囚徒纳瓦尔尼的狱中屈辱生活

（德国之声中文网）新剃的板寸头，眼神无光，一脸倦怠。周一（3月15日），俄罗斯目前最著名囚犯纳瓦尔尼（Alexej Nawalny）在社交媒体上发布了自己在惩罚营生活的首张照片及相关消息。

他在脸书和Instagram上写道："我从未想到过，在距莫斯科一百公里的地方会有一个真正的集中营。"

惩罚营内监狱

这名44岁的反对派政治家几天前被转移到距莫斯科以东约两小时车程的省城波克罗夫（Pokrow）的IK-2惩罚营，将在那里被囚二年半。

二月初，莫斯科一法院对纳瓦尔尼作出改判，将此前因涉嫌经济犯罪而被判的缓刑改为监禁，罪名是涉嫌违反报告规定。所谓违反报告规定指的是纳瓦尔尼在俄罗斯遭战争毒剂攻击后在德国接受治疗及护理。

在应该是经由其律师传出的几行文字中，纳瓦尔尼以典型的讽刺方式将所处的惩罚营称为 "友好的集中营"：在那里不允许打骂，一切都受到严格管理，他还没见到 "哪怕是一丝暴力"。不过当看到囚犯们站在原地"不敢随意移动头部"时，他更愿意相信那里 "最近才有人被木锤打得半死"的传闻。

由于被执法部门定义为具"逃跑风险"，纳瓦尔尼受到特别密切的监控。他透露，整个晚上，他每隔一小时就会因某看守拍录像并高声喊出时间而致醒。纳瓦尔尼从 "特控A区"向自己的支持者们发出问候的。据俄媒体报道，此地实际上是一监狱，设于IK-2惩罚营内，关押条件更严酷。

前囚徒科托夫

隔离与警告作为心理施压手段

因条件恶劣，俄罗斯惩罚营声名狼藉数十年。惩罚营内有非正式区分，一部分为 "红色" ，一部分为"黑色"。在"红色"惩罚营，管理部门决定一切，并在其他囚徒的协助下实施严酷规则。在 "黑色"惩罚营，囚徒权益多一些，享有一定自由。36岁的科托夫（Konstantin Kotow ）告诉德国之声，纳瓦尔尼在博克罗夫服刑的那个惩罚营当属"红色"。这位反对派人士曾在那里服过刑。2019年，他因被控在莫斯科违反集会规定获刑一年半，最近刚出狱。

科托夫说，他本人没有经历过肢体暴力，但亲闻、亲见到其他囚犯被殴打。他指出，"特别常见的是对脚后跟的打击。你躺在地上，脱掉鞋子，腿伸直，然后，有人用凳腿等物砸你的脚。这很伤人。"

科托夫不认为，纳瓦尔尼会遭受类似暴力，但作为反对派政治家，更有可能经受心理压力，比如单独监禁。被拘押期间，科托夫本人有过这一经历。他说，他很少有内部或外部接触，几乎没有与其他囚犯交谈的机会。科托夫说，他曾被警告６次，其中一次的原因是，另一名囚犯给了他手套："我是2019年11月被带进来的，当时已是冬天，很冷，本应在惩罚营得到手套。却被告知没现货。在惩罚营，你要在露天呆很长时间，比如早晚点名各一个小时。在这期间，你必须把手背在身后，不得放在口袋里。我感到很冷，这时，有一囚徒把他的手套给了我。末了，我们两人都受到警告。" 据俄罗斯媒体报道，IK-2惩罚营的其他囚徒也有类似遭遇。

科托夫告知，被拘留期间受警告的其它原因可以是：未向惩罚营工作人员致意；或者，没扣好衣服扣子。相关警告可能导致单独监禁，并减少得到提前释放的可能。此外，囚徒最终还可能会被关进特别强调运动的隔离间。科托夫称，"其意义不是隔离患病者，也不是为让新到囚徒便于适应惩罚营的生活，而是要让犯人痛苦。"比如，当事人被迫 "每天锻炼十次"，而不管是哪个工作人员问及，次次都得汇报。

纳瓦尔尼得给狱卒缝内裤？

作为新来者，纳瓦尔尼目前还在隔离期内，尚不清楚在惩罚营等待他的会是什么样的工作。

俄罗斯调查平台 "内幕" （The Insider）3月初报道说，据悉，过去几年，IK-2惩罚营囚徒曾为俄罗斯联邦惩教署员工缝制男性内衣内裤。

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