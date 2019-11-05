 四年选四次：西班牙再选新议会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.11.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

四年选四次：西班牙再选新议会

西班牙的选民这几年可以说相当忙碌，这已经是今年第二次议会选举了。由于各党之间的立场界限分明，联合执政更是难上加难。这样的局面给右翼势力留下可乘之机。

Spanien Wahlen (picture-alliance/AP Photo/B. Armangue)

“声音党”领袖Santiago Abascal

（德国之声中文网）对于3700万西班牙选民来说，这已经是他们今年内第二度投票，选举新一届议会。因为这已经是四年之内的第四次选举，而马德里的政治僵局可能也要继续下去，所以观察人士预计，这次选举的参与程度可能要远远低于今年4月底。半年前的那次选举投票率达到将近72%。

根据民调结果来看，西班牙政局仍然难返常态。现任首相桑切斯所在的工人社会党（PSOE）仍然有望获得最多选票。但是目前基本可以确定的是，在选举之后无法立刻组建一个稳固的政府，因为不管是左派还是右派势力都无法在西班牙议会250个席位中直接拿下176个席位，也就是占据绝对多数。

Spanien Parlamentsneuwahl (Reuters/S. Perez)

周日，桑切斯出现在马德里市郊的一个投票站

桑切斯到目前为止始终拒绝和其它左派力量联合执政。"政治封锁局面料难终结"--这是西班牙《国家报》（El País）周六一期的头条新闻标题。在上次选举之后，桑切斯在几个月的时间里都未能和任何一个政党就联合组阁达成共识，导致国王不得不在9月再次宣布重新大选。

面对接连不断的选举，西班牙选民似乎渐渐有些厌倦了。本次选举的邮寄投票人数相比4月份出现了锐减，就是例证之一。

西班牙政府组阁困难的主要原因在于党派政治力量的逐渐分化。过去西班牙事实上为两党分立轮流执政，不是社会党就是保守的人民党，联合执政的形式根本不存在。

此前曾经遭受重创的人民党，这次选举有望重新壮大实力。尤其令人关注的是"声音党"（Vox），这个新兴的极右政党尊崇昔日的西班牙独裁统治者弗朗哥。根据预测，该党这次选举有望获得12%到14%的选票，成为议会第三大党。上一次选举中，"声音党"获得了大约10%的选票，首次进驻西班牙议会。

Spanien vor den Parlamentswahlen (picture-alliance/NurPhoto/O. Gonzalez)

人民党主席Pablo Casado

在观察人士看来，可能会对大选结果起到重要影响作用的因素之一，就是加泰罗尼亚分离势力持续不断的抗议。保守派指责桑切斯对于这个有独立倾向的自治区没有采取足够强硬的措施。为了避免在投票当天发生混乱，有大约8000名加泰罗尼亚地区警员和4500名国民警卫队安全力量出动，以维持安全秩序。投票站在中欧时间周日20点关闭，加那利群岛的投票时间则持续至21点。

雨涵/王凡（德新社、路透社、法新社）

DW.COM

评论：西班牙大选——告别纯真

尽管社会党人赢得大选，但德国之声评论员Bernd Riegert认为，真正的转变是：右翼民粹主义者挺进西班牙议会。 (30.04.2019)  

西班牙大选: 工人社会党连莊 极右派出头

西班牙大选投票在星期天结束。现任首相领导的工人社会党获得最高票；极右派政党「声音党」（Vox）则得到一成支持，首次进入议会。 (29.04.2019)  

加泰罗尼亚：国王驾到 示威“相迎”

西班牙王室周一到访寻求独立的加泰罗尼亚地区。在地区首府巴塞罗那，两千名抗议者走上街头，焚烧王室肖像。西班牙国王费利佩六世则称，不容暴力和侮辱他人的行为。与此同时，独立纷争也成为周日西班牙大选前的中心议题。 (05.11.2019)  

前西班牙独裁者弗朗哥遗骸被迁墓

他的灵柩被从马德里的“烈士谷”陵园起出，然后用直升机运抵家族墓园。部分迁葬过程由西班牙电视台转播。 (24.10.2019)  

相关内容

Erste öffentliche Rede der spanischen Kronprinzessin Leonor

加泰罗尼亚：国王驾到 示威“相迎” 05.11.2019

西班牙王室周一到访寻求独立的加泰罗尼亚地区。在地区首府巴塞罗那，两千名抗议者走上街头，焚烧王室肖像。西班牙国王费利佩六世则称，不容暴力和侮辱他人的行为。与此同时，独立纷争也成为周日西班牙大选前的中心议题。

Barcelona Ausschreitungen nach Gerichtsurteil Separatisten

巴塞罗那接连3夜发生骚乱 17.10.2019

加泰罗尼亚首府巴塞罗那10月16日晚又发生严重冲突。独立运动支持者焚烧汽车和街垒。大区政府现任主席谴责了暴力。

Spanien Heftige Proteste in Barcelona nach Urteilen gegen Katalanen-Anführer

巴塞罗那再次掀起抗议浪潮 15.10.2019

西班牙司法机构对加泰罗尼亚独立运动领导人进行了严厉判决之后，成千上万的人要求释放"政治犯"。此前有许多分离主义分子被判长期监禁。

广告

媒体看中国

Taiwan Taipei Chinesische und Taiwanesische Flagge (picture-alliance/EPA/R. B. Tongo)

墙外文摘： “台湾人已经在自己家了！”

有台媒评论质问对台湾人温情喊话的央视主播海霞：“现正陷入在水深火热之中的香港人、被关押气力啊强迫接受劳改的维吾尔族人以及惨遭无情杀害的西藏图博人，他们到底是不是你们老喜欢挂在口中的‘中国人’？ ”  