“四方安全对话”和披头士乐队: 它们哪里相似？

（德国之声中文网）"四方安全对话"（Quad）是一个什么形式的组织？日本外相林芳正一言以蔽之："就像披头士乐队吧"。他的这一定义的理论是，披头士"成员固定，他们同台演出超过10年，不过，它更是一个柔性小组，披头士内部，保罗·麦卡特尼（Paul McCartney）也出独唱专辑"。

日本外相林芳正将“四方安全对话”（Quad）比作披头士乐队。图为披头士乐队专辑Abbey Road的封面

林芳正不仅是日本顶尖政治家，也是音乐爱好者，弹得一手好钢琴，2021年七国集团外长在披头士故乡利物浦聚会时，这名日本外相即兴演奏了列侬（John Lennon）的"想象"（Imagine）一曲，让其他与会者惊叹不已。

正在印度举行四方安全对话的另一名主角、美国国务卿布林肯，也是一名吉他手，其演技相当精湛，他曾出版过受到古典滚石影响的歌曲，但他对四方安全对话的评述，却缺乏林芳正的"乐感"。布林肯说，"我们把它看作是一个可变几何形"，"一种国家间不同的集合，有些是非正式联盟，有些是松散的伙伴关系，有些是建立在双边关系基础上，有些是稍大些的集团"。他说，这背后的理念是"确保我们有能力接受任何特殊的挑战"。

用它对付中国？四国外长怎么说？

四方安全对话最早由日本已故前首相安倍晋三于2007年推动成立，除日本外，成员还包括美国、澳大利亚和印度。该组织于2021年聚首白宫后才突显出其存在的意义。四方安全对话认为，其宗旨是加强民主国家之间在外交和军事领域的交流，迎接中国的挑战。北京则将"四方安全对话"看成在亚太地区旨在对其展开围堵攻势。

在周五（3月3日）的四方安全对话外长会议期间，布林肯表示，该组织的目的不是阻挡中国的崛起，也不是要求地区国家选边站，"我们的目的是提供一个选项，一个积极的选项"。澳大利亚外长黄英贤和印度外长均表示赞同，黄英贤说，"我更愿意思考我们支持什么，而不是反对什么。"印度外长苏杰生也说，"我们提供选项，集体提供完全不同的东西。"

日本外相林芳正也表示，只要中国信守法律以及国际准则，其行为符合国际机构标准，那么在中国与四方安全对话之间不存在冲突。

（综合报道）

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