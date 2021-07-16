 「四十不惑」的香港金像奖落下帷幕 | 文化经纬 | DW | 18.07.2022

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文化经纬

「四十不惑」的香港金像奖落下帷幕

疫情三年以来首次在线下实体举办的香港电影金像奖周日举行了颁奖典礼。 《梅艳芳》、《怒火·重案》和《智齿》分别斩获多个奖项。今年的香港金像奖虽然以「金像四十 不惑如初」为主题，但是关于日渐凋零的香港电影业未来前途如何，仍然没有答案。

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