嚴防抗議活動 上海警方收緊安全措施

(德國之聲中文網) 金融都市上海爆發反封控抗議後，當地警方正收緊安全措施。週末示威者聚集的烏魯木齊路中路，週一（11月28日）道路兩旁架設起藍色圍籬。穿著安全背心的警察成對在現場巡邏，警方還出動巡邏車和警用摩托車。一名在附近商家工作的員工表示，周邊商店及咖啡廳被要求暫時關閉。

週日晚間，上海示威者與警方發生衝突。英國廣播公司（BBC）表示，警方攻擊並逮捕了該台一名在現場進行報導的記者，數小時後才將其釋放。路透社的一名記者週日晚間也被拘留了約90分鐘才獲釋。

中國外交部發言人趙立堅稱，該名BBC記者並未表明自己是記者，也沒有自願出示記者證。他還呼籲國際媒體在中國要遵守中國的法律和法規。上海政府則未對此事作出回應。

反封控示威活動週日蔓延至中國多個城市，甚至演變成反政府抗議。根據目擊者及影片畫面顯示，在上海的示威現場，民眾高喊「共產黨下台」、「習近平下台」。

上海、北京街頭及數十個大學校區中，抗議者發起了自習近平上台以來前所未有的公民抗命活動。一名28歲民眾週日晚間在北京參加燭光守夜時表示: 「我們希望結束封控。我們想過正常生活。我們都應該勇敢表達自己的感受。」

週一，北京和上海目前尚未出現大規模的新抗議活動。

“习近平下台！”乌鲁木齐大火引爆民众不满情绪

中國官媒不提抗議運動

週末的抗議活動擾亂了全球市場，導致油價下跌、美元走高，中國股市及人民幣大幅下跌。

中國官媒對抗議活動緘口不言，報導中隻字未提抗議活動，只在社論中呼籲民眾遵守新冠防疫措施。新華社週一凌晨連續發表三篇時評，內容並未提及抗議，僅在文中指出要「盡最大努力為老百姓提供方便」，努力將疫情對群眾生活的影響降到最低，並強調方艙醫院仍是疫情防控的關鍵設施，也呼籲「堅定不移貫徹動態輕零總方針」。

中國外交部發言人趙立堅在被問到民眾上街反封控的相關問題時表示，有關描述並不反映實際情況，「相信在中國共產黨的領導和中國人民的支持下，抗疫戰會取得成功。」

路透社指出，中國民眾對新冠封控的強烈反彈是中國防疫的一次挫敗。近日來，新冠肺炎在中國的感染人數創下新高。雖然「清零」政策讓官方公布的死亡人數控制在數千人，但代價是民眾的活動長期受到限制，中國經濟也因此受到嚴重衝擊。

但專家認為，若放棄「清零」將意味著推翻習近平所大力提倡的政策，還有可能使中國的醫療系統不堪重負，並導致這個擁有數億老年人口而且新冠免疫力低下的國家爆發大規模疫情和死亡。

上海示威民衆周日與警方發生衝突

許多分析人士表示，中國不太可能在明年三、四月之前開放，在此之前還需要展開有效的疫苗接種活動。

龍洲經訊分析師在一份報告中寫道:「示威活動不會立即威脅到現有的政治秩序，但它代表目前的新冠政策組合不能再持續。」

「現在的問題是重新開放會是什麼樣子？答案是: 緩慢 、漸進和混亂。」

抗议严苛防疫 上海路人如何看待?

貓捉老鼠的遊戲

中國本波抗議活動的導火線是上週在新疆烏魯木齊發生的一起導致十人喪生的高層住宅樓火災。許多人認為，疫情封控阻礙了救援和逃生，但當地官員否認這個說法。

烏魯木齊民眾上週五走上街抗議要求解封。剛剛過去的週末，武漢、蘭州等城市的示威者掀翻核酸檢測亭，各地的學生則在大學校園中發起抗議。全球至少十多個城市也舉行了聲援遊行。

中國社交媒體用戶和審查人員在網上展開如同「貓抓老鼠」的遊戲，關於抗議活動的討論以及照片和影片不斷被上傳，但很快又遭到屏蔽。

有中國網民在推特上整理了各地抗議事件的相關信息及抗議活動預告。從各地網民投稿了抗議活動的照片，包括北京、上海、西安、福建、南昌、海南、南京等地的大學內都被貼上了聲援示威的宣傳標語，香港中文大學學生也發起支持中國大陸的遊行，但照片無法獲得獨立核實。

根據網民的預告，寧波、南京週一晚間七點將舉行聲援示威活動，悼念烏魯木齊火災遇難者。 深圳則將在週二晚上八點在2號/7號線華強北站出口賽格廣場舉行相關悼念活動。也有網民組織週一晚間六點北京海淀黃庄地鐵站以可樂辨識身分，南下至四通橋表達訴求，包括對烏魯木齊道歉、復工復學、禁止強制核酸檢測。

（綜合報導）

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