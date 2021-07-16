「四十不惑」的香港金像奖落下帷幕

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疫情三年以来首次在线下实体举办的香港电影金像奖周日举行了颁奖典礼。 《梅艳芳》、《怒火·重案》和《智齿》分别斩获多个奖项。今年的香港金像奖虽然以「金像四十 不惑如初」为主题，但是关于日渐凋零的香港电影业未来前途如何，仍然没有答案。
香港导演周冠威用两年时间制作这部纪录「反送中」运动的纪录片，但在国安法下料不能在香港放映。外界关注这次特别放映，会否引起中国抵制该影展。
第77届威尼斯电影节将本届“终生成就金狮奖”颁发给了著名香港导演许鞍华，许鞍华也因此成为首位获得该奖项的女导演。一同获得该奖项的还有英国女演员蒂尔达·斯文顿。
今年将是1969年以来奥斯卡颁奖典礼首次缺席香港电视台。以“反送中”为主题的纪录片《不割席》入围奥斯卡最佳纪录短片可能是主要原因之一。媒体指出，政治施压和自我审查在香港艺文界越来越常见。
电影《少年的你》代表香港入围今年奥斯卡最佳国际影片奖最终五强，中国导演赵婷也以《无依之地》狂扫奥斯卡六项大奖入围。
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