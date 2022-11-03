回应争议 马克龙强调对台立场不变

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马克龙在访问荷兰时回应围绕自己所谓欧洲“战略自主”言论的争议时称，法国和欧洲在台湾问题上的立场没有变化，那就是维持现状和寻求和平解决。那么对于特朗普批评他“拍习近平马屁”，马克龙又是如何回应的呢？
法國總統馬克宏有關台灣的一席評論，在歐洲和美國可以說是炸了鍋，不過他心中應該自有想法：既然在經濟上有求於中國，當然不願意為台灣而惹惱北京政權。
法國總統馬克宏接受媒體採訪時呼籲，歐盟應該實施「戰略自主」，成為與中國和美國並駕齊驅的「第三極」。他的在台湾问题上不当“跟跑者”的言论受到各界猛烈的批评。
法国总统马克龙在访华期间接受采访，呼吁欧盟实施战略自主，不该因为台湾卷入中美冲突，并称欧盟可以成为与中、美并驾齐驱的“第三极”。德语媒体就此掀起了对马克龙的批评声浪。
法国总统马克龙提出在对华政策上与美国拉开距离、欧洲不应介入台海局势，持续引发德语报刊的热议。《明镜周刊》批评他中了北京的离间计，《经济周刊》则认为，美国全力对抗中国的姿态确实对欧洲利益造成了损害。
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