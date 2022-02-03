四海奥运健儿 这些人在中国有热度

凯·欧文斯：圆满的圈

17岁的美国滑雪选手凯·欧文斯（Kai Owens）出生在中国安徽，2005年被一对美国夫妇领养。14 岁时她赢得北美猫跳滑雪比赛冠军。她曾表示自己非常幸运，“如果我没有被（养父母）收养，可能只会成为一个普通的中国公民。如果我被其他人收养，我可能有完全不同的生活。”她说为能代表美国参加奥运感到很自豪，这次回到中国对她来说是画了个“圆满的圈” (a full circle)。