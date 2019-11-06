回光返照？9月份德国出口有力回升

（德国之声中文网）德国的出口再度出现显著增长。据联邦统计局本周五（11月8日）公布的数字，今年9月德国出口商品价值达1142亿欧元，同比增长4.6%。与此同时，进口额同比也增长2.3%，达到930亿欧元。

9月份的出口与8月相比增长了1.5%，而此前经济学家预测的增长幅度仅为0.4%。该月德国对欧盟国家的出口同比增长了5.6%，向欧盟以外地区的出口增长了3.2%，达到457亿欧元。

德国工商大会（DIHK）认为，9月份的出口回升在经济下行的阴影中给人带来一线光明，但还远不足以让人欢呼雀跃。该机构指出，全球范围贸易保护主义增加以及世界经济的趋弱依然对倚重出口的德国经济造成消极影响。

德国工商大会外贸经济专家海登赖希（Kevin Heidenreich）表示，如果今年全年不出现负增长，"就足以让我们感到很高兴了"。

德国外贸协会（BGA）也表示，9月份积极的外贸数据"并不能成为解除警报的理由，也不是转折点"，只是今年以来外贸数字起伏不定的延续。例如，今年1到3月德国出口同比有所增长，4月下降，5月回升，6月大幅下滑，7月上升后8月又下降。

经济界组织对前景不甚乐观的原因包括美国同欧洲及中国的贸易争端，还有依旧不明朗的英国脱欧进程。德国外贸协会主席宾曼（Holger Bingmann）表示，目前来自美国和中国的信号似乎给能人以希冀，"如果双方继续接近，削减关税，减少争议，就能带来真正的希望和各方期盼已久的信号"。

叶宣（综合报道）