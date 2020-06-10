回应国安法 美拟限制资本流经香港

蓬佩奥点名批评英资银行亲中

一个多世纪以来一直秉持“闷声大发财”策略的英资银行汇丰、渣打，近期在香港问题上受到了越来越大的政治站队压力。北京方面指责其“吃饭砸锅”；而在表态支持港版《国安法》后，渣打、汇丰遭到了投资者的批评，美国国务卿也予以点名警告。