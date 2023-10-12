四通桥事件一周年：中国体制催生“孤胆英雄”

（德国之声中文网）一年前的10月13日，中共二十大前夕，在北京海淀区一座名为四通桥的立交桥上，有人打出两个白色的长横幅。上面用红色的大字写着："不要核酸要吃饭 不要封控要自由 不要谎言要尊严 不要文革要改革 不要领袖要选票 不做奴才做公民"和"罢课罢工罢免独裁国贼习近平"。

四通桥事件发生后，人们从网络上的线索推测，这位抗议者名为彭立发或彭载舟。据美国之音10月12日报道，从消息源了解到，彭立发还活着，但关押地点不明，其妻女在北京遭严密监控。此外，其亲属也受到传唤问话、调查和监控。

自由之家中国、香港和台湾研究主任王亚秋向德国之声表示：“首先我觉得他是非常非常勇敢，也是准备充分，是经过仔细思考过的一个行动，在中国监控这么严密、如此打压之下，还能在北京这样一个受关注的地点实施出来。所以他是一个有能力的行动者。当然我想他也知道自己将要承受的后果。”

王亚秋表示：“每个社会都有特别的人，当然我们也不了解他的背景，但在任何时候这样的人都是少数。这也是中国社会体制内的一个结果，因为其它的抗议方式没法进行。监控这么严重，几个人、几十个人或几百个人商量一下礼拜天跑到哪里去抗议，不可能。结果就是导致这种孤胆英雄，因为孤胆英雄你是很难逐个去抓出来的。”



从四通桥事件到白纸运动

去年10月四通桥事件后十天，中共二十大闭幕，习近平再次连任。然而，就在接下来的11月，在长期"清零"封控政策下，广州海珠区爆发抗议，随后，郑州富士康出现暴力冲突。

11月24日，乌鲁木齐一栋住宅楼火灾事件造成十人死亡，有批评认为防疫措施阻碍了居民逃生。一些民众走上街头抗议，要求"解封"。官方则否认火灾与防疫措施有关。

而在乌鲁木齐事件后，中国多地出现所谓"白纸"运动。包括南京传媒学院等多处高校，以及上海乌鲁木齐中路、北京亮马桥，均出现抗议。在上海的抗议中，有人打出写有"不要 要"的口号，被认为是呼应四通桥的横幅内容。此外，有人也喊出"习近平下台"、"共产党下台"的口号。

王亚秋认为，四通桥事件产生了很大的影响：“比如后来大家在公厕里面写‘不要核酸要自由‘之类的，这出现在全国各地，虽然都是匿名的，比如在四川大学有个标语之类的，但这些都是对他勇敢行为的响应。”她表示，虽不能说四通桥事件触发了白纸运动，但“四通桥勇士的行动是在许多白纸运动参与者的心中，他们响应他的口号。”

“情绪”过去，但“意识”觉醒

王亚秋认为，四通桥事件和白纸运动在当时有很大的代表性，因为清零带来的不满情绪是大家都在经历的，“但提出有关习近平以及共产党对中国的领导、民主自由的口号是下一个层次。也就是说大家有共同的诉求，但越往后面的层次，肯定共识越小。“

今年六四之际，法新社记者发现，四通桥的路牌也被拆除，而在中国百度地图、高德地图和腾讯地图上用中文搜索四通桥，也出现"未找到相关地点"。

那么，一年后的今天，这些运动的影响是否已经过去？王亚秋认为：“封城对人们的心理影响是长远的。尤其像上海，比如中产阶级，人们‘顿悟’，意识到他们没有任何权利，政府可以完全控制他的自由。所以，虽然‘情绪’过去了，但‘意识’已经觉醒了。”

“习近平下台！”乌鲁木齐大火引爆民众不满情绪

（综合报道）

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