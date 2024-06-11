四名美国大学教师在华遇袭 官方证实遭刺伤

美国国务院10日证实，4名在中国任教的美国康乃尔学院教师在中国遭到攻击。社群平台X上也流传了一段疑似为伤者倒卧在地上的影片。中国外交部证实4名外籍教师在吉林遇袭，警方初步判断为偶发事件，案件的调查仍在进行中。

（德国之声中文网）康乃尔学院校长布兰德（Jonathan Brand）透过声明表示，这起事件发生在週一（6月10日），当时4名美籍教师与一名中国教师在一处公园游览，“在一起严重事件中受伤”。

社群平台上也流传一段据称是在攻击发生后的影片，画面中有3人倒卧在地上，身上还有明显且大片血迹，周围则有多人群聚围观。

布兰德称：“我们已与4位教师取得联系，并在此期间为他们提供协助。”

美国国务院回应指出，该部门已获悉有关该起刺伤事件的报告，并且正在监测事态发展。

周二，美国四名教师在吉林被尖刀捅伤的消息受到广泛关注，发生这起事件的吉林市公安局发布了以下通报：

“6月10日11时49分，吉林市公安局船营分局接市公安局110派警指令称，吉林市船营区北山公园发生伤人案件。属地派出所民警迅速赶到现场，第一时间将伤者送医救治，迅速抓捕犯罪嫌疑人。经查，崔某某（男，55岁，吉林市龙潭区人）在北山公园走路时与一名外籍人士发生碰撞，遂持刀刺伤该外籍人士和三名同行外籍人士，以及上前阻止其行凶的一名中国籍游客。犯罪嫌疑人崔某某当日被抓获。经了解，四名外籍人士来自美国爱荷华州康奈尔学院，受邀在北华大学授课。

目前，伤者均得到妥善医治，无生命危险。案件侦办等相关工作正在进一步开展中。”

伤者的受伤程度以及事发原因尚不清楚

康乃尔学院发言人维瑟（Jen Visser）称，校方仍在搜集有关事件的资讯，并指该所学校是与中国东北部吉林市的北华大学合作，4名受伤教师前往中国授课便是双方合作的一部份。

维瑟透露，北华大学校方已与康乃尔学院联系，但尚不清楚双方共享了哪些信息。

截至週二（11日）为止，相关人员的伤势程度以及该事件为针对性还是随机攻击，细节尚不清楚。

美国爱荷华州众议员扎布纳（David Zabner）向路透社表示，其中一名遭刺伤的教师为他的兄弟，当时一行人正在参观北山公园中的一座寺庙，结果遭到一名男子持刀攻击，导致他的兄弟手臂受伤，但目前情况良好。

爱荷华州众议员米勒-米克斯（Mariannette Miller-Meeks）则说：“我们正在透过适当管道进行作业，并要求与美国大使馆就适当事宜进行对话，以确保受害者首先得到良好的伤情护理，然后以医疗上许可的方式离开中国。”

中国外交部发言人林剑在6月11日的新闻发布会上证实，4名外籍教师在吉林遇袭，警方初步判断为偶发事件，案件的调查仍在进行中。他说，偶发事件不会对中美人文交流的正常开展造成影响。



林剑说：“所有受害者都立即被送往医院并接受必要的治疗，没有任何受害者处于生命危险。警方初步确定这是一起意外事件。”



林剑表示，目前警方正在开展调查。中方一贯采取并将继续采取措施，切实保护所有在华外国公民的安全，“偶发事件”不会影响中美人文交流的正常开展。

习近平曾提出将邀请5万名美国青年前往中国参与学术项目。图为2024年5月习近平访法（资料照） 图像来源: Ludovic Marin/AP Photo/picture alliance

美中欲提升学术合作

去年11月，中国国家主席习近平曾承诺，将在5年内邀请5万名美国青年前往中国参与学术项目，以促进美中民间联系，进而稳定两国之间紧张的关系。

不过，美国国务院早前对于美国公民前往中国可能发生“任意拘留和出境禁令”所发布的三级旅行警告仍有效。

根据美国官方数据，目前在中国求学的美国学生人数低于900人，而在美国的中国留学生人数则有超过29万。

（路透社、美联社等）

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