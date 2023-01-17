 四川计生新规 未婚生子不受限 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.01.2023

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时政风云

四川计生新规 未婚生子不受限

中国人口数十年来首次出现负增长引起各界讨论之际，人口大省四川发布新规，在生育登记手续环节取消已婚的限制条件，同时不再限制生育孩子的数量。

生育登记改革：不问婚否，不管几孩

生育登记改革：不问婚否，不管几孩

（德国之声中文网）四川省卫健委近日发布的《生育登记服务管理办法》，修订内容中有重大变化，一是取消了对登记对象是否结婚的限制条件，二是取消了生育数量的限制。

其中第三条规定，"凡生育子女的公民，均应办理生育登记。公民应当在生育前进行生育登记，生育前未登记的，可在生育后补登。"2019年版的规定还只允许已婚夫妇登记生育。

中国的生育登记制度关系到女性获得孕产期医疗服务、产假及生育津贴等福利的给付。开放未婚生育登记政策后，未婚妈妈也可享有相关福利待遇。此外长期以来，生育登记还是户籍登记、孩子将来的入学的前提条件。

新的《四川省生育登记服务管理办法》规定，禁止在生育登记过程中收取费用或者搭车收费，不得将生育登记与入户、入学等挂钩。生育登记为即时登记，不得设置前置程序和附加条件，不得以生育登记为名实行审批或者变相审批。

与生育有关的福利保障，不再是已婚女性的专利

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四川卫健委：并非鼓励

这个消息得到了中国媒体的报道，称这样做是"将生育登记的重心转移到生育意愿和生育结果上来，回归人口监测及生育服务本位"。有自媒体总结道，今后在四川"不结婚可以生孩子，随便生几个都可以上户口"。也有人认为未婚生育毕竟是少数，解除这一限制对提高生育率的作用犹如杯水车薪。"提振生育意愿不在于是否结婚，而在于当事人是否有思想和物质准备来实现子女的养育问题。"

周一，四川省卫健委人口家庭处的官员对《中国新闻周刊》解释称，《办法》并非鼓励不结婚生孩子，而是为了保证"未婚先孕"人群的权益，让其进行生育登记后就享有一些妇幼保健的服务。他表示，"生育登记就是一项纯粹的管理生育人口的工作"，涉及伦理、法律的讨论是另外的问题。

官方数字显示，四川是中国人口第五大省，该省60岁以上的老年人数量在全国排名第七，占全省人口的21%以上。

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    一胎政策

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    试管婴儿

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    生育率“向下看齐”

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    中国5月11日公布了最新的全国人口普查结果，中国大陆过去10年是1950年代以来人口增长速度最慢的10年，年平均增长率为0.53%。2020年中国育龄妇女总和生育率仅为1.3。国际上通常认为总和生育率1.5左右是一条“高度敏感警戒线”，一旦降至1.5以下，就有跌入“低生育率陷阱”的可能。


医保局：结婚与否不是门槛

中国国家统计局本月早些时候公布的数据显示，2022年中国的死亡人数超过新生儿数量，人口净减少85万，出现了60年以来首次负增长。而且专家预测，中国人口将持续萎缩，由此给经济和社会发展带来严峻的挑战

2015年中国放开"独生子女"政策，2021年进而至"三孩"政策。其间一些地方政府也推出了鼓励生育的措施，但效果不明显。

因此在对待未婚女性生育的问题上，一些官方部门的态度也转向认可默许。2022年8月，国家医保局待遇保障司负责人在回答有关"一些地方发放生育津贴要求提供结婚证等材料"的提问时表示，未婚已育女性办理生育津贴，不需要提供结婚证等材料，"只要你履行了生育保险的缴费责任，在待遇享受方面是没有门槛的"。

 

（综合报道）

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