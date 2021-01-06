四国关切民主派被捕 港警称有权封「香港编年史」

(德国之声中文网) 美国国务卿与澳大利亚、英国和加拿大三国外长周日(1月10日)发表联合声明，对过去一周香港警方逮捕55名民主派人士表达「严重关切」。

上周，港警引用《香港国安法》，以涉嫌触犯「颠覆国家政权罪」为名，逮捕了去年民主派立法会初选相关人士共55人，是国安法去年6月30日上路以来最大规模抓捕行动。

澳大利亚、美国、英国、加拿大批评《香港国安法》「明显违反《中英联合声明》且破坏了『一国两制』的框架。」

这些国家在联合声明中，谴责新法限制了香港人的权利与自由，称新法「被用来消除异议人士以及相反政治意见」。声明呼吁香港与中国当局「尊重法律保障香港人民享有的权利与自由」。

该声明甚至建议，目前已经被延期到12月举行的立法会选举应该再度延迟，直到不同政治立场的候选人都能参选时再举行。

针对四国联合声明，香港特区政府周日(1月10日)予以反驳，并指「其他司法管辖区的高级官员妄语诋毁香港国安法，明显地是采取双重标准。」

港府发言人声明指，国安法或特区内任何法律，对香港每一个人皆平等适用；无人可凌驾于法律之上，「对于某些海外政府官员似乎作出持某种政治理念的人应不受法律制裁的言论，我们感到震惊」。

香港的主权在1997年由英国移交给中国政府，两国共同签署的《中英联合声明》旨在确保香港与居民的政治自由与市场经济可以维持至少50年不变。《中英联合声明》在1985年于联合国登记，是有法律约束力的条约。

警方在6日当天陆续逮捕多名民主派人士

国安法首度限制网站浏览

记录反修例运动资讯的网站「香港编年史」上周表示收到多人汇报，指于香港无法浏览，质疑是当局要求网络供应商封锁网站。香港媒体如《有线电视》、《明报》1月9日均指出，这是港警国家安全处首度援引《香港国安法》第43条封锁网站。

该网站总编辑陳妍茵8日晚间发出声明表示，该网站6日起收到身处香港之使用者回报无法连线至该网页。在翻查统计数据后，编年史也发现来自香港的使用者数量下跌。她在声明中澄清「本站从来没有选择性封禁富笨地区或特定网络供应商IP，未来亦不打算如此做」。声明写道，「就现时的迹象及证据，我们有理由相信香港的网络供应商，主动封锁本站内容，而当中涉及政府部门的要求或合作。」陳妍茵在声明中谴责网络供应商与中港政府合谋，以封网扼杀香港公民获取资讯的自由。

上周，港警在回应「香港编年史」浏览问题时回覆传媒查询表示，不评论个别个案，但引用《香港国安法》第43条表示，警方可要求供应商，禁制「发布在电子平台上相当可能构成危害国家安全罪行或导致危害国家安全罪行」的电子讯息。警方指，会按实际情况「依法采取行动」。

《南华早报》9日引述消息人士指出，警队已开始要求网络供应商（ISPs）停止访问《香港编年史》网站，理由是涉嫌触犯《香港国安法》第43条及其施行细则。警务人员可命令网络供应商阻截其判定可能构成危害国家安全罪的电子信息访问。

《南华早报》解释，警务处处长经保安局局长批准后，可授权警员执行此类指令，而警务处处长和保安局局长都是行政长官林郑月娥主持的「维护国家安全委员会」的成员。

「香港编年史」是一个在2019年成立的网站，载有大量运动信息，包括千多名警务人员和近千名亲中建制人士的个人资料、「黑警滥权实录」等。

张慈/邹宗翰 (综合报导)

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