四通桥反习抗议 港媒闭口不提

（德国之声中文网）在社交媒体上流传的图片显示：北京海淀区四通桥上白底红字的标语写着：「不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民」。距离此横幅不远的地方另一条横幅上面写着：「罢课罢工罢免独裁国贼习近平」。在中国互联网上，「北京」、「桥」、「勇士」等词都被封锁了。一位前新浪审查员向德国之声表示，中国当局决心要把这件事压下去，这可说是今年中国最大的审查事件。

「香港01」报导遭撤

法新社驻香港特派员苏昕琪（Xinqi Su）周五（10月14日）在推特上发文称：「香港的主流媒体（报纸、网络平台、电视新闻、电台新闻）都没有关于#四通桥抗议活动的报道，只有网络新闻媒体『香港01』昨晚短暂有过一则报道，现已遭到替换。」

德国之声记者调查后发现，目前在网路上搜寻「HK+四通桥」或是「香港+四通桥」查找由香港媒体撰写的报导时，仅会出现「香港01」10月13日发布的一篇标题为「二十大前北京惊现示威：不要封控要自由 有人拉横幅烧物品被带走」的报导。但点击之后便会跳转到「传内地要求投行二十大前避免发政治敏感报告 中证监否认」的页面。在「香港01」网站上搜索也已经找不到关于四通桥的任何报导。

在香港创立、2021年将总部迁往新加坡的中文网媒「端传媒」13日在推特上以图片形式发布此消息。至于其他香港媒体如《明报》、《南华早报》、香港电台、TVB...则完全没有关于此事件的报导。

德国之声尝试以电话和电子邮件联系「香港01」询问关于撤下报导一事，至今尚未收到回覆。另外，记者也尝试联络「香港记者协会」欲询问相关问题，不过同样无法联系到协会成员。

新闻自由受威胁

自从香港开始正式实施《国安法》之后，批判性媒体如《苹果日报》、《立场新闻》及《众新闻》等相继被迫停运。在香港教授新闻传播教育的老师和教授曾向德国之声表示：在报导消息时，必须注意题材和用语，否则可能有违反《国安法》的疑虑。

根据「无国界记者」今年5月3日公布的「2022世界新闻自由指数」，在该报告中排名下跌幅度最大的就是香港，从2021年的第80名下滑至2022年的第148名。

北京惊现反习标语？

（综合报导）

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