四川发生6.8级地震 造成人员伤亡

中国四川省泸定县周一发生强度6.8级的地震，至少已造成7人死亡。两百多公里外的省会城市成都有明显震感。
（德国之声中文网）据中国媒体报道，中国地震台网正式测定，星期一（9月5日）中午12时52分在四川甘孜州泸定县（北纬29.59度，东经102.08度）发生6.8级地震，震源深度16公里。
本次地震震中距泸定县39公里、距康定市47公里，周边5公里内有多个村庄。在距震中226公里的成都市，据网络用户称，都有明显震感。
据官媒央视报道，此次四川泸定6.8级地震有感范围广、震感强度大，有感范围主要集中在四川省，重庆市、云南省、陕西省、贵州省等地亦有震感报告。
经初步勘探，震中多处山体出现不同程度垮塌，道路中断，部分乡镇通信中断，有房屋受损。 地震还造成甘孜、雅安等地部分变电站和输电线路停运。
中国国务院抗震救灾指挥部办公室及下属的应急减灾机构、四川省地震、消防部门已启动救灾应急响应 。四川消防部门第一时间调派临近县市七个支队共530人地震救援力量赴震中开展救援。
中新网5日从四川省地震局获悉，根据灾害评估结果测算，约需救援力量2500-5000人。
泸定发生强震几分钟后，在成都西南约100公里的雅安市也发生4.2级地震。
2013年雅安曾发生7级地震，造成逾百人丧生。四川有测量记载以来最严重的一次地震是发生在2008年的汶川大地震。这次震级达8级的地震造成近7万人死亡，房屋、道路等基础设施严重毁坏。
近日四川部分城市爆发新一轮新冠疫情，人口超过2000万的成都市处于"封城"状态下。9月1日开始，全市进入"静默管理"状态，民众"原则居家"且在全市范围内开展核酸检测。地震发生后，有网民在社交平台微博上发文询问，"居家隔离期间，地震后市民可不可以外出避险？"还有民众担忧集体避险恐导致交差感染。
（综合报道）
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