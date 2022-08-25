嚴防中國威脅 日印承諾擴大國防合作

（德國之聲中文網）日本與印度週四（9月8日）在東京舉行外交與國防部長級會議（2+2會談）。有鑑於中國近來擴大在東海及南海的海洋行動，兩國表示將深化海洋安保領域、展開多國聯合訓練、增加國防設備及技術等層面的合作。

日本經濟新聞報導，日印2+2會談週四（8日）登場，日方由外務大臣林芳正、防衛大臣濱田靖一；印方由外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、國防部長辛格（Rajnath Singh）出席。

根據日本共同社報導，雙方在會晤過程中，談及與美澳的「四方會談機制」（Quad）的重要性。會後四位部長在一份聯合聲明中說，兩國表示將積極參與實現「自由開放的印度太平洋」。

聯合聲明中提到，日本和印度正在尋求聯合開發無人地面車輛，並將討論未來在國防設備和技術方面合作的具體領域。雙方一致同意多層次實施包含日印在內的多國聯合訓練，為儘早實現航空自衛隊和印度空軍首次戰機訓練推進協調。

印度國防部在一份新聞稿中提到，辛格和濱田靖一承諾將繼續推動包括代號達摩衛士（DharmaGuardian）、日本印度海事演習（IMEX）與馬拉巴爾（Malabar）在內的雙邊及多邊演習。辛格稱，印度和日本雙邊防衛演習的逐漸複雜化，正是兩國防衛合作持續深化的展現。

今年適逢印度與日本建立外交關係70週年，這也是印度與日本第二次展開2+2部長級會議，上一次是在2019年11月在新德里舉行。

日憂中、俄威脅加劇

共同社指出，林芳正在磋商開始時，提及俄烏衝突和中國在台灣周邊實施大規模軍事演習，他強調「全球現有秩序遭遇挑戰，合作的必要性升高」。他和濱田就中國的軍事活動指出：「對國際社會的和平與穩定造成了深刻的影響。」

此次日印2+2會談舉行前夕，俄羅斯於9月1日至7日在其遠東地區，開展了多國聯合軍事演習，印度和中國皆派兵參加。

早前，東京就曾向莫斯科提出抗議，反對在日本聲稱擁有主權、但由俄羅斯控制的島嶼上進行多國軍事演習。此外日方還對中國與俄羅斯在上週末在日本北部海岸舉行的海軍射擊演習，表示 「嚴重關切」。

此外，根據日本經濟新聞報導，俄羅斯單方面終止與日本就北方領土（俄羅斯稱南千島群島）簽署的免簽證協議後，日本在9月6日予以譴責。但俄羅斯把這個決定，歸因於日本參與西方因應俄羅斯入侵烏克蘭而實施的制裁。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军东部战区宣布完成联合军事行动 中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。



（共同社、日本經濟新聞、美聯社）

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