四年选四次：西班牙再选新议会

（德国之声中文网）对于3700万西班牙选民来说，这已经是他们今年内第二度投票，选举新一届议会。因为这已经是四年之内的第四次选举，而马德里的政治僵局可能也要继续下去，所以观察人士预计，这次选举的参与程度可能要远远低于今年4月底。半年前的那次选举投票率达到将近72%。

根据民调结果来看，西班牙政局仍然难返常态。现任首相桑切斯所在的工人社会党（PSOE）仍然有望获得最多选票。但是目前基本可以确定的是，在选举之后无法立刻组建一个稳固的政府，因为不管是左派还是右派势力都无法在西班牙议会250个席位中直接拿下176个席位，也就是占据绝对多数。

桑切斯到目前为止始终拒绝和其它左派力量联合执政。"政治封锁局面料难终结"--这是西班牙《国家报》（El País）周六一期的头条新闻标题。在上次选举之后，桑切斯在几个月的时间里都未能和任何一个政党就联合组阁达成共识，导致国王不得不在9月再次宣布重新大选。

面对接连不断的选举，西班牙选民似乎渐渐有些厌倦了。本次选举的邮寄投票人数相比4月份出现了锐减，就是例证之一。

西班牙政府组阁困难的主要原因在于党派政治力量的逐渐分化。过去西班牙事实上为两党分立轮流执政，不是社会党就是保守的人民党，联合执政的形式根本不存在。

此前曾经遭受重创的人民党，这次选举有望重新壮大实力。尤其令人关注的是"声音党"（Vox），这个新兴的极右政党尊崇昔日的西班牙独裁统治者弗朗哥。根据预测，该党这次选举有望获得12%到14%的选票，成为议会第三大党。上一次选举中，"声音党"获得了大约10%的选票，首次进驻西班牙议会。

人民党主席Pablo Casado

在观察人士看来，可能会对大选结果起到重要影响作用的因素之一，就是加泰罗尼亚分离势力持续不断的抗议。保守派指责桑切斯对于这个有独立倾向的自治区没有采取足够强硬的措施。为了避免在投票当天发生混乱，有大约8000名加泰罗尼亚地区警员和4500名国民警卫队安全力量出动，以维持安全秩序。投票站在中欧时间周日20点关闭，加那利群岛的投票时间则持续至21点。

雨涵/王凡（德新社、路透社、法新社）