“四面楚歌”:梅首相在下议院再受重挫

（德国之声中文网）下议院议员指责政府拒绝向议会提交有关与欧盟进行脱欧谈判的内部司法评估的完整文本。对此英国检察院总检察长科克斯（Geoffrey Cox）公布的理由是，公布全文"违背公共利益"，泄露国家机密。

之后，愤怒的议员们就政府蔑视议会权利问题展开辩论。反对党工党提出了一份相关提案。下议院总共311名议员中，有293人投票赞成抨击政府无视议会权利的这一提案。

对议员们的投票表决结果，英国政府立即做出回应，宣布周三（12月5日）全文发表评估报告。此前，脱欧协议的批评人士怀疑，在12月11日就脱欧协议进行表决之前，他们将不会得到有关对协议进行法律鉴定的重要信息。

脱欧协议能否通过很难说

原定为期5天的脱欧协议辩论本应在周二（12月4日）开始。鉴于协议遭到来自各党派的反对，特雷莎·梅最终能否赢得多数还是个疑问。周二表决的失败已经清楚的表明，首相梅不能指望得到多数议员的支持。

英国议会下院的决议将产生哪些后果现在还很难说。从理论上来说，政府的个别成员可能暂时被议会除名。

按照计划英国将于2019年3月29日正式退出欧盟。但是根据脱欧协议的规定，至少到2020年为过渡期，在此期间一切照旧。然而，如果脱欧协议遭到拒绝，无序脱欧将对经济和许多生活领域产生严重后果。

李京慧/叶宣(德新社、法新社、路透社)