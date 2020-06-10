 回应国安法 美拟限制资本流经香港 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.06.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

回应国安法 美拟限制资本流经香港

「港版国安法」备受国际关注，美国继终止香港特殊地位後，再考虑限制资本流经香港，而G7成员国也打破分歧，七国外长将於短期内就香港局势发表联合声明。

USA Steven Mnuchin in Washington (picture-alliance/AP Photo/J. Martin)

（德国之声中文网）美国财长姆努钦（Steven Mnuchin）周四（11日）表示，华府透过总统属下的资本市场工作小组（Working Group on Capital Markets），研究不同的资本市场方式回应北京推行「港版国安法」，包括考虑限制美国资本流经香港。 

特朗普上周宣布终止香港特殊经贸地位，并要求该工作小组60天内提出建议，加强审计在美上市中国企业的帐目，以保障美国投资者的利益。姆努钦在视讯通话上对传媒指出，工作小组将审议这一方面，并发表一份详细报告。

他续称，期望中国履行首阶段中美贸易协议的条款，未来两年增购2000亿美元美国商品和服务。

延伸阅读：取消香港特殊地位 《环时》批美“慢性自杀”

日法外长称G7将发声明

另一方面，日本放送协会（NHK）周四（11日）报导，日本外务大臣茂木敏充与法国外长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）周三（10日）曾通电话，证实七大工业国集团（G7）外长将在短期内就香港局势发表联合声明。声明中料将对中方行动表达关注，促请中国维持香港「一国两制」。

日本早前被指拒绝与美国丶英国丶澳洲及加拿大就香港局势发表联合声明，其後日本首相安倍晋三表明日方希望主导G7有关声明，但据报G7一些成员国包括法国对此有所保留。

李澄欣/张慈（路透社/NHK）

相关内容

Premierminister Shinzo Abe Japan Ausweitung Maßnahmen Coronavirus

安倍有意推动G7发表涉港联合声明 10.06.2020

在对中国港版国安法审慎表态后，安倍突然表示将利用七国集团峰会之机，领衔推动批评中国的联合声明。北京对此表明严重关切。

James Tien Pei-chun Politiker aus Hongkong 29.10.2014

专访田北俊：中国承受不起香港「揽炒」 31.05.2020

北京通过港版国安法，美国下令制裁。代表商界及开明建制派的自由党荣誉主席田北俊，5月30日接受德国之声专访时形容，北京拿香港跟美国对决是自伤之举，并多次呼吁「中央要有智慧」。

Standard Chartered Bank

蓬佩奥点名批评英资银行亲中 10.06.2020

一个多世纪以来一直秉持“闷声大发财”策略的英资银行汇丰、渣打，近期在香港问题上受到了越来越大的政治站队压力。北京方面指责其“吃饭砸锅”；而在表态支持港版《国安法》后，渣打、汇丰遭到了投资者的批评，美国国务卿也予以点名警告。

广告

媒体看中国

Hongkong | Gedenken an das Tian’anmen-Massaker (Getty Images/AFP/A. Wallace)

德语媒体：香港“在悬崖边上”抗争

《法兰克福汇报》采访几位香港活动人士，他们认为，尽管北京的国安法令港人震惊，但这一年的抗议运动其实已经取得许多成功。  