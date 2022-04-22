四方會談聚焦俄烏 拜登澄清對台政策不變

（德國之聲中文網）美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會週二（5月24日）在東京登場，台灣議題成為焦點。美國總統拜登澄清表示，美國在台灣問題上的「戰略模糊」政策並未改變。前一天，他才指若中國犯台，願意武力防衛台灣，被外界認為是美國近年來對台灣最明確的支持表態。

路透社報導稱，拜登在進行一輪會談後，被問及美國對台灣政策是否有任何變化時，他回答：「沒有，政策根本沒有改變，我在昨天發表聲明時已經說明這一點。」

事實上，台灣並不是「四方安全對話」議程上的正式項目，拜登更多地談到了烏克蘭，譴責俄羅斯的入侵是一個全球問題。

「俄羅斯對烏克蘭的攻擊只會提高國際秩序基本原則目標、以及領土完整和主權的重要性。（我們）必須捍衛國際法及人權，無論它們在世界何處受到侵犯。」拜登說。

拜登說，美國將與其「親密的民主夥伴」站在一起，推動建立一個自由和開放的印太地區。前一天，拜登剛剛在東京宣佈了「印太經濟框架」(IPEF)以及13個創始成員國，其中不包括中國與台灣。

俄烏戰爭為會議焦點

日本首相岸田文雄對拜登的講話表示贊同，並譴責俄羅斯，稱其入侵行為 「動搖了國際秩序的基礎」，是對聯合國原則的直接挑戰。

「我們不應該允許類似的事情發生在印太地區發生，」他說。

至於印度總理莫迪則在會議開場演說時提及烏克蘭，但未談及俄羅斯或中國。俄烏戰爭以來，美國對印度的態度頻感失望，認為印度對美國的支持不足，不僅不支持由美國主導的對俄制裁，也不譴責俄羅斯的入侵行為。

雖然印度近年來與美國建立了密切的關係，並且是旨在反擊中國的四國集團（Quad）的重要組成之一，但它也與俄羅斯有著長期的關係。俄羅斯是印度國防設備和石油供應的主要供應商。

關於印度在烏克蘭問題上的立場，一位美國官員透露，拜登將與莫迪於週二稍晚舉行雙邊會談。

日前才剛剛宣誓就職澳大利雅總理的阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）則在會後對記者說，俄羅斯對烏克蘭人民的「單邊」攻擊是「令人憤怒」的行為。

當被問及美國總統拜登本週關於台灣問題的評論時，阿爾巴尼斯說，拜登對台灣問題的評論是有爭議的。他說，澳大利亞對台灣的立場「沒有改變」，並稱「不應單方面改變現狀」。

他表示說，他的目標與四國集團的優先事項一致，並告訴其他領導人，他希望他們都能在對抗氣候變遷方面發揮領導作用。

（路透社）

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