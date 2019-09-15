 四成德国青少年患有抑郁症和焦虑症 | 德国新闻 | DW | 24.11.2019

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德国新闻

四成德国青少年患有抑郁症和焦虑症

一项调查研究结果表明，德国约有四成青少年患有抑郁症或焦虑症。专家们呼吁加强对患病儿童的治疗。

Symbolbild Depressionen (Imago-Images/W. Zwanzger)

（德国之声中文网）根据德国DAK医疗保险公司周四（11月21日）在柏林公布的"2019年青少年儿童健康调查"，四分之一的德国中小学生有心理异常反应。例如言语、运动障碍或其它发育障碍。

例如，年龄在10到17岁之间的青少年儿童中，有2％的人患有抑郁症。同样多的人患有焦虑症。根据该医保公司的调查，全德国约有23.8万名儿童和青少年患有抑郁和焦虑症，而且患病女孩的人数比男孩多一倍。

据称，患有慢性疾病的少年儿童同时患有抑郁症的风险明显增加。此外家庭环境也是一个因素。DAK医疗保险公司首席执行官施多姆（Andreas Storm）说："尤其是患精神病或具有成瘾症状的父母，其子女患抑郁症的风险更大。"

Symbolbild - Schizophrenie, Angststörung (picture-alliance/Construction Photography/Photosh/D. Holden)

这位医疗保险公司负责人指出，许多男、女儿童因患有抑郁症而接受住院治疗。在所有患病的中小学生中，一年内将近8％的患者接受了住院治疗，平均住院治疗时间为39天。

其中24%的儿童患者有过多次住院的经历。施多姆批评说，这个比例"太高、不可接受"。他指出，患者出院后的后续治疗往往不尽人意，"尽管这对于长期治疗的成功是至关重要的"。这位医保公司负责人呼吁弥补现有体系的不足之处。

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施多姆说， 患病的青少年儿童在被诊断出患有抑郁症之前，往往都是默默地忍受着痛苦。施多姆要求家庭、学校和体育俱乐部等业余团体对孩子们的行为举止多加注意。他说，"青少年患抑郁症不应成为禁忌话题。"

汉堡大学附属医院的临床心理学和心理治疗系教授格雷弗（Silke Wiegand-Grefe）说，精神不振、情绪波动和睡眠障碍有可能是精神疾病的一些症状。年幼儿童也时常伴有腹痛或持续不适的情况。在这种情况下，身边的人应尽量与孩子保持接触与交流。

 女孩患抑郁症和焦虑症的几率之所以是男孩的两倍，格雷弗教授认为原因是女孩与男孩处理问题的方式不同。她认为"女孩更内向，遇到问题宁愿回避。而男孩更多的是直接面对问题，甚至会使用暴力。"

德国儿科医生协会主席菲施巴赫（Thomas Fischbach）称调查​​结果只是"冰山的一角"。他认为可能有很多漏网的病例。

在撰写" 2019年青少年儿童健康报告"的过程中，研究者检索近80万DAK医保公司未成年保险人的2016年、2017年的医疗档案。比勒菲尔德大学的卫生经济学家格雷纳（Wolfgang Greiner）主持了该项调查。 

李京慧/文山/(福音教新闻社)

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