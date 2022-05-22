四方對話現場：項莊舞劍，意在「中國」的聲明？

(德國之聲中文網) 位於東京都核心辦公區域的霞關，在24日白天起各路線與周邊地鐵站駐滿警力。過去一個國家領袖來訪，就必須相當慎重接待，這次四方安全對話召開的四個國家，皆是世界大國，日本繃緊神經，當地的警力投入與現場緊張程度自不在話下，首相官邸外也聚集該四國各大媒體人員與群眾。

進入官邸後，可以看見四國元首的禮車與隨扈仍在一旁戒備。岸田文雄抵達記者會現場後，先是重申對話稱「自去年9月會議以來，這段期間發生的事恐怕將動搖我們所重視建立在法治基礎上的國際秩序等原有根基」。其中，對於朝鮮在非核化、新冠疫情與綁架日本人一事上，岸田也表示與四國達成一致共識。

其中，岸田文雄特別提及東海、南海議題上恐怕發生單方面想以武力改變現狀的舉措，以及緬甸的局勢不穩等，都是印度太平洋上所面臨到的新議題。特別是岸田提及未來可能發生的農糧缺乏、常態化的天災以及海上保安等問題，都是四國將一起面對並改善的關鍵。

非只針對「中國」？

隨後，記者會現場開放媒體提問、日本與外國媒體各2題，日本朝日電視台首先問及，這次的四方會談針對中國的意味濃厚，在未來就防止中國的擴張上是否有達成最多共識？然而，岸田隨後也回應稱「這場會談沒有針對特定國家」，並表示各國的狀態都在討論範圍內。

特別是在23日，美國總統拜登被問及若北京攻臺，美國是否願進行軍事干預時，拜登曾一度回答：「是的，這是我們做出的承諾」，成為日媒報導頭條。不過在24日的四方對話，拜登再度修正說法後，兩岸關係也並未出現在最後的聲明中。

然而，聲明中卻也提到紛爭地區的軍事化速度逐漸逼近、並反對讓沿岸警備隊及海上民兵等做出「危險的使用行為」、以及在他國的海洋資源上開發等話語，都被認為是針對中國。中國先前在南海開發、以及通過海警法後加大警戒力道、與在日中爭議的東海海域上探勘石油等，被認為是該聲明中所指的行為。

對俄國有「溫差」

其中，這次四方安全對話中，較為人所關注的是印度對俄國是否採譴責的態度，但是24日早上的會談時，印度總理莫迪就沒有特別提及俄羅斯的行徑，被認為跟其他三國有「溫差」。反倒是澳大利亞新總理阿爾巴尼斯，雖然僅就任不過一天，就立刻飛來日本，並跟各國表示該國的外交政策未變。

當岸田在被外媒問及各國「溫差」這項議題的時候，岸田起初是眉頭一皺，隨後也說「各國都有各自的歷史跟脈絡，當然是不會有一定一致的（看法）」，但他認為，四國首腦相聚，重要的是找到大共識，就可以順利地持續進行下去。

另一方面，中國在太平洋島國的戰略持續加大深度，包括外交部長王毅將出訪8個南太平洋島國等，被認為是突破「歐美日包圍」，也成為外媒追問焦點。岸田則認為，南太平洋島國素來跟日美都很友好，加上澳大利亞與紐西蘭等都是該區域相當重要的國家，相信會扮演好角色。

然而，澳大利亞新總理在新官上任的空窗期，就面對中國外長來大洋洲訪問，如何應對勢必也是各國關注焦點。

各組織各司其職

中日媒體提問時也表示，未來在成立「印太經濟架構」（IPEF）後，能否與各國在各項議題上達到準確分工。岸田認為，好比「跨太平洋夥伴協定」（CPTPP）是高強度的經濟同盟、AUKUS是軍事上的同盟、IPEF則是專注在數位資訊、犯罪合作與半導體供應鏈等，認為只要大家都重視國際秩序、扮好角色，都可以各司其職。

讓各國各司其職，擁有自己的角色。也可以讓人逐漸體認到，未來在偏民主國家陣營等國際組織，每個國家都會有自己分工，而不是過去專屬在單一的大經濟組織中，形成大國帶領小國的現象。

這次的四方安全對話，主要內容圍繞在強化合作，從烏克蘭局勢、新冠疫情到遠期的資訊安全、海洋安全、宇宙開發與氣候等，範圍相當廣泛。

然而，就軍事擴張行徑上的譴責與加強防衛等，或許仍需要調整腳步，調整同時「項莊舞劍、意在沛公」的態度，也勢必會引發中俄反彈，實際成效為何，只能留待時間驗證。

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