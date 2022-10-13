四通桥事件港媒噤声 自我审查成常态

（德国之声中文网）在社交媒体上流传的图片显示：北京海淀区四通桥上白底红字的标语写着：「不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民」。距离此横幅不远的地方另一条横幅上面写着：「罢课罢工罢免独裁国贼习近平」。在中国互联网上，「北京」、「桥」、「勇士」等词都被封锁了。一位前新浪审查员向德国之声表示，中国当局决心要把这件事压下去，这可说是今年中国最大的审查事件。

「香港01」报导遭撤

德国之声记者核查后发现，网媒「香港01」在事发当天（10月13日）下午曾经刊登报导文章，标题是「二十大前北京惊现示威：不要封控要自由 有人拉横幅烧物品被带走」。目前在网路上仍然搜寻到该篇报导，但点击之后会跳转到另一则报导「传内地要求投行二十大前避免发政治敏感报告 中证监否认」的页面。在「香港01」网站上也搜索不到关于四通桥的任何报导。

知情人士向德国之声透露，示威相片在网上传出后，记者随即核实消息及前赴事发现场视察，新闻部经讨论决定按正常新闻般处理，于下午四时多刊登报导。傍晚六时的例行会议上，主管认为大众关注事件，决定会在APP推播和转载至脸书专页，至晚上九时多报导被删除。根据德国之声取得的截图，报导描述了示威横幅的部分内容，全文没有提及「习近平」，但有置入推特上的示威标语照片及影片。文章亦指警方及消防已移除物品及处理事件，有网民因传播讯息被官方约谈。

知情人士表示，「香港01」首席媒体战略官冯德雄及总编辑于品海皆对该报导知情，从文章刊登至下架前「存活」的数小时期间没有给予特别指示。德国之声致电冯德雄，他在记者表明身份后挂断电话。德国之声也尝试以电话和电邮联系「香港01」询问此事，至今尚未收到回覆。

主流港媒集体失语

除此以外，报导四通桥示威事件的香港媒体寥寥可数。在香港创立、2021年将总部迁往新加坡的中文网媒「端传媒」10月13日在推特上以图片形式发布此消息。而独立英文网媒「Hong Kong Free Press」在事发一天后，以「反习示威后中国审查网上言论，香港媒体噤声」为题报导示威事件及各界反应，并于社媒上转载文章，文中有具体描述抗议习近平的条幅字眼。另一拥有较大读者群的本地网媒「独立媒体」则完全没有提及此消息。

至于其他具规模的香港媒体，包括报章如《明报》、《南华早报》、《信报》，有记者常驻北京的电子传媒如香港电台、商业电台、有线新闻、Now TV等，都完全没有关于此事件的报导。有港媒中国组记者告诉德国之声，他在事发时另有工作在身，便把消息和照片转发给公司，但对方「已读不回」。他相信在目前气氛下，这类题目很可能要经过新闻部以外的高层批准才能报导；但相比因当局或高层指示而受压，更常见的是，新闻部主管在那一步之前已先行审查。

另一港媒的中国组记者坦言，连前线记者也经常自我审查：「不是担心写了会有后果，最主要是在现今大环境下，这些事不用问都知道，很肯定结果是怎样。」他相信主管必定知悉四通桥事件，即使记者上报，上级也会以各种籍口推却，「例如说官方没有证实，而你又来不及去现场求证，他们要耍你一定有办法」。

香港记协感遗憾 港媒严管二十大报导

德国之声去信询问香港记者协会关于此次港媒沉默之看法，该协会10月14日回信表示四通桥事件「明显具新闻价值」，该会认为：「不少香港记者身在北京，亦可到现场观察查明。然而，至今除了香港01曾发布一篇已被删除的文章和个别独立网媒，未见任何主流香港报章及电视台报导。在各传媒严格自我审查下，香港本属墙外的世界，已悄然被圈在墙内。」

香港记协指出：「对于有说法指仍有港媒可短暂刊登报道亦属难得，记协认为这实属讽刺，亦尖锐点出香港新闻自由实况。记协对香港的自我审查气氛感遗憾及失望，并呼吁各新闻传媒管理层，应以公众知情权为依归，谨守报道事实的岗位。」

新闻自由受威胁

环顾全球新闻业者，香港媒体曾经被视为中国新闻领域的佼佼者之一，出产不少深入和尖锐的报导。对于中共二十大的报导，受访的港媒记者都反映新闻部主管「看得很紧」。有记者告诉德国之声，公司禁止做人事安排预测的报导，只容许在官方确定任命后才跟进报导。也有记者说，主管建议他以较温和的角度处理二十大报导，例如在经济方面谈「共同富裕」以及指示引述受访者哪些内容。

有媒体则不容许记者访问台湾和海外学者，来评论二十大甚至所有中国议题。另一个现实的困境是，不少以往相对「敢言」或观点开放的内地学者都已谢绝一切采访，令记者在报导时更难表达多元角度。对前线编采人员而言，他们很多时候不获告知审查的原委。有记者如此形容：「那红线是无定向的，导致底线容易愈退愈后。」

自从香港开始正式实施《国安法》之后，批判性媒体如《苹果日报》、《立场新闻》及《众新闻》等相继被迫停运，多名媒体人被起诉国安或煽动罪而遭还押。

在香港教授新闻传播教育的老师和教授曾向德国之声表示：在报导消息时，必须注意题材和用语，否则可能有违反《国安法》的疑虑。

根据「无国界记者」今年5月3日公布的「2022世界新闻自由指数」，在该报告中排名下跌幅度最大的就是香港，从2021年的第80名下滑至2022年的第148名。

北京惊现反习标语？

（综合报导）

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