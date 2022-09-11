 四川地震死难人数上升至93人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.09.2022

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四川地震死难人数上升至93人

中国当局表示，随着寻找幸存者、遇难者遗体的工作持续进行，四川地震的确认死亡人数已经上升到了93人。一周前的四川地震，绝大多数人员及财产损失都发生在甘孜藏族自治州。

大量军人参与地震搜救工作

大量军人参与地震搜救工作

 （德国之声中文网）根据中国央视援引救援队伍的消息，截至9月11日晚上，仍有25人处于失联状态。与此同时，连日强降雨以及伴随而来的山体滑坡风险使得搜索幸存者、遇难者遗体的工作更为复杂，不少当地居民也被迫转移到临时避难所。

9月5日发生的里氏6.8级地震也影响到了正处于新冠疫情封控期间的省会成都。当时，不少试图逃离房屋的居民被楼外的铁门阻挡，这一情况在社交媒体上引发了巨大争议。不少人质疑，疫情期间临时安装的"硬隔离"设施会在火灾、地震时影响居民逃生。

成都街头的一处核酸检测点

成都街头的一处核酸检测点

目前，中国各地有数千万人依旧处于严格的疫情封控之下。尽管2100万人口的成都市政府已经宣布，没有新增病例的部分区县被允许从9月12日起重新开放，不过该市的大部分居民依然不能自由出入居住区。根据成都卫健委的数据，9月11日全市新增感染病例41人，其中超过一半为无症状感染者。国家卫健委发布的数据则显示，9月11日中国大陆共新增1053起新冠感染病例，其中868例系无症状感染者。

中国是全球各主要经济体中唯一一个仍然在坚持严厉防疫政策的国家。疫情近三年来，中国的新冠死亡累计病例数仅为5226人，远远低于其他国家。不过，其代价则是包括北京、上海、深圳在内的许多城市反复受到疫情封控的困扰，数以千万计的人因此被迫居家数星期乃至数月之久。

(德新社、美联社等)

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