时政风云

回应争议 马克龙强调对台立场不变

马克龙在访问荷兰时回应围绕自己所谓欧洲“战略自主”言论的争议时称，法国和欧洲在台湾问题上的立场没有变化，那就是维持现状和寻求和平解决。那么对于特朗普批评他“拍习近平马屁”，马克龙又是如何回应的呢？