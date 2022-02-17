 四方對話：不許烏克蘭的事發生在印太 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.03.2022

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四方對話：不許烏克蘭的事發生在印太

美日印澳四國領導人3月3日召開「四方安全對話」（QUAD）視訊峰會，在談及烏克蘭危機時，重申對印太的承諾。其中，印度和其他三國在烏克蘭戰爭上不同的立場格外引人注目。

USA Präsident Joe Biden Rede zur Lage der Nation

烏克蘭危機延燒，印太局勢備受關注。「四方安全對話」（QUAD）3月3日召開視訊峰會，四國領導人重申對印太承諾。資料照片。

（德國之聲中文網）針對烏克蘭遭受俄國入侵，美國、印度、澳大利亞和日本「四方安全對話」（Quad）的領導人，週四（3月3日）召開視訊峰會。四國皆表態稱：不應允許發生在烏克蘭的事情，發生在印太地區。

這場視訊峰會，由美國總統拜登、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪、澳大利亞總理莫里森跨海連線與會。會後，四方對話發表聯合聲明稱，領導人會晤是「重申他們對自由和開放的印太地區的承諾，所有國家的主權和領土完整都受到尊重，各國不受軍事、經濟和政治脅迫。」

會後，拜登在推特上發文稱，四國致力於「全世界的主權和領土完整，包括在印太地區。」岸田文雄則是在沒有提及臺灣的情況下，同意表示：「不應允許像這樣單方面以武力改變現狀的事，發生在印太地區。」

莫迪與莫里森則是在會後重申四國穩定印太的承諾，莫里森並稱「（烏克蘭的）此一發展，讓努力實現自由和開放的印太地區變得更加重要。」他強調：「我們堅定地致力於建設一個自由開放的印太地區，讓小國不必擔心更強大的國家。」

今年2月，四方對話才曾在澳大利亞舉行外長會議。當時，四國領導人也曾「重申他們致力於將四方對話作為促進地區穩定和繁榮的機制」。此次峰會後的聯合聲明稱，四國領導人同意「未來幾個月」在東京展開面對面的峰會會談。

建立人道救援機制

此前，白宮印太政策協調員坎貝爾（Kurt Campbell）和白宮國安委員會的美國印太戰略主任拉普霍珀（Mira Rapp-Hooper）才在2月28日強調表示，儘管當前有烏克蘭危機，但美國仍將保持對印太地區的關注。同時提到，正密切關注中國對俄羅斯入侵烏克蘭的立場，呼籲中國譴責俄羅斯的行動。

根據《路透社》，俄羅斯入侵烏克蘭之後，台海局勢會否有變動，引發諸多輿論高度關注。此次四方對話視訊峰會並未明確提及台灣，四國領導人都是強調承諾整個印太地區的安全與穩定。

對此，台灣駐華盛頓代表處表示，歡迎四方對話對自由開放的印太地區的承諾，「台灣將繼續與該地區所有愛好和平的伙伴合作，以實現繁榮與穩定。」

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針對烏克蘭危機，會後白宮一份聲明表示，四國「同意建立一個新的人道主義援助和救災機制，使四方對話能應對未來的人道主義挑戰。」

印度微妙態度受關注

四方對話視訊峰會結束後，《法新社》則指出，在印度態度猶疑的情況下，四方對話未能針對譴責俄羅斯入侵烏克蘭一事達成共識。

莫迪政府表示，「四方對話必須持續專注於促進印太地區和平、穩定與繁榮的核心目標。」並稱烏克蘭危機「有必要回到對話和外交的道路上。」

近日，烏克蘭危機讓印度在印太地區的微妙角色平衡引發討論。在上周的聯合國安理會，印度對譴責俄羅斯「侵略」烏克蘭的決議投下棄權票。安理會日前針對烏克蘭危機、譴責俄羅斯召開特別全體會議的表決中，印度也投了棄權票。

美日印澳四國中，只有印度沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭。俄羅斯是印度軍方的主要武器供應國，印度因購買俄羅斯S-400防空系統，正面臨受到美國制裁的可能性。

《路透社》報導，華盛頓認為四國及其與印度日益增長的關係，對於反擊中國的努力至關重要，但鑑於新德里與俄羅斯的長期關係，它與新德里處於微妙的平衡之中。

Indien Treffen Wladimir Putin und Narendra Modi

美、日、印、澳四國中，只有印度沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭。俄羅斯是印度軍方的主要武器供應國。資料照片。

有分析人士告訴《路透社》，美國對俄的鷹派人士，對於印度與莫斯科合作這件事若實施制裁，任何舉措都可能阻礙四方對話合作。

《澳洲廣播電視台》（ABC）報導，白宮印太政策協調員坎貝爾週一（2月28日）曾表示華盛頓仍然「看好」與印度的關係。坎貝爾稱：「我們理解......印度與俄羅斯的歷史悠久的長期關係，但與此同時，最終，我們相信印度將朝著我們的方向前進。」

美國負責南亞事務的助理國務卿唐納德・盧（Donald Lu）3日則在參議院小組委員會聽證會上表示，華盛頓一直在通過外交渠道與印度「激戰」，以敦促其採取明確立場，反對俄羅斯在烏克蘭的行動。他還表示，正「非常密切地」研究是否就印度與俄羅斯的武器交易實施制裁。

（路透社、法新社、澳洲廣播電視台）

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