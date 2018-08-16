四个月内二命案 滴滴誓言加强安全

(德国之声中文网) 中国共乘app「滴滴出行」週二(8/28)发表道歉声明。该平台今年4个月内发生两起骇人听闻的「顺风车」乘客姦杀案。声明中除了再次道歉，也强调「顺风车业务在安全保护措施没有获得用户认可之前，无限期下线」。

滴滴的创始人和总裁程维和柳青在声明中说：「经历的悲剧让我们意识到自己是缺乏敬畏之心的。因为我们的无知自大，造成了无法挽回的伤害......很多同事开始动摇，怀疑自己是否真的在做正确的事，全公司开始深刻检视甚至质疑我们的价值观是不是正确的。」

滴滴微博官方帐号登出这份道歉声明3小时内就累积了5万3千则评论。网路上的批评声浪强烈，有人说滴滴「只想赚钱」，也有人批评「出事就道歉，然后就是不改」。

为了平息众怒，滴滴在声明表示要调整营运策略，「不再以规模和增长作为公司发展的衡量尺度，而是以安全作为核心的考核指标」。内容中也提到各项安全措施，包括「优化紧急求助、行程分享」等功能。有人身安全的客服投诉问题时，滴滴将採取三方连线拨打110的方式，确保警方在第一时间获得消息。

滴滴也说要与公安部门共建「用户安全保护机制」，配合各地公安部门的依法调证需求，并启动「警方自助查询系统」，要及时配合警方将犯罪分子绳之以法。

中国交通部已责令有5亿5千万用户的滴滴公司进行全面整改。

夏立民/罗法 (法新社等)