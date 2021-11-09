 四个关键词看中共六中全会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.11.2021

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时政风云

四个关键词看中共六中全会

中共第三份历史决议重要吗？习近平透过这份决议到底想要做什么？「共同富裕」是六中全会后的中国发展主轴？会议和决议会对台湾产生什么重大影响？德国之声专访三位研究中国与两岸的台湾专家剖析这些关键议题。

China 4. Plenarsitzung 19. Zentralkommitee KP

本次六中全会将左右中共二十大的人事布局，中国观察家各有分析。

DW.COM

中共六中全会内容密不透风，台湾政治大学东亚研究所所长王信贤分析该会最大看点，以及习近平在会后的地位变化。熟悉中共历史的王信贤也就过去的经验，深入分析接下来的中共领导人接班安排以及人事布局。

为期4天的中共六中全会在北京拉开帷幕。会前便有消息传出，中共第3个历史决议将在此次会议上做出。《南德意志报》 发表分析文章认为，六中全会之后中国将从“开放的时代”进入“习近平的时代”。

孙立军的政变企图，张高丽的桃色新闻：六中全会前，共产党高层内似乎显得很不平静，不少人将之归结为派系斗争。而政治学者张俊华认为，捕风捉影的分析没有太大价值，重要的是找出中共自习近平以来党内政治的普遍特征。

此次会议将通过中共历史上第三个「历史决议」，可能显示习近平的自我形象期许——「是与毛泽东和邓小平并列，还是仅仅与毛泽东平起平坐？」

(德国之声中文网) 中共中央委员会11月8日到11日的会议将左右中国接下来的发展，在会议结果公布前，德国之声请淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳、政大东亚所所长王信贤，以及台师大政研所教授范世平进行分析，并整理出「第三份历史决议」、「习近平」、「共同富裕」，以及「台湾」4个关键词。

1.第三份历史决议

淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳表示，中共第三份历史决议与前两份大有不同，不是为了处理路线之争，而是「百年交替」和「继往开来」，总结过去共产党百年的执政经验、基础和成就，并揭示共产党第二个百年的目标。

他提到，中国已经过了向外国取法的阶段，认为自己已经成功的走出独特的发展模式，「相较于西方完全不逊色」。他说：「以前中国大陆讲说『社会主义有优越性』，我认为第一个是自我吹嘘，第二个，它害怕被和平演变，但现在中国大陆高层他们是真的相信他们是成功的。」

政大东亚所所长王信贤认为，中共第三份历史决议不只在处理党内的历史，甚至是要对外宣示世界上马克思主义的发展。他说 :「我觉得习他有一种企图，中共要作为马克思主义两三百年来社会主义实践的真正继承者。」

王信贤认为，中共会强调，有别于西方资本主义，中国走出一条属于「中国特色的社会主义道路」，证明其制度优越性。也因此，北京近来一直重申「民主不是只有一套标准」。

他说:「我相信这是王沪宁给他(习近平)的东西，会出现在这一次的决议案裡面。」他提到，中共认为这样良好的制度可以让大家来学习，尤其是第三世界国家。」

台师大政研所教授范世平的想法与前述两位学者不同，他认为这份决议没有历史意义，「就是一张废纸」，没有办法向毛邓一样去否定敌对势力，「达不到攻击敌人的目的，只能说自己很棒」，「都是一些空话套话」。

他说：「这就是很幼稚，我(习近平)看到毛泽东有拿了枪，邓小平也拿了枪，可是这把枪是没有子弹的枪......是把道具枪、玩具枪，还在说:『我有枪，我很棒，我跟毛泽东一样。』。」

范世平说，习近平一直要把自己跟毛泽东相提并论，是一种「心理的障碍」，他认为，虽然客观来看习近平没有政敌，但他「永远觉得有政敌」，这种「不安全感」让他必须拿这份历史决议案来衬托自己很厉害，「是心虚的表现」。

他建议外界观察，习近平会不会进一步恢复「党主席制」，减少政治局常委的人数，拒绝集体领导制，成为完全的独裁政体。

2.习近平

张五岳表示，第三份历史决议会强化习近平的领导、路线主张还有它的历史定位，是「必也正名乎」，强调为了下一个百年「非习不可」、「捨习近平其谁」，在明年二十大和可预见的将来强化习近平长期执政的「合法性、正当性与必要性」。

有关习近平的地位，王信贤认为，透过这次六中全会习将超越毛邓，张五岳则说，共产党不会去做比较，但是「百分之百可以比拟毛邓」。张五岳强调，在中国的宪法还有中共的党章中，只有三个人的思想可以冠上名字，就是毛邓习，确认三人的历史定位。

张五岳说:「习近平权力集中的程度完全不输当年有党主席制的毛泽东，也不输当年掌握实权的邓小平，习近平至少集了14项大权于一身。」

他也提到，毛邓时期都还有不同派系或是政见主张，「当年邓小平还要去南巡，代表当时的中共中央不是以邓小平马首是瞻」，但今日的习近平没有任何的公开的敌对派系，习近平于是「定于一尊」。

范世平则有不同看法，他认为习近平的地位不会超越毛邓，可以「骗到一些人，但骗不了全世界」，中国政治是「愚民政策」，但其他地方的人不会相信。

他说：「如果今天习近平敢平反六四，那了不起，这个决议案就有价值，他批评到了政敌江泽民，也打了胡锦涛，因为胡锦涛不敢，也打自己，说『我要走向民主化』。问题是他不敢这么做，没这个胆子。」

至于接班人，张五岳说，如果明年二十大，没有1960年以后的人进到常委，担任中央书记处常务书记，甚至在二中、三中、四中没有同时出任国家副主席跟军委副主席，那就证明习近平到2027年也不会交棒。

他分析，中国真正的问题在「后习时代」：「一个人打破的这么多的历史惯例，权力这么定于一尊，有这么独特的历史地位，在习近平之后绝不可能有像他一样的人。」

范世平则说，习近平废除国家领导人任期制是「非常愚蠢的做法」：「你要做到什么时候，要做到死为止吗？全世界做到终身制的领导人都最怕暗杀......金正恩就是。」

他认为习近平上任后不断调动解放军或是置换军队司令，就是担心军队政变。他认为习近平把江泽民的人全斗垮了，就「干脆不下台」，其他人永远没有发声的机会，「你能够想象习近平80岁还在当国家主席吗？」

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    正宗“红二代”

    出生于1953年的习近平是中共元老习仲勋(右一)之子，也是首位担任中国最高领导职务的“红二代”成员。习近平上任之后，尽显强人政治作风，与前两任形成较大反差。针对党内，习近平开展声势浩大的反腐运动。同时，政府对于社会的控制也变得更加严厉：媒体管束更为严格，民间维权运动遭到前所未有的打击，对于新疆西藏以及香港等自治地区的政策也显得更为强硬。在对外政策方面，力推“一带一路倡议”，旨在中国产品开辟新市场，同时也被视为北京拓展政治影响力的尝试。

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    和拜登的“亲密接触”

    习近平和拜登，早在这两人还不是各自国家的最高领导人时，就进行过“亲密接触”。2011年8月16日，时任美国副总统的拜登启程前往中国，重要的目的之一就是与当时的中国国家副主席习近平深入对话，让美国高层首度有机会详细认识这位中国下一任最高领导人。拜登抵达北京的第一天，由习近平接待，两人在北京将举行正式会谈，拜登随后的行程也是由习近平一路相伴。

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    “习核心”

    2012年11月举行的中共十八大上，习近平当选新一届总书记，标志着第五代领导集体正式走上历史舞台。习上台之后逐步加强最高领导人的中央集权，在2017年10月召开的中共十九大正式将习近平“新时代中国特色社会主义思想”写进党章。

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    反腐还是政治斗争

    习近平上台之后大张旗鼓地在全国范围内进行“反腐运动”，誓言要大小贪官一起抓，“苍蝇老虎一起打”。下至基层干部，上至中共政治局常委，数年之内众多官员先后落马。其中最受关注的包括前重庆市委书记薄熙来（图为2013年法庭宣布判处薄无期徒刑），以及前中央政法委书记周永康（2015年被判处无期徒刑）。但也有批评人士认为，反腐运动其实是政治权力斗争的一个工具。

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    终身领导？

    2018年3月的第十三届人大一次会议通过了宪法修正案，其中包括取消国家主席和副主席不得连任超过两届的限制，使得习近平有可能长期执政。此举引起国内外的关注和争议。许多评论认为，习近平本人的强势风格以及围绕他个人的形象宣传，是毛泽东之后历代中共领导人中最为突出的。

  • Xi Jinping und Barack Obama im Weißen Haus

    六中全会之际 看习近平的一盘大棋

    习近平和奥巴马

    取消了任期制，习近平会成为见证最多届美国总统的中国最高领导人。2012年2月中旬，华盛顿就用对待中国未来国家元首的方式迎接习近平来访。时任美国总统奥巴马当时向这位中国“王储”表示：中国在过去的20年里经历了"非凡的发展"，然而随着国家实力和富裕程度的上升，中国也面临着"更多的责任"。他说："我们希望与中国合作，以确信在世界经济的体系中，每个主体都应该遵守交通规则。"在中国与美国之间，应该有均衡的双向贸易流动，在全世界范围内也是如此。

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    六中全会之际 看习近平的一盘大棋

    习近平和特朗普的“友谊”

    随着商人特朗普出任美国总统，美国不断向中国喊话，呼吁贸易和竞争平等的做法成为历史。美国开始向中国挥出一系列重拳。包括推出规模前所未有的惩罚性关税，并对包括华为、中兴、抖音、微信等中国科技企业及其产品发布强制性禁令。2017年初，刚上任的特朗普在"海湖庄园"铺上红地毯迎接习近平夫妇的到来，称“建立起了友谊”。现在看来，这是习近平和特朗普相对最为友好的互动了。

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    六中全会之际 看习近平的一盘大棋

    贸易战棋逢对手

    特朗普上任美国总统之后，开始着手针对中国的关税大战。2017年4月他命令根据《1974年贸易法》针对中国进行所谓301调查，2018年4月白宫宣布正式对500亿美元的中国商品加征25%关税。中国也对部分美国产品加征关税予以反击。随后，中美贸易经历了一系列互相加税的激战，直至拜登接手白宫后，也没有结束。同时，中美贸易顺差不断攀升创下纪录，尤其是在全球遭遇了新冠大流行危机之后。

  • Weltspiegel | Beijing, China | 100 Jahre Feier Kommunistische Partei

    六中全会之际 看习近平的一盘大棋

    书写历史

    如今，在中共“六中全会”上，习近平执政以来的成就成为中国官媒大幅度宣传的焦点。此外，会议还将审议《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，分析人士称，这将是中共历史上第三个此类决议，有助于习近平在关键的二十大之前通过确认中共成就来巩固其权力。《决议》内容尚未全文公布，但是跟前两次《决议》一样，都在关键时间点通过。第一个决议于1945年通过，帮助毛泽东在夺取政权的四年前巩固了领导权威。第二个决议于1981年通过，承认了毛泽东的“错误”，帮助邓小平启动了经济改革。


3.共同富裕

王信贤提到，六中全会到明年二十大的主轴就是「共同富裕」。他说:「今天习已经谈了第一个百年，全面建成小康社会，既然扶贫也成功了，全面建成小康社会也成功了，这全部是政治任务，你返贫怎么办？返贫是一个非常非常危险的事情，一但返贫会造成政治上的问题，绝对不能返贫。」

张五岳也表示，中国特色的「共同富裕」将是六中全会中国发展的重点。他认为，中共第一个百年完成「全面建成小康社会」，之后的就是分配的问题。

他观察，习近平这样的概念不是突然提出，从2021年1月到8月已经讲了65次，9月份国信办所出版的建设小康白皮书也有提及，

他说：「(中国）共产党知道，解决了贫穷问题之后，不管是西方的民主国家，还是北非的伊斯兰的国家或是开发中国家，都是『不患贫而患不均』，平均的分配一定成为重中之重。」

张五岳认为，如果中国这套发展模式可以成功，很多人类的文明可能都要重新界定。他强调，习近平的「共同富裕」不是「文革式的劫富济贫」，而是三次分配一起来。一次分配破除垄断和寡占、二次分配通过税收解决，并改善劳资问题和低薪现象，再搭配，第三次分配是富人按照道德，将所得捐出，这样中国全民才能一起变得更有钱。

4.台湾

王信贤认为，二十大之前，习近平都想维持一个内外的稳定，不会有什么太特别的动作，虽然外媒不断强调台海兵凶战危或是中国内部武统声浪，习近平对台战略还是以和统为主，但已经从柔性呼吁，用经济实力盼台湾人心悦诚服，到转为武力威逼。

他说:「美中贸易战之前，中共释放出来对台政策的和统，比较像是经济社会融合的那种，比较像整合理论的那种和统，可是最近这两年，尤其是(香港)反送中再加上新冠疫情之后，他们一直在提，民进党政府『以美谋独』、『以疫谋独』。现在的和统比较像是『以武逼统』。」

王信贤表示，中共现在的和统要去看「解放军的角色」，比较像是中国最近这几年常讲的「北平模式」，也就是在国共内战时，解放军团团包围北京，「以武逼统」。

张五岳也觉的两岸不是「兵凶战危」，但台湾必须要面对一个中国大陆的发展模式、政治体制，乃至于社会跟经济跟台湾方面采行并不全然相同的道路。

他说，两岸不会认同彼此的路线:「中国这一套发展模式，跟台湾『一人一票，票票等值』，强调普世价值，跟西方接轨的民主人权理念不同。」台湾必须思考要如何与中国互动，才能捍卫台湾的安全以及确保人民的福祉。

他认为，中美对于政府和人民都是「区隔对待」，台湾应该思考，是否要把「对台湾有正面看法的陆生、陆配、陆客」跟「喊打喊杀主张武统犯统的人」一起看待，还是要做适度的区隔。

张五岳表示，在美中大国对抗下，两岸分歧越来越大，欠缺互信，没有良好沟通管道，两岸领导人底线思维都非常明确，现在的两岸关系重点不在缘木求鱼的「蔡习会」或是「政治互信」，而是「避免误判、防范意外，以及危机管控」，也不应该在两岸人民之前制造误解、仇恨和对立。

范世平则认为，台湾现在比中国受欢迎，「台美关系好到不行，中美关系烂到不行」，他表示，根本不用去管中共第三份历史决议，习近平会「作茧自缚」，把中国带向非常危险的状态，让中国共产党走向非常不利的未来。

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