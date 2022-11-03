 回应争议 马克龙强调对台立场不变 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.04.2023

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时政风云

回应争议 马克龙强调对台立场不变

马克龙在访问荷兰时回应围绕自己所谓欧洲“战略自主”言论的争议时称，法国和欧洲在台湾问题上的立场没有变化，那就是维持现状和寻求和平解决。那么对于特朗普批评他“拍习近平马屁”，马克龙又是如何回应的呢？

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中共二十大后再次明确要“解决台湾问题”后不久，国际政治组织“对华政策跨国议会联盟”（IPAC）到访台湾，又一次在议会党派的层面上声援台湾。其发出的讯息是：我们不是反华组织，但也会坚决协助捍卫台湾民主。

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2019年香港反送中运动爆发后，台湾政界多次公开挺港，但有别于西方国家，这份同情并未落实为具体政策。另一方面，台海局勢持续升温，也加剧了台湾社会对中共渗透的疑虑，在台港人因此面对更多关卡。他们三年前逃到台湾，今日再次面对去留抉择。

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几天后，蔡英文将出访拉丁美洲并过境美国。这势必会引发新一轮的台海紧张局势。而在此之前，台湾前总统马英九却踏上了中国大陆之旅。在过去70年间，还从未有过台湾的现任总统或前总统到访中国大陆。

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