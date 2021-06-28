回应北约黑海军演 俄军启动防空演习

（德国之声中文网）据俄罗斯国际文传电讯社周二（6月29日）援引俄黑海舰队报道，参与演习的约有20架战斗机、直升机及导弹系统，北约和他国战舰的动向受到密切监视。

围绕乌克兰冲突，俄罗斯和北约双边紧张关系近来又有所升温。新近，一艘英国战舰和俄军之间在黑海发生短暂纠纷。据俄方称，英国驱逐舰 "HMS捍卫者 "号（HMS Defender）深入俄罗斯水域3公里，直到俄方做警告性射击并投下炸弹后才折返。英方否认此说，并称，英舰是在国际水域合法航行。

2014年，俄罗斯从乌克兰手中夺取了克里米亚半岛，并将其周围海域宣布为俄罗斯领土。西方各国则继续视克里米亚为乌克兰的一部分，不承认俄罗斯对相关海域的主权要求。

尽管遭致俄方强烈抗议，乌克兰与北约国家和其他盟友每年举行 "海上微风" （Sea Breeze）联合演习。为期两周的本年度演习于本周一开始，包括美军在内，共有5000官兵和约30艘军舰、40架飞机参演。

（路透社）

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