嚴防中國解封 歐盟將協調疫情應對措施

（德國之聲中文網）擔任歐盟輪值主席國的瑞典週一（1月2日）表示，歐盟27國的衛生官員將召開理事會危機管理機制會議（IPCR），對中國目前的新冠疫情及擴散情況進行評估。

根據路透社報導，擔任歐盟輪值主席國的瑞典表示，歐盟成員國的官員將於會議中討論對中國入境遊客設下新的入境規範之必要性，並商討歐盟範圍的聯合應對措施。

瑞典衛生部長福斯梅德（Jakob Forssmed）說：「在引入可能的旅行限制時，瑞典力求為整個歐盟制定一條共同路線。重要的是，我們要迅速採取必要的措施。」

早在12月29日，27國政府代表、歐洲衛生機構官員、歐盟委員會和世界衛生組織（WHO）的上百名代表就已舉行視訊會議，但最終沒能針對中國疫情蔓延採取共同應對措施。

義大利呼籲歐盟採取該國做法，對來自中國的旅客進行檢測。但其他成員國認為，除非大批旅客湧現導致新一波的傳染，否則無需這麼做。至於法國、西班牙則宣佈採取獨立措施，對來自中國的旅客實施更嚴厲的檢疫措施。

至於德國，雖然尚未表態是否將對中國入境旅客進行全面檢測，但盼望能協調出一種系統，有利於歐洲機場來監控變種病毒。

比利時將驗班機廢水

為了因應中國疫情升溫，其他國家除了採取邊境管制，包括入境篩檢、禁止中國旅客入境等。比利時政府也宣布，將針對中國入境班機的「廢水」進行檢測。

根據美聯社報導，比利時於1月2日表示，該國將檢查從中國來的飛機上的廢水，作為應對冠狀病毒傳播新措施的一部分，以及找尋可能是否存在危險變種的線索。此外，比利時對於自中國入境旅客的要求相對寬鬆，若入境後7天內出現症狀，官方「敦促」旅客能夠自主進行COVID-19採檢，但不會強制執行。

比利時衛生部長范登布魯克（Frank Vandenbroucke）1月2日召開記者會，宣布推出的新措施，他說歐盟應該針對中國疫情擬定相應政策。范登布魯克說：「如果所有歐盟國家能共同傳遞『如果來到歐洲，就必須先接受測試』，是對中國發出一個好的信號。」

路透社報導，比利時國家衛生研究院病毒學家范古特（Steven Van Gucht）受訪時表示，這項新的監測目標有助於比利時核實中國分享的數據是否準確。他強調，由於染疫乘客不一定會在機上使用廁所，因此該項測試並非針對旅客，而是用來專門檢驗中國實際的情況。

英國不強制採檢

英國《獨立報》引述消息報導指出，下週抵達英國的中國旅客將不須強制接受病毒檢測。

報導指出，政府擬在倫敦希斯羅機場，在每5位中國旅客中抽樣要求1人做檢測，所有檢測都會在自願情況下進行，旅客有權拒絕。若旅客檢測呈陽性，既不會被隔離，也不會被要求自我隔離。

英國上週曾表示，在中國的感染率激增之後，從中國抵達英國的乘客將需提交不超過兩天內的病毒陰性檢測證明。

（路透社、美聯社、《獨立報》）

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