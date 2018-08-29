回应俄中网路战 美联手盟友出击

(德国之声中文网)白宫国安顾问博尔顿週四(9/20)表示，美国将与盟友合作对抗来自中国、俄罗斯和其他竞争对手发动的网路战。其他如财政部、国土安全局等部门也加入他的行列。
博尔顿表示，美国15年来第一个缜密规划的网路行动现在开始。过去在奥巴马（Barack Obama）掌权时规定，任何大型军事网路行动都需要高层授权，但特朗普政府决定取消这项规定。
博尔顿说：「我们并没有像奥巴马政府那样被绑手绑脚。对于任何正在对美国进行网路活动的国家，他们都应该期待......我们将在进攻和防守方面作出回应。」他说中国、伊朗、朝鲜和俄罗斯是主要的威胁来源，美国和盟友每天都在网路上受到攻击。
他补充:「针对网路攻击的回应，不是每个都发生网路世界里。」
他也声称，恶意入侵的目标从美国的基础设施到政府官僚机构、企业和选举都有。其中最恶名昭彰的就是黑客，包含俄罗斯军方代理人被指控在2016年大选之前，入侵民主党候选人希拉里·克林顿的电子邮件信箱取材做文章，使得后来共和党候选人特朗普得利当选。
各部门严阵以待
美国五角大厦表示，美国将强化网路防火牆和和改善网路安全。除了防守，美国政府也提出「反击、破坏、降级和威慑」等相关主动攻击的新策略。
美国财政部长姆努钦表示，财政部已利用网络制裁向俄罗斯、朝鲜、伊朗和其他国家带来实际影响。国土安全部部长柯斯丁·尼尔森(Kirstjen Nielsen)表示，国内安全部门将推动电子监控和电脑犯罪法修法，以跟上快速变化的环境。她说：「跨国犯罪集团正在採用越来越複杂的数位工具和技术。」
美国国务院也强调「因为网路空间的相互关联性」，将与盟国建立网路安全支援网。国务院表示，「当我们的合作伙伴改善其网路安全时，最终会使包括美国在内的其他国家更安全，更有弹性来抵御网路威胁。」
黑客攻击俨然成为新时代的战争模式
来自中国的网路威胁
特朗普在八月底推特指涉中国骇入希拉里的私人电邮，随后FBI出面澄清，重申没有证据显示希拉里的私人电邮系统遭入侵。
美国情报机关一直指控，俄罗斯才是透过骇客干预2016年美国总统大选的主谋。今年7月，美国联邦大陪审团起诉12名俄罗斯特工，指他们入侵希拉里和民主党的电脑网络。
去年年底，德国联邦宪法保卫局经过长期调查发现，中国情报机构在领英等社交媒体上使用虚假账号，伪装成猎头、科学家、咨询公司或智库的员工，大规模招募德国线人，从而试图渗透到德国议会、政府部门和相关机构中。北京则表示，「德方的指控毫无根据」。
九月初，美国国家反间谍与安全中心主任伊万尼纳接受路透社采访时也表达相同疑虑。这是第一次有美国部门出面发声。
美国联邦调查局情报部门主管斯库勒(Joshua Skule)指出，中国的对外谍战行为中，大约70%都是针对美国私营经济部门，「中国人的经济间谍行为已经达到了史无前例的程度。」
夏立民/罗法(法新社、路透社)
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通俄门事件“剧情”大概
2013年：特朗普先生赴俄
2013年6月18日，特朗普在推特上宣布：“环球小姐大赛11月9日将在俄罗斯莫斯科举行现场直播。这场盛会将两个国家系在一起。”他还补充写道：“你觉得普京会到场吗？如果会，他会成为我新结交的最好的朋友吗？”2013年10月17日，他上电视节目接受大卫•莱特曼（David Letterman）采访时表示，他与俄罗斯人做过很多次生意。
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通俄门事件“剧情”大概
2015年9月：黑客指控
一名FBI联邦调查局探员告知美国民主党全国委员会技术部，该机构可能遭到黑客攻击。2016年5月18日，国家情报局总监克拉珀（James Clapper）说，有一些迹象显示，美国总统选战期间被黑客攻击。2016年6月14日，美国民主党全国委员会透露受到了俄罗斯黑客攻击。
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2016年7月20日：基斯利亚克先生浮出水面
在共和党全国代表大会的一次活动上，参议院塞申斯（Jeff Sessions）与俄罗斯大使基斯利亚克（Sergey Kislyak）以及其他的大使见了面。
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2016年7月22日：让事件更为复杂的阿桑奇
阿桑奇的维基解密披露了大约两万封从美国民主党全国委员会窃取的电子邮件。这些邮件似乎让人有理由认为，希拉里·克林顿争取优势，排挤同党竞选人桑德斯。
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2016年7月25日：对的时间，对的人
联邦调查局宣布正在调查美国民主党全国委员会邮件遭窃事件：“我们非常认真对待这种造成严重损害的事情。”
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2016年11月8日：特朗普赢得选举
唐纳德·特朗普当选美国总统。11月9日，俄罗斯议会在媒体上对此发出欢呼和掌声。
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2016年11月10日：特朗普团队否认通俄
俄罗斯副外长谢尔盖•里亚布科夫（Sergei Rybakov）表示，俄政府与特朗普竞选团队在大选期间有过接触。后者对此坚决否认。
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2016年11月18日：弗林的任命
特朗普任命弗林（Michael Flynn）担任国家安全顾问。这名前国防情报局局长是特朗普竞选团队中的高级外交事务顾问。弗林在国家安全顾问的位子上并没有待很久，曝出他在曾与俄大使基斯里亚克（Sergey Kislyak）接触的问题上没有讲实话后，今年二月弗林辞职。
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2017年1月26日：耶茨激起千层浪
当时的美国代理司法部长耶茨（Sally Yates）告诉白宫法律顾问麦加恩（Don McGahn）弗林在与基斯里亚克通电话的事情上进行了不实陈述。1月30日，耶茨因不同意特朗普禁止多个国家公民入境美国的禁令而遭到总统罢免。
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2017年3月2日：塞申斯回避调查
特朗普表示对司法部长塞申斯绝对有信心。塞申斯表示他自行回避所有针对俄罗斯与总统竞选活动相关的调查。
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2017年3月20日：FBI调查特朗普与俄罗斯关系
美国联邦调查局局长科米(James Comey) 在众议院情报委员会面前承认，FBI在调查是否特朗普竞选团队与俄罗斯有互动。
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2017年5月9日：特朗普解雇科米
在宣布解雇科米的信中，特朗普写道：“虽然我非常感谢你三次在不同的场合告知，我未受到调查。但是我同意司法部的决定，即你已经无法有效地领导联邦调查局了。”
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2017年5月17日：特别顾问穆勒
司法部副部长罗森斯坦（Rod Rosenstein）任命前FBI局长穆勒调查俄罗斯是否干预2016年的大选，以及与特朗普竞选团队是否与俄罗斯勾结。
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2017年8月：前竞选主席曼纳福特被查
在穆勒着手调查不久，FBI查获了特朗普前竞选主席曼纳福特（Paul Manafort）的财产中没收了一些文件记录。曼纳福特被指控收受了乌克兰亲俄势力的巨款后，去年8月下台。
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2017年9月：小特朗普
特朗普长子小特朗普告诉美国参议院司法委员会，他未与外国政府勾结。这场闭门会议涉及的主题是，去年6月他与一名俄罗斯女律师韦瑟尼茨卡娅（Natalia Weselnizkaja）的会面。当时，曼纳福特和特朗普的女婿贾瑞德·库什纳（Jared Kushner）也参与了这场会面。从小特朗普公开的邮件内容来看，在会面之前，他得到承诺，会拿到关于希拉里·克林顿的黑材料。
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2017年10月：网络社交平台指俄罗斯干涉
脸书、推特和谷歌都告诉美国媒体，他们有证据表明，俄方在2016年美国总统大选期间利用他们的平台传播虚假信息。预计，这三家公司将在11月份出席参议院情报委员会的听证会。