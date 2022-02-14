四方会谈时 中俄在日本附近举行联合空中军演

（德国之声中文网）日本防卫大臣岸信夫周二（5月24日）表示，在美国、日本、澳大利亚和印度正在东京举行四方安全对话（Quad）时，俄罗斯和中国的军机飞到离日本领空很近的地方，日本方面迅速应对也起升战机。岸信夫表示，此次俄中联合行动很可能是一次挑衅。

四方安全对话正是聚焦地区安全的会议。据报道，两架俄罗斯图-95轰炸机和两架中国轰-6战略轰炸机飞入日本海以及东海上空。对此，岸信夫在视频新闻会上表示令人"非常担忧"。

岸信夫还说，周二，俄罗斯一架侦察机从北海道附近飞往本州岛中北部的能登半岛方向，此举非常具有"挑衅性"，因为在东京正在举行四方安全对话。他表示，已通过外交渠道表达"对我国以及地区安全的深切忧虑"。

他还说，"当国际社会抗议俄罗斯入侵乌克兰的时候，中国却同侵略者一道进行这样的活动，不得不引起我们的高度关注。这是无法忽视的。"

无独有偶。韩国军方也声称，在4架中国军机和4架俄国军机进入韩国航空识别区后，该国也出动了飞机。韩国称事先没有得到任何相关资讯；外国军机没有侵犯其领空。

根据中国国防部网站发布的消息，中俄两军于5月24日按照年度军事合作计划，在日本海、东海、西太平洋海域上空组织实施例行性联合空中战略巡航。

俄罗斯卫星通讯社也同时转发该国国防部消息称，俄中两国空军在日本海和东海上空进行了13小时的联合空中巡逻，军机按照国际法行事，没有侵犯外国领空。

日本海区域图

美国：中国愿意继续同俄罗斯进行军事合作

当天，一名美国政府的高级官员对此评论道，“我们认为，这显示中国愿意继续同俄罗斯紧密合作，包括军事合作。他说，像这样的活动必须事先经过严密部署。”

他还说，“中国没有远离俄罗斯。相反，此次军演显示，当俄罗斯在西部作战时，中国准备好协助俄罗斯在其东部进行防卫。”他补充说，在中国同其邻国在东海、南海的领土主权争议中，俄罗斯将站在中国一边。

今年2月，俄中两国宣布建立了“无上限”的战略伙伴关系，俄罗斯入侵乌克兰后，中国至今没有谴责莫斯科的行为。

路透社分析认为，目前尚不清楚俄中联合军演是否有意选择在拜登出访韩国、日本时进行。不过，拜登总统在此行中强调，美国决心同其朋友和伙伴一道，推动印太地区的自由与开放，其部分原因是为应对中国。

这是俄乌战争爆发以来俄中首次联合军演。不过在过去几年间，如2019年8月，超过1万士兵参加了大规模的空中巡逻联合军事演习。美国官员说，尚无迹象显示中国向俄罗斯输送了武器。包括美国在内的西方曾警告说，如果中国这样做，将启动对中国的制裁机制，就像制裁俄罗斯那样。

(综合报道)

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