回应国安法 美拟限制资本流经香港

「港版国安法」备受国际关注，美国继终止香港特殊地位後，再考虑限制资本流经香港，而G7成员国也打破分歧，七国外长将於短期内就香港局势发表联合声明。
（德国之声中文网）美国财长姆努钦（Steven Mnuchin）周四（11日）表示，华府透过总统属下的资本市场工作小组（Working Group on Capital Markets），研究不同的资本市场方式回应北京推行「港版国安法」，包括考虑限制美国资本流经香港。
特朗普上周宣布终止香港特殊经贸地位，并要求该工作小组60天内提出建议，加强审计在美上市中国企业的帐目，以保障美国投资者的利益。姆努钦在视讯通话上对传媒指出，工作小组将审议这一方面，并发表一份详细报告。
他续称，期望中国履行首阶段中美贸易协议的条款，未来两年增购2000亿美元美国商品和服务。
日法外长称G7将发声明
另一方面，日本放送协会（NHK）周四（11日）报导，日本外务大臣茂木敏充与法国外长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）周三（10日）曾通电话，证实七大工业国集团（G7）外长将在短期内就香港局势发表联合声明。声明中料将对中方行动表达关注，促请中国维持香港「一国两制」。
日本早前被指拒绝与美国丶英国丶澳洲及加拿大就香港局势发表联合声明，其後日本首相安倍晋三表明日方希望主导G7有关声明，但据报G7一些成员国包括法国对此有所保留。
李澄欣/张慈（路透社/NHK）