"四通桥事件"两周年之际 人权组织呼吁释放彭立发

（德国之声中文网）2022年10月13年，一名身穿工作服的男子在北京海淀区四通桥上拉开两条横幅。一条写著"不要核酸要吃饭；不要封锁要自由；不要谎言要尊言；不要文革要改革；不要领袖要选票；不做奴才做公民。"另一条横幅上写著："罢课、罢工、罢免独裁国贼习近平！"稍后，这名男子即被警方带走，至今下落不明。

2022年11月，北京民众集会抗议当局的清零政策。 图像来源: Thomas Peter/REUTERS

事发当时，中国政府正在全境范围内实施极其严苛的"清零政策"，社会经济生活以及民众自由受到全面限制。"清零政策"最终在同年11月，引爆了波及中国多个城市的抗议活动，一些示威者手持白纸，高喊"不要核酸要自由"等口号。而这场被称为"白纸运动"的抗议浪潮的源头之一，就是在四通桥勇敢打出横幅的彭立法。

人权组织"人权观察"中国部副主任王松莲说:"中国政府可以抓走'四通桥勇士'，但他的被捕激发了更多人为追求自由民主的中国而发声，彭立发被警察拘捕并强迫失踪两年以来，他发出的讯息仍在持续回响。"

“四通桥事件”发生时的一则推文截图。 图像来源: @CDTChinese/Twitter

王松莲说："当人权活动者受到强迫失踪，国际压力非常重要，有关各国政府应利用彭立发被强迫失踪週年的时机关注他的案件，施压中国政府立即无条件释放彭立发。"

（人权观察）

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