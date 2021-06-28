 回应北约黑海军演 俄军启动防空演习 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.06.2021

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时政风云

回应北约黑海军演 俄军启动防空演习

作为对乌克兰和众多北约国家在黑海联合军演的回应，俄罗斯在被其吞并的克里米亚半岛启动防空演习。

UK MS Defender Batumi Manöver Schwarzes Meer

英国“捍卫者”号驱逐舰26日抵达格鲁吉亚Batumi港，参加北约黑海军演

（德国之声中文网）据俄罗斯国际文传电讯社周二（6月29日）援引俄黑海舰队报道，参与演习的约有20架战斗机、直升机及导弹系统，北约和他国战舰的动向受到密切监视。   

围绕乌克兰冲突，俄罗斯和北约双边紧张关系近来又有所升温。新近，一艘英国战舰和俄军之间在黑海发生短暂纠纷。据俄方称，英国驱逐舰 "HMS捍卫者 "号（HMS Defender）深入俄罗斯水域3公里，直到俄方做警告性射击并投下炸弹后才折返。英方否认此说，并称，英舰是在国际水域合法航行。   

2014年，俄罗斯从乌克兰手中夺取了克里米亚半岛，并将其周围海域宣布为俄罗斯领土。西方各国则继续视克里米亚为乌克兰的一部分，不承认俄罗斯对相关海域的主权要求。  

尽管遭致俄方强烈抗议，乌克兰与北约国家和其他盟友每年举行 "海上微风" （Sea Breeze）联合演习。为期两周的本年度演习于本周一开始，包括美军在内，共有5000官兵和约30艘军舰、40架飞机参演。 

  

观看视频 06:52

俄罗斯为何摆出攻打乌克兰的架势？

路透社）  

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