四中全会能否破解内政外交难题？

（德国之声中文网）官方的新华社报道称："中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议28日上午在京召开。中央委员会总书记习近平代表中央政治局向全会作工作报告，并就《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定（讨论稿）》向全会作了说明。"但新华社报道中并未指出该文件的具体内容。

中国经济增长第三季度降至6%，这是过去三十年来中国经济增速最低的一次。国内市场上，无论是汽车，还是住房，都呈现销售量下降的趋势。迄今为止，尽管持续不断的中美贸易争端对中国经济总体影响有限，但外贸出口行业还是受到沉重冲击。

与此同时，"一国两制"框架下实行高度自治的香港，反政府示威抗议活动已持续四个月之久。得到北京支持的香港政府拒绝对示威者诉求做出积极回应，这些诉求包括对政府进行问责以及实现香港特首和立法会的双普选。香港局势也在台湾产生了连锁反应，尽管北京不断发出武统威胁，但将"一国两制，统一祖国"作为选项的台湾人已经变得可以忽略不计。

国际方面，中国对几乎整个南中国海提出主权索求，引起东南亚诸国的不安和不满，而澳大利亚等国则在抗议北京对其内政的干预和渗透。习近平提出的"一带一路"倡议也遭致越来越多的批判。批评者担心，相关国家会因为无力支付中国承建的昂贵设施而坠入"债务陷阱"。美国以国家安全为由，建议盟友拒绝使用中国通讯业巨头华为制造的设备，从而使努力走向全球的中国高科技企业华为陷入了声誉和业务的双重危机。

尽管国内外面临一系列危机，但没有任何迹象显示，拥有九千万党员的中国共产党会对其强硬政策做出修正。一方面，集党政军大权于一身的习近平已完成修宪，取消了最高领导人的任期限制。另一方面，对政治反对派和宗教团体的打压则有增无减。此外，中国共产党仍一如既往地强调，中共绝不会接受直接选举、新闻自由以及司法独立等西方式的民主。

大约有370名中央委员和候补委员参加的本次中央全会究竟会讨论哪些具体内容，外界要等到周四会议闭幕后才能获得部分信息。

本次全会同上一次三中全会间隔长达20个月之久，引发种种猜测，因为这种情形过去数十年当中从未发生过。有人说，上次全会决定取消最高领导人的任期限制，使习近平遭致党内部分同仁的反弹。也有人解释说，两次全会之所以相隔如此之久，是因为上次全会为了修改党章而被提前。按照惯例，党的全会将就国家未来发展做出重大决策。

专家们普遍认为，四中全会将会回避敏感议题，而会将今后几年的维稳列为会议重点。北京师范大学政府管理学院唐任伍表示："召开本次会议的目的，是确保执政的长期性。国家必须拥有一套良好的顶层设计，从而保障国家领导人的更迭不会造成制度的变化。"

尽管在内政外交层面遇到一系列难题，但中国最高领导人习近平则显得对未来充满信心。他在十月一日，中华人民共和国成立七十周年的阅兵式上发表演说称："没有任何力量能够撼动我们伟大祖国的地位，没有任何力量能够阻挡中国人民和中华民族的前进步伐。"