回到布查：废墟上重建家园

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在俄军撤离之后，民众开始逐渐返回布查。这座城镇曾经传出过大屠杀的惨闻，如今也是满目疮痍。虽然水电供应尚未恢复，人们还需要依靠食物捐助过活，但是他们决心留下来，重建家园。
俄罗斯入侵乌克兰改变了世界的格局。《每日镜报》发表分析文章指出，西方对莫斯科采取制裁，经贸关系开始根据意识形态划分界限，这是前所未有的局面。而作为出口冠军的德国，又该如何审视自己对中国的经济依赖性？
欧盟外交政策高级代表博雷利在接受《金融时报》采访时表示，应考虑将冻结的俄罗斯外汇储备用于支付乌克兰的战后重建费用。在塔利班夺权之后，美国曾将冻结的阿富汗政府资产用于人道救援和恐怖主义受害者赔偿，因此如果欧盟采取类似措施也是“符合逻辑的”。
77年前的5月8日和9日，随着纳粹德国的无条件投降，第二次世界大战在欧洲战场结束。俄罗斯将5月9日看作是胜利日，并在这一天举行盛大的庆祝活动。普京也利用这一纪念日进一步加大战争宣传。
美国中央情报局局长伯恩斯称，中国正在密切注意俄乌冲突，而这将影响到中国领导人在台湾问题上的考量计算。
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