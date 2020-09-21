“四国联盟”外长会议 商议应对强势中国

（德国之声中文网）日本新首相菅义伟周二（10月6日）在和"四国联盟"外长见面时说，面对新冠疫情的挑战，以"自由开放的印太"战略应对中国的日益蛮横越来越重要。

这是自新冠疫情爆发以来，印太国家美国、日本、印度和澳大利亚"四国联盟"的首次外长面晤。除了抗疫之外，"四国联盟"还面临诸多挑战。菅义伟说，"正是因为这样，现在我们需要和更多国家深化合作，共享愿景。"

菅义伟于9月16日就任首相。他誓言将继续前任安倍晋三强硬的国防与外交政策。安倍晋三是"自由开放的印太"战略的主要推手。菅义伟称赞该战略为"地区和平与繁荣的愿景"，他将继续推进。

美国国务卿蓬佩奥、澳洲外交部长潘恩（Marise Payne）、印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）和日本外相茂木敏充举行了外长会议。菅义伟没有与会。

"自由开放的印太战略"

此前，蓬佩奥与其他三国官员分别会晤，分享了他们对中国在该地区的影响日益扩大的担忧，确认"四国联盟"合作的重要性。

蓬佩奥与潘恩讨论了"中国在该地区的恶意行动"，彼此同意"四国联盟"在 "促进和平、安全和繁荣"方面十分重要。

日本外相茂木敏充与蓬佩奥进行工作午餐，表示希望两国共同领导国际社会完成"自由开放的印太"战略。

蓬佩奥对菅义伟最近就该战略进行的阐释表示欢迎。他说："我完全同意。"在前往东京的途中，他对记者说此次四国联盟会议将会产生"重大成果"，但是没有详细说明。

蓬佩奥与菅义伟

日本官员说，他们将讨论如何应对新冠疫情，基于"自由开放的印太"战略加强日本和美国在国防和经济上的合作，以及美国发起的"志同道合"国家联合起来对付中国的蛮横。

此时，美国大选即将举行，中美两国因贸易、科技、香港、台湾和人权问题关系紧张。特朗普总统感染新冠病毒之后，蓬佩奥取消了韩国和蒙古的行程，但仍然赶赴此次四国联盟外长会议。特朗普已于周一出院，回到白宫。

各怀心思

中印边境冲突擦枪走火，中澳关系也在恶化。

日本和中国之间的尖阁诸岛（中国称为钓鱼岛）冲突仍未缓解，而中国日渐频繁的军事活动更成为其心头大患。日本7月发表的年度国防文件指责中国正在单方面改变南中国海现状，人工建造军事化岛屿，声称整个海域的主权。

曾任安倍内阁成员的菅义伟周一告诉日本媒体说，他的外交政策将以日美同盟为基石，"从战略上推动自由开放的印太政策"，同时建立与包括中国和俄罗斯在内的稳定睦邻关系。

他还透露，月底将出访东南亚推动自由开放的印太战略，这对日本来说至关重要。

菅义伟外交经验阙如。专家认为，在国防同盟美国和第一大贸易伙伴中国之间游走，对他来说并非易事。

日本希望四国联盟外长会谈常态化，并扩大与其他国家的合作。 但是，专家分析说，尽管共同面临中国威胁，但是每个成员国都各怀心思，难以达成具体应对措施。

张平/ 苗子（美联社）

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