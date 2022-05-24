 回应中俄军演？日美战机联合飞行 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.05.2022

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时政风云

回应中俄军演？日美战机联合飞行

日本防卫省本周四表示，日美空军在日本海上空举行了联合战机飞行。美联社指出，这显然是对拜登访日期间中俄战机联合演习的回应。

Japan F-2

资料图片：美日联合研发和制造的F-2战机

（德国之声中文网）日本航空自卫队在一份声明中表示，本周三（5月25日）日美的这次战斗飞行，旨在确认双方的联合战斗能力以及进一步强化美日关系。日美的联合飞行也是在朝鲜向日本海发射了3枚导弹几个小时之后举行的，其中包括一枚洲际弹道导弹。

本周二（5月24日），中国和俄罗斯的战略轰炸机在日本附近进行了一次联合演习。两架中国轰-6轰炸机与两架俄罗斯图-95轰炸机在日本海上空汇合，并一起飞向东中国海海域。

日本防卫大臣岸信夫(Nobuo Kishi)周二晚些时候表示：中俄这次联合空中演习代表着挑衅升级到了一个新高度，也是对四方会谈的威胁。” 

Japan | Quad Treffen in Tokio

美国、日本、澳大利亚和印度在东京举行了四方安全对话（Quad）

根据中国国防部网站，中俄两军于5月24日按照年度军事合作计划，在日本海、东海、西太平洋海域上空组织实施例行性联合空中战略巡航。

联合国再对朝鲜祭出制裁？

鉴于朝鲜再次试射导弹，联合国安理会在周四进行表决，是否对平壤实施更多制裁。有两名不愿透露姓名的外交官周三向法新社表示，决议草案是由美国推动的。早些时候一位美国高管表示，决议将包括石油禁令，以及对朝鲜出口的“钟表、矿物燃料等产品”实施禁令。不过，俄罗斯和中国可能会在投票时行使其否决权。中共驻联合国代表团的一位发言人告诉法新社，"我们不认为美国提出的决议能够解决任何问题。"  北京方面表示曾就朝鲜问题提出自己的建议，但 美方"视而不见"。

DW.COM

日本防卫大臣说这是一次"挑衅"，中俄均称是计划中的联合巡航，美国则认为，中俄军事合作在进一步加深。

美國總統拜登結束亞洲行，朝鮮隨即在週三（5月25日）清晨朝日本海發射了3枚導彈。韓國總統尹錫悅親自主持國家安全保障會議譴責朝鮮，韓美聯軍也迅速以聯合實彈軍演回應。韓國政府解讀朝鮮挑選射導彈的時間點是在釋放某種信號。

中国驻联合国大使张军在5月11日联合国安理会会议上指责，美国“仍然迷信制裁的神奇力量。”他还说，制裁“不是解决当前局势的适当方式”。

一名不愿透露姓名的联合国特使接受法新社采访时承认，朝鲜的行动构成了“巨大威胁”，但他也指出，美国推动紧急投票的决定仍可能效果不佳。他所代表的国家也是理事国之一。 他认为"安理会在这场危机上出现分裂将是糟糕的。他指出：如果草案被否决，对朝鲜的年轻领导人来说是个好消息，而安理会的这种内部裂痕会让“对平壤施压”变得更加困难。

 

（美联社，法新社等）

 

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