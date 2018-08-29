回应俄中网路战 美联手盟友出击

(德国之声中文网)白宫国安顾问博尔顿週四(9/20)表示，美国将与盟友合作对抗来自中国、俄罗斯和其他竞争对手发动的网路战。其他如财政部、国土安全局等部门也加入他的行列。

博尔顿表示，美国15年来第一个缜密规划的网路行动现在开始。过去在奥巴马（Barack Obama）掌权时规定，任何大型军事网路行动都需要高层授权，但特朗普政府决定取消这项规定。

博尔顿说：「我们并没有像奥巴马政府那样被绑手绑脚。对于任何正在对美国进行网路活动的国家，他们都应该期待......我们将在进攻和防守方面作出回应。」他说中国、伊朗、朝鲜和俄罗斯是主要的威胁来源，美国和盟友每天都在网路上受到攻击。

他补充:「针对网路攻击的回应，不是每个都发生网路世界里。」

他也声称，恶意入侵的目标从美国的基础设施到政府官僚机构、企业和选举都有。其中最恶名昭彰的就是黑客，包含俄罗斯军方代理人被指控在2016年大选之前，入侵民主党候选人希拉里·克林顿的电子邮件信箱取材做文章，使得后来共和党候选人特朗普得利当选。

各部门严阵以待

美国五角大厦表示，美国将强化网路防火牆和和改善网路安全。除了防守，美国政府也提出「反击、破坏、降级和威慑」等相关主动攻击的新策略。

美国财政部长姆努钦表示，财政部已利用网络制裁向俄罗斯、朝鲜、伊朗和其他国家带来实际影响。国土安全部部长柯斯丁·尼尔森(Kirstjen Nielsen)表示，国内安全部门将推动电子监控和电脑犯罪法修法，以跟上快速变化的环境。她说：「跨国犯罪集团正在採用越来越複杂的数位工具和技术。」

美国国务院也强调「因为网路空间的相互关联性」，将与盟国建立网路安全支援网。国务院表示，「当我们的合作伙伴改善其网路安全时，最终会使包括美国在内的其他国家更安全，更有弹性来抵御网路威胁。」

黑客攻击俨然成为新时代的战争模式

来自中国的网路威胁

特朗普在八月底推特指涉中国骇入希拉里的私人电邮，随后FBI出面澄清，重申没有证据显示希拉里的私人电邮系统遭入侵。

美国情报机关一直指控，俄罗斯才是透过骇客干预2016年美国总统大选的主谋。今年7月，美国联邦大陪审团起诉12名俄罗斯特工，指他们入侵希拉里和民主党的电脑网络。

去年年底，德国联邦宪法保卫局经过长期调查发现，中国情报机构在领英等社交媒体上使用虚假账号，伪装成猎头、科学家、咨询公司或智库的员工，大规模招募德国线人，从而试图渗透到德国议会、政府部门和相关机构中。北京则表示，「德方的指控毫无根据」。

九月初，美国国家反间谍与安全中心主任伊万尼纳接受路透社采访时也表达相同疑虑。这是第一次有美国部门出面发声。

美国联邦调查局情报部门主管斯库勒(Joshua Skule)指出，中国的对外谍战行为中，大约70%都是针对美国私营经济部门，「中国人的经济间谍行为已经达到了史无前例的程度。」

夏立民/罗法(法新社、路透社)