告还指出，研究团队观察到聊天室的元数据被中转到一些据信是位于中国的服务器上，而音频数据则被中转到由中国实体所管理的服务器上。不过该报告也指出，研究人员相信，如果音频被存储在美国的话，中国政府应该无法获得相关数据。



声网公司没有立即回复路透社记者就相关话题发去的问询。正值春节假期，中国国家互联网信息办公室也无人接听记者的采访电话。斯坦福互联网观察站的报告还指出:“斯坦福互联网观察站决定披露这些安全隐患，因为这些漏洞不仅较为容易被发现，而且还给数百万Clubhouse用户构成了直接的安全风险，尤其是中国用户。”



移动应用数据分析公司Sensor Tower的统计显示，截止到2月2日，这款仅适用于苹果手机的软件在全球一共有360万用户，而其中110万都是在那之前的6天之内新注册的。



雨涵/任琛（路透社）



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