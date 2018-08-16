 四个月内二命案 滴滴誓言加强安全 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.08.2018

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时政风云

四个月内二命案 滴滴誓言加强安全

滴滴顺风车4个月内爆发两起姦杀案，舆论声讨公司没有悔改之心。短短几年就垄断共乘市场的滴滴这次做出什麽承诺？

Fahrdienst Didi Hitch Service (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Dycj)

滴滴爆出两起姦杀案後，外界质疑将搭乘顺风车连结成社交体验的不当宣传是否导致悲剧發生。

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先前因应空姐谋杀案，滴滴出行暂停夜间服务，现在部份回复夜间订单，但是只允许车主承载同性别乘客，亦即男车主载男乘客、女车主载女乘客。 (14.06.2018)

(德国之声中文网) 中国共乘app「滴滴出行」週二(8/28)发表道歉声明。该平台今年4个月内发生两起骇人听闻的「顺风车」乘客姦杀案。声明中除了再次道歉，也强调「顺风车业务在安全保护措施没有获得用户认可之前，无限期下线」。

滴滴的创始人和总裁程维和柳青在声明中说：「经历的悲剧让我们意识到自己是缺乏敬畏之心的。因为我们的无知自大，造成了无法挽回的伤害......很多同事开始动摇，怀疑自己是否真的在做正确的事，全公司开始深刻检视甚至质疑我们的价值观是不是正确的。」

滴滴微博官方帐号登出这份道歉声明3小时内就累积了5万3千则评论。网路上的批评声浪强烈，有人说滴滴「只想赚钱」，也有人批评「出事就道歉，然后就是不改」。

为了平息众怒，滴滴在声明表示要调整营运策略，「不再以规模和增长作为公司发展的衡量尺度，而是以安全作为核心的考核指标」。内容中也提到各项安全措施，包括「优化紧急求助、行程分享」等功能。有人身安全的客服投诉问题时，滴滴将採取三方连线拨打110的方式，确保警方在第一时间获得消息。

滴滴也说要与公安部门共建「用户安全保护机制」，配合各地公安部门的依法调证需求，并启动「警方自助查询系统」，要及时配合警方将犯罪分子绳之以法。

中国交通部已责令有5亿5千万用户的滴滴公司进行全面整改。

China Dailan - Geschäftsfrau Jean Liu Qing (picture-alliance /MAXPPP/VCG)

在外界强烈抨击下，滴滴创办人和总裁發出联名道歉声明。图为总裁柳青。

夏立民/罗法  (法新社等)

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