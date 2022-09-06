四川瀘定地震增至46死 習近平作出指示

（德國之聲中文網）中國四川省瀘定地震災情進入第二天，陸續有更多傷亡消息傳出。根據官方統計，截止至週一（9月5日）晚間8時30分為止，地震已造成46人死亡，其中甘孜州29人、雅安市17人、另有16人失聯和上百人受傷，詳細災情還在進一步統計當中。

四川瀘定5日中午12時52分發生6.8級地震，地震發生後，中共四川省委和四川省政府立即啟動一級地震應急響應。國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部將國家地震應急響應級別提升至二級；國家減災委、應急管理部將國家救災應急響應級別提升至三級。

《新華社》報導，中國國家主席習近平指示要「把搶救生命作為首要任務，全力救援受災群眾，最大限度減少人員傷亡」，並要加強震情監測，防範發生次生災害，妥善做好受災群眾避險安置等工作。

習近平還要求應急管理部等部門須派出工作組，前往四川指導抗震救災工作，解放軍和武警部隊配合地方開展工作。中國國務院總理李克強也做出全力救災等批示。

根據台媒報導，台灣總統府發言人6日也轉達台灣總統蔡英文對四川震災的慰問。蔡英文表示，除對不幸罹難人員與家屬致哀，也希望搜救與災後復原工作能順利進行，儘早恢復正常生活。

災情陸續傳出

根據中國央視報導，震中附近的部分道路和房屋遭山體滑坡破壞。儘管震中50公里範圍內的水壩和水電站沒有損壞，但省級電網的損壞影響了約4萬名最終用戶的電力供應。目前，部分線路、變電站已恢復。房屋倒損和其他行業受損情況，正在進一步排查統計中。

此外，《人民日報》報導，當地省道、國道等道路受損阻斷，目前正在抓緊搶通，地震區域附近農村公路受損嚴重。地震也累計造成289個手機基地台退出服務，光纜累積受損55公里，3.5萬戶通信中斷，目前已搶通恢復7個基地台。

中新社報導，本次地震導致四川省甘孜州重傷64人，輕傷82人。截至目前，四川省甘孜州、雅安市共臨時避難並轉移安置5萬餘人。

四川省瀘定縣副縣長謝旭表示，目前主要是道路交通受損比較嚴重，並且沿途都是高山峽谷，隨時都有落石。另外，通訊和停電也是嚴重的問題，還有兩個鄉鎮截至週二（6日）一早都沒有通電，通訊也不暢通。

不過，謝旭也說，救援和醫療人員已透過繞路，陸續到達受災嚴重的地區搜救。

民眾擔憂封控遇強震

綜合中國媒體報導，四川部分城市在地震當下仍因疫情處於封控狀態。例如人口超過2000萬的成都市，自1日開始就進入「靜默管理」狀態，​​民眾「原則居家」且在全市範圍內開展核酸檢測，5日又宣布延長3天封控。

地震發生後，有網民在社交平台微博上發文詢問，「居家隔離期間，地震後市民可​​不可以外出避險？」還有民眾擔憂集體避難恐導致交差感染。

對此，成都市疫情防控指揮部表示，如果在疫情防控期間發生地震、火災、洪水等對生命造成傷害的災害時，應優先保障生命安全。在條件允許情況下，個人應做好防護，安全撤離；避難時，應盡量減少聚集和接觸。高風險場所災害結束後，應及時做好疫情傳播風險評估，做好後續處置工作。

但也有中國網友在百度回應有關新聞稱：「疫情期間有的地方都是用鎖鎖住樓棟大門，如果發生地震或者火災類的災情，根本沒有辦法逃生。等著值班的開鎖要多久時間？很可能錯過最佳逃生時間。希望防疫部門想出其它合理的辦法改正這類措施」。也有網友質疑，成都市疫情防控指揮部所說的「條件允許情況下安全撤離」，「那什麼是條件允許？」

截至目前，尚未有民眾因防疫措施而遭遇地震遇難的消息傳出。

本次地震強度達到6.8級

據中國媒體報導，中國地震台網正式測定，5日中午12時52分在四川甘孜州瀘定縣（北緯29.59度，東經102.08度）發生6.8級地震，震源深度16公里。

本次地震震中距瀘定縣39公里、距康定市47公里，周邊5公里內有多個村莊。在距震中226公里的成都市，據網路用戶稱，都有明顯震感。

據官媒央視報導，此次四川瀘定6.8級地震有感範圍廣、震感強度大，有感範圍主要集中在四川省，重慶市、雲南省、陝西省、貴州省等地亦有震感報告。

經初步勘探，震中多處山體出現不同程度垮塌，道路中斷，部分鄉鎮通信中斷，有房屋受損。 地震還造成甘孜、雅安等地部分變電站和輸電線路停運。

中國國務院抗震救災指揮部辦公室及下屬的應急減災機構、四川省地震、消防部門已啟動救災應急響應 。四川消防部門第一時間調派臨近縣市七個支隊共530人地震救援力量赴震中開展救援。

中新網5日從四川省地震局獲悉，根據災害評估結果測算，約需救援力量2500-5000人。

瀘定發生強震幾分鐘後，在成都西南約100公里的雅安市也發生4.2級地震。

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汶川大地震：挥不去、抹不掉 重生 中国导演范俭2011年执导纪录片《活着》，关注了大地震中丧子丧女家庭的再生育问题。这个灾难背景下的生命故事，获得了诸多奖项。

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2013年雅安曾發生7級地震，造成逾百人喪生。四川有測量記載以來最嚴重的一次地震是發生在2008年的汶川大地震。這次震級達8級的地震造成近7萬人死亡，房屋、道路等基礎設施嚴重毀壞。

（综合报道）

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