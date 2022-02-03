四海奥运健儿 这些人在中国有热度

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中国首次举办冬奥会，以前不为人所知的一些冰雪运动选手开始在中国获得知名度。其中一部分人受到特别的关注，并不完全是因为运动成绩。
18岁的中美混血女孩谷爱凌（Eileen Gu）是北京冬奥会上的热门夺牌人选之一。此次冬奥会，她将参加自由式滑雪的三个单项。出生于美国的谷爱凌2019年取得中国籍，是中国首位归化入籍的滑雪运动员。自此，她也在商业广告中崭露头角，包括为路易威登手袋和蒂芙尼珠宝当模特。
被称为“天才小子” 的单板滑雪选手苏翊鸣出生在吉林。4岁就开始练习单板滑雪，12岁已经是国内顶尖滑手之一。2014年，他在电影《智取威虎山》出演“小栓子“，之后还陆续参演多部电影。后来专注滑雪，备战奥运。17岁的苏翊鸣是中国单板滑雪男子项目的夺牌希望所在。
17岁的美国滑雪选手凯·欧文斯（Kai Owens）出生在中国安徽，2005年被一对美国夫妇领养。14 岁时她赢得北美猫跳滑雪比赛冠军。她曾表示自己非常幸运，“如果我没有被（养父母）收养，可能只会成为一个普通的中国公民。如果我被其他人收养，我可能有完全不同的生活。”她说为能代表美国参加奥运感到很自豪，这次回到中国对她来说是画了个“圆满的圈” (a full circle)。
日本选手羽生结弦是两届冬奥会花样滑冰男子单人滑冠军。在平昌冬奥会上就曾征服过不少观众。一些中国同行也是他的“粉丝”，比如冰舞组合王诗玥/柳鑫宇。由于几天前训练时羽生结弦未露面，引来中国记者极大好奇——“感觉全世界都在找羽生结弦”。 在北京，有志愿者将他的名字读音写在防护服上，以此表达对偶像的支持。
来自黑龙江的短道速滑选手武大靖是2018年平昌冬奥会男子500米速滑冠军，并打破了该项目世界记录。27岁武大靖总共获得过4枚奥运奖牌（一金、两银、一铜），4次赢得世锦赛冠军，是中国最成功的冬季运动男选手之一。在中国冬奥选手中，武大靖是名副其实的网红，在微博拥有粉丝889万。
中国男子冰球队的大多数队员都是归化球员，主要来自加拿大和美国。前锋、队长叶劲光（Brandon Yip）出生在温哥华地区，有华人血统。他曾是波士顿大学冰球队的主将，NHL联盟的职业球员。2017-2018赛季，加入为北京冬奥发力储备人才的昆仑鸿星俱乐部。
冰球队两名前锋福将（Spencer Foo，左）和福帅（Parker Foo，右）是来自加拿大的两兄弟，有华人血统。两人从小练习冰球，从加拿大青少年联赛到美国NHL联盟的职业球员，后来双双加盟昆仑鸿星俱乐部。
1991年出生于美国芝加哥的杰克·凯利奥斯（Jake Chelios）来自一个冰球世家。据中国媒体报道，他的父亲克里斯·凯利奥斯就是北美冰球名将。杰克曾是NHL底特律红翼队队员。2019-2020赛季，凯利奥斯加盟昆仑鸿星队，是目前该队中防守能力最为出众的球员之一。他也是中国冰球队里4名非华裔选手之一。
北京冬奥在争议声中于今日正式登场，许多国家和非政府组织建议运动员在中国不要对该国人权议题发表评论，否则可能造成安全问题。不过，一些选手和曾参加过去几届冬奥的运动员们依然对于此次奥运会发表了自己的看法。
根据一项奥运奖牌预测，上届冬奥会的奖牌榜冠军挪威将大概率卫冕成功。德国有望保持亚军地位，俄罗斯、美国紧随其后。中国队也将提升成绩，打破自己的冬奥奖牌记录。
2022年的北京冬奥会因疫情而与过去不同，疫情限制将会多严格？有多少运动员会到场？他们将享有多大的行动自由？
代表台湾参加北京冬奥的竞速滑冰好手黄郁婷，近日因在一个练习视频中，身穿中国队服装而引起争议。黄郁婷称「运动界没有国籍之分」，但在必须以「中华台北」为名参赛的台湾，此举已触动敏感的政治神经。
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