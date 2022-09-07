嚇阻北京侵台 美國如何制裁中國？

（德國之聲中文網）在中國近期加大對台灣的軍事威脅後，路透社本週引述消息人士說法報導，美國正考慮通過一系列對華制裁，以嚇阻北京入侵台灣。目前討論仍在早期階段。

與此同時，路透社披露，台灣駐美代表蕭美琴週二（9月13日）在台灣駐美大使官邸會見約60名來自歐、亞、非洲的議員，推動制裁中國。根據路透社看到的草稿，這些議員是本週在華府集會的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員組成，預計共同簽署承諾書，促使他們各自的政府在中國對台採取「軍事或其他強制手段」時，採取「更強而有力的嚇阻行動」。

針對有關消息，美國白宮並未證實。路透社亦表示，目前無法了解美國正在考慮的具體對華制裁措施細節，但指出了多種可能性。

制裁的多種可能

路透社報導，美國國會立法草案概述了在台灣問題上，可能對中國實施的全方位懲罰性制裁，包括：對習近平主席和其他領導人的制裁，將中國銀行排除在全球市場之外的行動，禁止中國公司在美國上市，禁止進口中國商品和遏制中國能源項目。

然而，對於是否可能禁止美國和中國銀行之間的所有美元業務，美國應會謹慎考慮，因為這能有效地將中國機構凍結在國際金融體系之外，可能對美國和全球經濟造成更廣泛的傷害，是在初期階段可能性很低的選項。

相較於此，美方在早期階段可能選擇不太引人注目的措施，如針對中國官員、公司和機構的資產凍結；對部分銀行採取更有限的措施；以及禁止有利於中國軍工企業的交易，包括其半導體部門和航空航天。

前美國政府官員、美國智庫保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）的辛格爾頓（Craig Singleton）表示，美方可能願意考慮對隸屬於中國共產黨的金融機構採取措施，包括中國人民銀行中央銀行和支持貿易和工業的各種國營銀行，「但標準會相當高。」

他告訴路透社：「我懷疑許多美國政策制定者對於採取極為嚴厲的措施將感到不情願，至少在實際入侵（發生）之前」，因為這種舉措可能 「大大損害美國的經濟。」

一名前美國高級官員表示，美國對華制裁最終將取決於美國總統拜登（Joe Biden）。辛格爾頓則認為，美國對中國進行全面制裁的可能性不大。他說：「大方面來說，最初的制裁對話可能會圍繞著限制中國獲得維持對台軍事行動所需的部分技術而展開。」

亞洲盟友恐不情願

亞洲盟友的支持對於能否有效發揮制裁至關重要，鑒於亞洲國家與中國的巨大經濟關係，恐怕很難說服這些國家。

以烏克蘭問題為例，除了澳大利亞、日本、新加坡和韓國之外，大多數亞洲國家僅對俄羅斯實施口頭譴責，鮮少有其他具體行動。一名匿名的亞洲外交官表示，「俄羅斯與全球經濟的相互聯繫遠不及中國」，他「不確定這種俄羅斯式制裁的威脅會有多現實。」

這名外交官還告訴路透社：「最可能支持美國立場的國家將是日本。但是，日本公司，即使他們已經試圖多元化，但在中國仍有如此多的製造業，我不知道他們能迅速放棄什麽。」

根據日本貿易部最新調查，截至2021年3月的過去一年，共有7486家日本企業在中國設有本地子公司，佔比不到日本企業所有海外子公司的三分之一。

「許多國家還沒有為制裁中國做好準備。」另一名來自美國亞洲盟國的官員表示：「我們正處於在志同道合的國家之間發展團結的初始階段，這在目前看來還有點象徵和表面意涵。」

中國反制

針對美國傳出可能考慮對華制裁，中國外交部發言人毛寧週三（14日）在例行記者會上表示，當前台海局勢緊張的根源在於一個中國原則受到挑戰，「民進黨當局謀求『台獨』分裂。台灣問題純屬中國內政，任何外國無權干涉。」

毛寧警告：「任何國家、任何人都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權領土完整、實現祖國統一的堅強決心和堅定意志。」

路透社指，北京過去對追隨美國的亞洲國家採取了強硬的態度，例如韓國在美國導彈防禦系統進駐其領土後，就面臨中國的經濟報復。

目前，中國也正採取行動減少對進口技術的依賴，並正努力開發使用一種數字貨幣，使其能夠規避可能的銀行制裁。

美國商務部前助理部長妮卡塔（Nazak Nikakhtar）稱：「中國一直在積極嘗試將其數字貨幣推廣到盡可能多的......合作夥伴。因此，全球貿易界的一小部分將能夠繞過對中國的任何直接制裁。」

中國領導人曾明確表示，他們會從對俄制裁以及美國前總統特朗普（Donald Trump）對華為實施的制裁中汲取經驗。華為經過近兩年的制裁和芯片出口禁令才造成重大損失。

辛格爾頓說：「在禁令生效之前，華為囤積了美國的芯片，目的是為了保護公司不受打擊。中國幾乎肯定會對台灣採取同樣的做法——有一些跡象表明中國已經在這樣做了——以減少其在美中關係持續惡化時的風險暴露。」

今年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，美國主導西方國家對俄羅斯實施一系列制裁。美國警告中國應將對俄制裁視為警告——如果北京對台灣採取類似行動，可能受到制裁；中國拒絕譴責俄羅斯並主張「制裁無用」。中共中央政治局常委栗戰書上週訪俄後更罕見公開表達，對俄羅斯「表示充分的理解和支持」。

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（路透社等）

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