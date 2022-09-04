四川发生6.8级地震 造成人员伤亡

（德国之声中文网）据中国媒体报道，中国地震台网正式测定，星期一（9月5日）中午12时52分在四川甘孜州泸定县（北纬29.59度，东经102.08度）发生6.8级地震，震源深度16公里。

本次地震震中距泸定县39公里、距康定市47公里，周边5公里内有多个村庄。在距震中226公里的成都市，据网络用户称，都有明显震感。

据官媒央视报道，此次四川泸定6.8级地震有感范围广、震感强度大，有感范围主要集中在四川省，重庆市、云南省、陕西省、贵州省等地亦有震感报告。

经初步勘探，震中多处山体出现不同程度垮塌，道路中断，部分乡镇通信中断，有房屋受损。 地震还造成甘孜、雅安等地部分变电站和输电线路停运。

中国国务院抗震救灾指挥部办公室及下属的应急减灾机构、四川省地震、消防部门已启动救灾应急响应 。四川消防部门第一时间调派临近县市七个支队共530人地震救援力量赴震中开展救援。

中新网5日从四川省地震局获悉，根据灾害评估结果测算，约需救援力量2500-5000人。

泸定发生强震几分钟后，在成都西南约100公里的雅安市也发生4.2级地震。

2013年雅安曾发生7级地震，造成逾百人丧生。四川有测量记载以来最严重的一次地震是发生在2008年的汶川大地震。这次震级达8级的地震造成近7万人死亡，房屋、道路等基础设施严重毁坏。

汶川大地震：挥不去、抹不掉 逃生 这是汶川大地震时的图片，人们试图从地震引发的山体滑坡中逃生。泥石流从山顶滚滚而下，整个村庄笼罩在烟尘之中。今天看来，依旧令人胆战心惊。

汶川大地震：挥不去、抹不掉 悲歌 据当时中国媒体报道，受灾最严重的北川地区，“3万人不到一半逃生，10多个乡镇音讯全无”。这是2008年12月的照片：在大地震过去半年多后，当地仍是一片废墟。

汶川大地震：挥不去、抹不掉 重建 震后，中国政府制定了灾后重建计划。伴随着时间流逝，曾经触目惊心的北川中学遗址已长满青草。

汶川大地震：挥不去、抹不掉 悼念 对于那些在汶川地震中失去亲属的人而言，伤痛挥之不去。5月12日成为了一个无法被忘却的日子。每年的这一天，都会有大量悼念活动。

汶川大地震：挥不去、抹不掉 重生 中国导演范俭2011年执导纪录片《活着》，关注了大地震中丧子丧女家庭的再生育问题。这个灾难背景下的生命故事，获得了诸多奖项。

汶川大地震：挥不去、抹不掉 到场凭吊 2017年，人们前往地震中被掩埋的映秀漩口中学遗址凭吊，以寄哀思。

汶川大地震：挥不去、抹不掉 问君今何在 四川维权人士谭作人在2009年初起草《5.12学生档案》，呼吁对大地震中遇难学生所在的校舍质量进行调查。他在不久后被捕，因“煽颠罪”获刑5年，他当时的辩护律师是后来自己也身陷囹圄的浦志强。谭作人在2014年3月刑满获释，此后逐渐淡出公众视野。

汶川大地震：挥不去、抹不掉 念念不忘，必有回响 地震后，中国著名艺术家、异见人士艾未未发起了“5.12汶川大地震公民调查”，发动志愿者寻找5.12汶川大地震中遇难的学童名单。此后，艾未未曾在网络上发布大型声音作品《念》，纪念遇难学童。他还将写满5196名遇难学童名字的墙、坍塌校舍的照片与大量钢筋（图）一起展出，对校舍质量进行无声的质疑。 作者: 王凡



近日四川部分城市爆发新一轮新冠疫情，人口超过2000万的成都市处于"封城"状态下。9月1日开始，全市进入"静默管理"状态，民众"原则居家"且在全市范围内开展核酸检测。地震发生后，有网民在社交平台微博上发文询问，"居家隔离期间，地震后市民可不可以外出避险？"还有民众担忧集体避险恐导致交差感染。

（综合报道）

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