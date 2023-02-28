“四方安全对话”和披头士乐队: 它们哪里相似？

（德国之声中文网）"四方安全对话"（Quad）是一个什么形式的组织？日本外相林芳正一言以蔽之："就像披头士乐队吧"。他的这一定义的理论是，披头士"成员固定，他们同台演出超过10年，不过，它更是一个柔性小组，披头士内部，保罗·麦卡特尼（Paul McCartney）也出独唱专辑"。
日本外相林芳正将“四方安全对话”（Quad）比作披头士乐队。图为披头士乐队专辑Abbey Road的封面
林芳正不仅是日本顶尖政治家，也是音乐爱好者，弹得一手好钢琴，2021年七国集团外长在披头士故乡利物浦聚会时，这名日本外相即兴演奏了列侬（John Lennon）的"想象"（Imagine）一曲，让其他与会者惊叹不已。
正在印度举行四方安全对话的另一名主角、美国国务卿布林肯，也是一名吉他手，其演技相当精湛，他曾出版过受到古典滚石影响的歌曲，但他对四方安全对话的评述，却缺乏林芳正的"乐感"。布林肯说，"我们把它看作是一个可变几何形"，"一种国家间不同的集合，有些是非正式联盟，有些是松散的伙伴关系，有些是建立在双边关系基础上，有些是稍大些的集团"。他说，这背后的理念是"确保我们有能力接受任何特殊的挑战"。
用它对付中国？四国外长怎么说？
四方安全对话最早由日本已故前首相安倍晋三于2007年推动成立，除日本外，成员还包括美国、澳大利亚和印度。该组织于2021年聚首白宫后才突显出其存在的意义。四方安全对话认为，其宗旨是加强民主国家之间在外交和军事领域的交流，迎接中国的挑战。北京则将"四方安全对话"看成在亚太地区旨在对其展开围堵攻势。
在周五（3月3日）的四方安全对话外长会议期间，布林肯表示，该组织的目的不是阻挡中国的崛起，也不是要求地区国家选边站，"我们的目的是提供一个选项，一个积极的选项"。澳大利亚外长黄英贤和印度外长均表示赞同，黄英贤说，"我更愿意思考我们支持什么，而不是反对什么。"印度外长苏杰生也说，"我们提供选项，集体提供完全不同的东西。"
日本外相林芳正也表示，只要中国信守法律以及国际准则，其行为符合国际机构标准，那么在中国与四方安全对话之间不存在冲突。
（综合报道）
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1966年：披头士让德国众生颠倒
等待
粉丝仰头寻找披头士乘坐的班机。在组团初期混迹汉堡之后，这是披头士成名后第一次重新来到德国。所到之处，人们如痴如狂。1962年，披头士在汉堡明星夜总会开始音乐生涯。那里是许多摇滚乐团职业发展的跳板。
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1966年：披头士让德国众生颠倒
人潮
1966年6月23日12点56分，飞机降落慕尼黑里姆机场，停机坪上顿时炸开了锅。200名警察拼尽全力阻挡疯狂的粉丝们，而媒体记者则乘机蜂拥而上。保罗·麦卡特尼微笑着，跟在他后面的是经纪人埃伯斯坦，大叫着“大家冷静些”。列侬看上去有些神情紧张。其他人则被人潮吞没。
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1966年：披头士让德国众生颠倒
围城
粉丝包围了巴伐利亚酒店，慕尼黑人还从来没见过这般场景。孩子们带着传声筒大声呼喊。而在宾馆里面也发生了小插曲，人们突然发现为披头士成员误定了双人间，匆忙之下连忙改成单人间。之后这些明星们才出现在房间窗前向人们挥手致意。
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1966年：披头士让德国众生颠倒
礼物
在巴伐利亚酒店，披头士们还得到了一份意外的“见面礼”：巴伐利亚传统服装—带有鹿角纽扣的皮裤和白衬衫。下午4点，新闻发布会开始，德国记者们提出一堆傻乎乎的问题。比如《图片报》记者就问林戈·斯塔尔（图左），送他的皮裤是不是太大了。
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1966年：披头士让德国众生颠倒
相貌
披头士的到来让德国青少年欢天喜地，而较为年长的人则摇头不已。媒体也都不太明白，这支乐队怎么会如此成功。比如在慕尼黑一家当地报纸眼中，这四人的外貌实在一般：“列侬一张短脸，麦卡特尼是左撇子，哈里森有一双招风耳，斯塔尔的鼻子大的要命。”
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亮相
6月24日，披头士在慕尼黑马戏场连开两场演唱会，下午一场，晚上一场。每场只有半小时，伴随着歌迷们歇斯底里地狂喊乱叫。《南德意志报》记者甚至担心声浪会震塌马戏场的顶棚。报道中说，现场音量如此之大，“从健康角度而言，建议大家保持距离”。
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1966年：披头士让德国众生颠倒
天哪！
德国第一次出现“疯狂追星族”。狂喜之下的呼喊，不可抑制的陶醉。《美因茨回声报》记录了这样一刻：“18点56分：一名16岁女孩跳了起来，向舞台跑了几步，摔在地上，发出尖叫。医护人员果断介入，把她送了出去。”
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1966年：披头士让德国众生颠倒
小城
在慕尼黑演出两场之后，披头士立即奔赴埃森。他们为何选择这个相对较小的鲁尔区城市作为德国之行第二站？在筹备阶段曾经考虑过柏林。但披头士不愿意在这次短期巡回演唱会期间作大型表演，而柏林的几个设想地点都太大。于是他们就选择了埃森一个仅能容纳8000人的音乐厅。
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1966年：披头士让德国众生颠倒
故地
《汉堡晨报》：“汉堡年轻人在25分钟之内沉浸在披头士狂热之中，尤其是女孩们在偶像们弹奏的旋律中如痴如醉，不停尖叫。这个音乐厅有史以来地第一次出现这样大规模的人潮。”共有5700名歌迷在恩斯特·梅克音乐厅现场观看演出。《图片报》更加言简意赅：“他们呼喊，他们哭泣，他们晕倒。”
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1966年：披头士让德国众生颠倒
告别
终于结束了。粉丝们在汉堡机场告别偶像。披头士飞往东京，开始亚洲巡回演唱。各大媒体长舒一口气：“我们终于捱过了披头士来访的这段时间，无病无灾”，南部巴登巴登的《太阳报》如此写道。这次迷你巡回演唱会的成绩单：成千上万颗受到震撼而破碎的少年心灵，还有九把被踩坏的椅子。
作者: Silke Wünsch