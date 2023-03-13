 嚇阻中國 美國宣布史上最高國防預算 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.03.2023

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嚇阻中國 美國宣布史上最高國防預算

美國2024年國防預算突破8400億美元，創下歷史新高，國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）直言這是為了應對來自中俄等國的挑戰，關於中國方面，具體都說了些什麼？

美國2024財政年度國防預算，金額高達8420億美元，是美國史上最高。圖為美國與菲律賓舉行聯合軍演時，美軍向菲律賓士兵介紹直升機的夜間飛行能力。

美國2024財政年度國防預算，金額高達8420億美元，是美國史上最高。圖為美國與菲律賓舉行聯合軍演時，美軍向菲律賓士兵介紹直升機的夜間飛行能力。

（德國之聲中文網）美國五角大廈週一（3月13日）公布2024財政年度國防預算，金額高達8420億美元，是美國史上最高。

這項金額比2023年增加3.2％，比2022年增加13.4％。其中，新年度編列306億美元的彈藥預算，年增率達12%，要用於採購能在印太地區有效嚇阻，並於必要時擊退侵略的彈藥裝備。

美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）表示：「預算案反應美國嚴肅看待與中國的戰略競爭，致力嚇阻來自中方的挑戰。」

在聲明中，希克斯雖將中國、俄羅斯、伊朗、朝鮮和全球恐怖組織等列為挑戰，但她特別指出中國，表明預算案反應華盛頓嚴肅看待和北京的競爭，並將能藉此打造世上最致命、最具韌性和存活性、最敏捷和具響應能力的聯合作戰部隊。

希克斯也強調，美國的目標是嚇阻，競爭不等同於衝突，但會確保若必須一戰，美軍有足夠戰力能獲勝。她提到，國防部內常被用來衡量成功的標準，是要能確保中共領導人每天起床，在評估侵略風險時，都會得出「今天不是時候（採取行動）」的結論，「要讓他們今天及現在，到2027年、2035年、2049年，甚至之後的每一天都這麼想」。

與此同時，中國今年的軍事預算則約2240億美元，年增7.2％，為4年來最高增幅。中國編列的國防支出，2021和2022年的年增率分別為6.8％和7.1％。

有關共和黨批評預算增幅和中國相比不足，希克斯回應表示，「重點在作戰結果」，美軍不是「紙老虎」。他也引俄羅斯為證，說明俄軍去年出動大批坦克與士兵，卻沒取得什麼好戰績，而美軍訓練有素，相信能比中國取得更好戰果。

而就中國偵察氣球進入美國領空一事，美方是否會增加預算項目，美國國防次長兼主計長邁考克（Michael McCord）表示，有為此增編一小筆經費，要提升美國的偵測與分析能力，但並未透露金額。

聲明中還提到，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）指出，中共迅速推行軍事現代化，該預算案能讓美國進行多方面關鍵的投資，以強化美軍優勢，著眼印太地區的軍事部署，以遏止該區可能發生的任何侵略行動。

奧斯汀表示，美國為了在印太地區能更有嚇阻力，國防部為「太平洋嚇阻倡議」編列了超越過往紀錄的91億美元，用於提升空軍基地、新的預警導彈、跟蹤結構、建設更具彈性的部隊等。

圖為美國空軍去年公布的隱形轟炸機B-21「突擊者」（B-21 Raider）。

圖為美國空軍去年公布的隱形轟炸機B-21「突擊者」（B-21 Raider）。

俄烏戰爭刺激需求

除了直接為五角大廈撥款8420億美元，美國總統拜登（Joe Biden）也為聯邦調查局、能源部和其他國防相關機構及項目撥款440億美元，整體國防相關的預算總額達到8860億美元。

根據路透社報導，這項高額預算包括為部隊加薪5.2%，以及撥款給有史以來最大的研發案，包括1450億美元專門用於開發超高音速導彈等新武器。

此外，過去美國只有在飛機和艦艇上會有長年合約，但在俄烏戰爭持續下，彈藥支出也首次出現類似作法。

報導提到，五角大廈正向雷神科技公司、洛克希德·馬丁公司和Aerojet Rocketdyne Holdings Inc等軍火製造商發出長期採購需求，增加購買各項先進導彈，如聯合空對地距外飛彈（JASSM-ER），以及先進中程空對空導彈（AMRAAM）。

這項預算案還包括購買F-35隱形戰機，以及協助美國彈道導彈潛艇、轟炸機和陸基導彈現代化，還有持續發展造船和太空能力等內容。

面對不斷增加的需求以及外部環境變化，五角大廈的主計長邁考克（Michael McCord）13日表示，美國的軍事預算將在近年內突破一兆美元大關。

（美國國防部、美聯社、路透社、人民網等）

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