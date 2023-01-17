四川计生新规 未婚生子不受限

（德国之声中文网）四川省卫健委近日发布的《生育登记服务管理办法》，修订内容中有重大变化，一是取消了对登记对象是否结婚的限制条件，二是取消了生育数量的限制。

其中第三条规定，"凡生育子女的公民，均应办理生育登记。公民应当在生育前进行生育登记，生育前未登记的，可在生育后补登。"2019年版的规定还只允许已婚夫妇登记生育。

中国的生育登记制度关系到女性获得孕产期医疗服务、产假及生育津贴等福利的给付。开放未婚生育登记政策后，未婚妈妈也可享有相关福利待遇。此外长期以来，生育登记还是户籍登记、孩子将来的入学的前提条件。

新的《四川省生育登记服务管理办法》规定，禁止在生育登记过程中收取费用或者搭车收费，不得将生育登记与入户、入学等挂钩。生育登记为即时登记，不得设置前置程序和附加条件，不得以生育登记为名实行审批或者变相审批。

四川卫健委：并非鼓励

这个消息得到了中国媒体的报道，称这样做是"将生育登记的重心转移到生育意愿和生育结果上来，回归人口监测及生育服务本位"。有自媒体总结道，今后在四川"不结婚可以生孩子，随便生几个都可以上户口"。也有人认为未婚生育毕竟是少数，解除这一限制对提高生育率的作用犹如杯水车薪。"提振生育意愿不在于是否结婚，而在于当事人是否有思想和物质准备来实现子女的养育问题。"

周一，四川省卫健委人口家庭处的官员对《中国新闻周刊》解释称，《办法》并非鼓励不结婚生孩子，而是为了保证"未婚先孕"人群的权益，让其进行生育登记后就享有一些妇幼保健的服务。他表示，"生育登记就是一项纯粹的管理生育人口的工作"，涉及伦理、法律的讨论是另外的问题。

官方数字显示，四川是中国人口第五大省，该省60岁以上的老年人数量在全国排名第七，占全省人口的21%以上。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 多生是荣誉 中华人民共和国建国初期，中国是大力鼓励生育的。50年代初，中国政府禁止非法打胎，严格限定绝育手术和人工流产的条件，并效仿前苏联，给多生多育的妇女以“光荣母亲”、“英雄母亲”的称谓。生孩子达到5个为“光荣母亲”，10个为“英雄母亲”。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 少生才光荣 在这种环境之下，中国人口迅速增长。70年代末，中国人口已接近10亿。为了减缓人口增长，中国把控制人口增长纳入国民经济社会发展计划，70年代提倡“晚稀少”的政策，即提倡晚婚晚育，拉长生育间隔，只生两个孩子。当时流行着“一个太少，两个正好，三个多了”的说法。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 “只生一个好” 相信许多人都很熟悉这句口号。1982年，计划生育被定为国家的基本国策。独生子女政策开始在全国实施，对少数民族和农村家庭做出了一些例外规定。“只生一个好”的口号响彻各地，独生子女成为时代独有的现象。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 超生妈妈之殇 严格控制出生的政策也让许多家庭付出了沉重的代价。网上流传着很多关于计生的血泪故事：被打毒针强行引产、为躲计生迁户农村……对于黄宏、宋丹丹表演的小品“超生游击队“，很多人仍然记忆犹新。在令人捧腹的表演背后，讲述了却是一个残酷的现实：一对夫妇为了不被强制计生，而不得不四处流浪。陷入“超生门”的也不乏名人，比如张艺谋就因为超生而交纳了748万元计划外生育费及社会抚养费。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 一胎政策 中国在实施了计划生育政策多年，虽然有效控制住了人口的增长，不过政策也带来了种种弊端，不仅社会老龄化问题日益严重，人口萎缩的现象也远远超过一般人的想象。中国社会科学院2015年在《经济蓝皮书：2015年中国经济形势分析与预测》中指出，中国的总生育率只有1.4，远低于世代更替水平的2.1，并且已非常接近国际上公认的1.3的“低生育陷阱”，该机构呼吁尽快全面放开二孩政策。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 二胎催生 为了刺激人口增长，扭转劳动力快速老龄化的趋势。2015年，北京决定全面实施一对夫妻可生育两个孩子的政策，开展应对人口老龄化行动。在全面放开二胎之前已经实施了所谓“单独二孩“的政策。它的含义是，父母中一方为独生子女的家庭可以生育第二个孩子。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 试管婴儿 开放二胎的消息让一些父母们动起了再要一个孩子的念头。随着医学技术的发展，越来越多的人愿意选择试管婴儿的方法“量身打造”自己未来的孩子。有些医院给患者提供挑选新生儿性别的机会。除了试管婴儿，代孕也成为一些中国大龄父母再要孩子的一个选择。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 生育率“向下看齐” 全面二胎开放几年后，似乎效果有限，2016年出生人口数量出现一个小高峰后，中国出生人口数量从2017到2020年连续“四连降”。职业压力、生活成本、养育成本、观念变化等原因都导致中国的生育率下降。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 还是三孩好？ 为了应对出生率下降、老龄化加剧等问题，今年5月，中国人口生育政策再次放宽。中国家庭今后将可生育三个小孩。消息官宣后立即引起广泛关注和讨论。有网友不无讽刺地说道：“这届独生子女真的幸福，可以养4个老人，3个小孩。” 许多人的发言几乎都传达了同样的抱怨：生育率低迷的根本原因不是政策限制，而是养育成本太高。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 “低生育陷阱” 中国5月11日公布了最新的全国人口普查结果，中国大陆过去10年是1950年代以来人口增长速度最慢的10年，年平均增长率为0.53%。2020年中国育龄妇女总和生育率仅为1.3。国际上通常认为总和生育率1.5左右是一条“高度敏感警戒线”，一旦降至1.5以下，就有跌入“低生育率陷阱”的可能。



医保局：结婚与否不是门槛

中国国家统计局本月早些时候公布的数据显示，2022年中国的死亡人数超过新生儿数量，人口净减少85万，出现了60年以来首次负增长。而且专家预测，中国人口将持续萎缩，由此给经济和社会发展带来严峻的挑战。

2015年中国放开"独生子女"政策，2021年进而至"三孩"政策。其间一些地方政府也推出了鼓励生育的措施，但效果不明显。

因此在对待未婚女性生育的问题上，一些官方部门的态度也转向认可默许。2022年8月，国家医保局待遇保障司负责人在回答有关"一些地方发放生育津贴要求提供结婚证等材料"的提问时表示，未婚已育女性办理生育津贴，不需要提供结婚证等材料，"只要你履行了生育保险的缴费责任，在待遇享受方面是没有门槛的"。

（综合报道）

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