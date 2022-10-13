四通桥事件后的“冲塔”人

（德国之声中文网）10月13日，一名抗议人士于北京海淀区四通桥挂了两条抗议标语，分别写有“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”和“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”字样。时值中国执行异常严格的抗疫措施已经超过两年，而习近平极有可能获得第三个任期的二十大即将召开，因此该标语在中国人和海外华人群体中都引发了广泛的讨论。

许多人效仿该抗议人士的行为，将他标语中的内容传播到不同城市，不同场所的各个角落。在监控严格的北京、上海、深圳等地，有人将标语写到公共厕所的隔间墙壁，教室窗户玻璃，共享自行车充值窗口等隐蔽的角落。而在海外，亦有许多华人将网络上的讨论转化成了线下的“冲塔”行动：他们将标语贴到学校墙上、公交站台上、电线杆上，甚至领事馆门口。

在Instagram, telegram等社交软件上都有数万名追随者的公民日报（Citizens Daily）立刻发布了公民线下行动工具箱，工具箱里包括如何保护个人安全，如何达到宣传的目的，和已经设计好的几种不同大小的海报等。根据该账号的报道，有过百位网友于线下张贴了与四通桥事件相关的海报，并向该账号发了照片作为证明。张贴的地点大多为大学校园，贴有海报的学校包括斯坦福大学、加州大学伯克利分校、密歇根大学、卡耐基梅隆大学、西北大学、加州大学洛杉矶分校、伊利诺伊大学香槟分校、纽约大学等。

推特上的截图显示了北京四通桥的抗议横幅

记者也采访了两位在线下张贴海报的中国人。其中一名在美国某常春藤大学就读的P同学说自己原本只是在讨论群里声援其他贴海报的同学，却被一名自称就读于北大的群友指责。这反而让他下定决心要亲自做点什么，所以就一口气在校园里贴了好几张海报。

P是在Twitter和Instagram看到四通桥事件的，他说自己看到的时候特别震惊，“没想到会有人发声”，同时又担心当事人和其家人会不会受到牵连。许多强烈的情绪席卷而来，让他觉得“又感动又难过又很可悲”。他形容自己“蛮胆小的”,之前偶尔会在网上发声，也被封过社交网络的账号，却并没有在线下行动过，也没有反对过中国政府和中国领导人，“总体不会做什么特别过分的事情”。

但这次四通桥事件却让他有了和以往不一样的感觉：“因为他（指张贴标语的人）的牺牲太大了，真的难以想象。这件事让我觉得也蛮震撼的。”他认为张贴标语的人是想做出一些改变，想要为懦弱和软弱的人发声。这让他觉得自己也不应该再袖手旁观，而是要进行一些声援。他表示希望做一些微小的事情，给其他和自己一样想要改变但是又还害怕的人一些鼓励。他人为：“至少有一点小小的声音让大家听到也好”，“用个比喻的话，希望可以给冒着风险点燃的小火苗贡献一点点氧气吧”。但因为安全方面的顾虑，他并没有和身边的中国朋友讨论这件事，担心会被举报，担心自己的用意会被误解。但是在张贴海报前，他和身边的外国朋友讨论过，希望获得他们的支持和鼓励甚至保护。

被问及为什么要发声，想要达到什么样的改变时，他表示自己这么做是“为了我在国内看到和遇到的因为疫情也做不下去生意的非常善良的摆摊阿姨；为了因为是女孩无法上学的贫困山区的朋友；为了从凉山跑出来在陌生城市出了车祸依旧特别坚强的病友；为了疫情后上海载我的在地下室住了3个月的滴滴司机和更多更多我遇到的为了生活拼尽全力的普通人”，他认为这些人“值得更好的”。他对这件事的长远影响的认知非常现实，觉得可能不会有什么变化，“可能就和之前的无数次发声一样最后都会安静下来”，但他也并没有后悔这么做。其他学校张贴的海报让他觉得还是有很多和自己一样的同道中人。他说：“可能我们由于各种原因噤声了，但现在会有种喘过气的感觉，会有种莫名的心心相惜和希望吧！”

北京惊现反习标语？

一位在加拿大的名为Siyi的学生在学校和街上总共贴了十张标语，而且他还表示明天会继续贴，因为“相信星星之火可以燎原”。

Siyi最初是在reddit上面看到和四通桥相关的帖子，帖子中将张贴条幅的人称为“四通桥勇士”。他看完之后觉得特别震撼。在此之前，他曾与网络上读到天安门事件，支持六四学运，但是却没有在线下参加过任何反对共产党或者反对习近平的活动。但这次事件对他的影响却和以往不同。他对记者说：“因为之前胆子比较小，但是这一次我觉得我真的应该站出来保护我的人民保护我的故土。”因为他本人在国外，周围的环境相对来说更为安全，所以他觉得自己有义务来做一些什么事情，哪怕是很微小的事情，来唤醒更多的人。

他讲述张贴海报的过程时说道：“我身边的朋友们也都支持四通桥勇士，其中的一名同学陪我去贴了海报。在学校的图书馆，公交站和电线杆上面都有贴，大概是贴了十几张。”贴海报时，因为害怕被举报，所以他穿了黑色的衣服，带了黑色的帽子和墨镜。但是正义感帮助他克服了心中的恐惧。他表示：“我觉得我在做一件非常对的事情，这件事情知道的人越多，彭（指网络传言中在四通桥张贴横幅的人）就会越安全。”

在推特，Instagram, reddit等海外社群网站上，能看到不少网友商量着要去线下张贴与四通桥事件相关的横幅或者海报。还有身在中国的网友虽然害怕被抓，却仍然在不断询问有没有什么不容易被发现的渠道来表达自己的诉求。当然，不支持这些海报上的内容的人也不少。有些大学校园里的海报就在张贴之后被人为破坏，亦有人打印了“迎接20大”的纸张覆盖在这些海报上。

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