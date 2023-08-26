四年来首位加拿大部长访华

（德国之声中文网）加拿大环境与气候变化部长吉尔博特（Steven Guilbeault）周六（8月26）日启程前往北京，参加有关应对气候变化和保护生物多样性的会谈，这是四年来首位访问中国的加拿大部长。

一个月前，美国气候特使克里（John Kerry）访问中国，进行了类似的会谈。自新冠疫情旅行限制取消以来，包括法国和德国在内的其他G7国家的气候代表也访问了中国。

吉尔博特周五告诉路透社记者："我希望我们能就一些与气候变化有关的问题进行开诚布公的对话。"加拿大和中国都是排放大国，他说："也许我们有办法进行合作。"

吉尔博特曾是绿色和平等环保组织的倡导者，他将出席8月28日至30日举行的中国环境与发展国际合作委员会（CCICED）年会，该委员会是中国政府的气候咨询机构。

吉尔博特说，他想提出的两个重要问题是甲烷减排和全球可再生能源目标。该目标将在今年晚些时候的联合国气候变化会议之前进行讨论。

"在甲烷排放方面，有很多容易实现的目标。"他说，"这是我们可以与中国政府进行的对话……也许我们可以共同努力。"

吉尔博特说，他还希望跟进去年年底由加拿大主办、中国主持的联合国自然峰会的后续行动。这次峰会最终达成了一项全球协议，以保护支撑着世界一半经济的生态系统。

尽管中加关系紧张，加拿大仍在寻求与中国在气候问题上的合作。

2018 年 12 月，在加拿大警方根据美国通缉令拘留中国电信设备巨头华为公司首席财务官孟晚舟后不久，中国当局拘留了两名加拿大男子迈克尔·斯帕弗 （Michael Spavor） 和迈克尔·康明凯 （Michael Kovrig）--又称"两个迈克尔"。2021 年 9 月，美国司法部放弃对孟晚舟的引渡请求，孟晚舟得以返回中国，"两个迈克尔"于同日获释。

最近，加拿大指控中国政府干预前两次加拿大联邦选举。

（路透社）

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