「四十不惑」的香港金像奖落下帷幕

为避“反送中”纪录片？TVB今年不转播奥斯卡

今年将是1969年以来奥斯卡颁奖典礼首次缺席香港电视台。以“反送中”为主题的纪录片《不割席》入围奥斯卡最佳纪录短片可能是主要原因之一。媒体指出，政治施压和自我审查在香港艺文界越来越常见。