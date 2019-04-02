 喵星人能听懂人话！ | 文化经纬 | DW | 06.04.2019

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文化经纬

喵星人能听懂人话！

很多爱猫人士早就确信：加菲猫、芬杜斯和辛巴都知道他们自己的名字，并且能够对呼唤作出回应。现在，日本研究人员证明：确实如此。

  • Katze (picture-alliance/AP Photo)

    盘点网红喵星人

    不爽猫

    它懒散而凶狠的目光让它一夜间走红网络。不爽猫已经成为其同类在网络世界里最成功的代表。事实上，不爽猫并没有什么不爽，之所以作出一副不爽的表情，是由于遗传因素使它面部没有完全展开。这幅不爽的表情，给女主人带来了滚滚财源：不爽猫已多次在动画片，影视剧和广告中扮演角色。

  • Simon's Cat Screenshot Youtube (Screenshot Youtube)

    盘点网红喵星人

    西蒙和他的猫

    西蒙的猫并不是一只真猫，而是英国漫画家西蒙·托菲尔德（Simon Tofield）笔下的动画角色。西蒙创作的动画网络短片系列和漫画系列，讲述的都是家养猫各种有趣的故事。西蒙的猫得以名扬天下，主要得益于youtube，在这里西蒙的频道已经被点击八亿四千万人次。

  • Deutschland Vernissage - Corsa Karl und Choupette (picture-alliance/Eventpress)

    盘点网红喵星人

    世上最富有的猫Choupette

    这只名叫Choupette的缅甸猫，主人是大名鼎鼎的时装大师卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld），因而串场走秀对它来讲是家常便饭。当然主人还为它专门设计了一套时装系列。此外，在脸书，推特等社交媒体上，Choupette都有自己的账户。作为世界上最富有最奢侈的猫，Choupette手下的工作人员就有好几位，其中包括两名全职保姆。

  • Maru Katze Youtube Star (picture-alliance/Asian News Network)

    盘点网红喵星人

    日本明星猫Maru

    这只苏格兰褶耳猫生活在日本，名叫Maru。借助Youtube，Maru已经成为享誉全球的大明星。 它的女主人定期在用户“Mugumogu”名下，发布Maru最新的视频。不过，女主人自己则不愿暴露身份。截至目前已经有两本专门介绍Maru生平的书与读者见面。

  • Katze Lil Bub wird gekrault (picture-alliance/AP Images/J. C. Hong)

    盘点网红喵星人

    吐舌小猫Lil Bub

    短腿，大眼，外吐的舌头：这就是Lil Bub。这副样子绝不是为了卖萌，而是它患有多种遗传疾病，比如侏儒症和骨质疏松症。在它的网络主页上，它讲述了自己的身世。当年在美国印第安纳州曾被人遗弃的Lil Bub，现如今已经成了作家和电视明星，多么令人欣羡的成功之路。

  • Bob, Der Streuner in Berlin (picture-alliance/BREUEL-BILD/J. Harrell)

    盘点网红喵星人

    流浪猫鲍勃

    鲍勃已经成了电影明星。在英国喜剧《流浪猫鲍勃》中，鲍勃扮演了它自己。稍后，同名书籍一经出版，销量就超过了五百万。此外，脸书上为鲍勃点赞的粉丝已经达到54万。鲍勃成名前，只是伦敦一只不起眼的普通小猫，经常和主人一道搭乘大巴。这种悠闲生活恐怕是一去而不复返了。

  • Katze Nala streckt Zunge raus (picture alliance/ANN)

    盘点网红喵星人

    表情猫娜拉

    这只长着虎皮斑的猫最初来自动物之家。刚被收养时，娜拉身体极差，多亏主人精心照料才有好转。娜拉健康状况的每个小小进步，女主人都会通过社交媒体Instagram公诸于众，很快娜拉账户的粉丝就超过了一百万。女主人希望通过娜拉的经历唤醒人们对动物保护的重视。当然，娜拉也给女主人带来了经济上的收益，娜拉主页上除了照片之外，还有很多娜拉猫纪念品供粉丝购买收藏。


  • Katze (picture-alliance/AP Photo)

    盘点网红喵星人

    不爽猫

    它懒散而凶狠的目光让它一夜间走红网络。不爽猫已经成为其同类在网络世界里最成功的代表。事实上，不爽猫并没有什么不爽，之所以作出一副不爽的表情，是由于遗传因素使它面部没有完全展开。这幅不爽的表情，给女主人带来了滚滚财源：不爽猫已多次在动画片，影视剧和广告中扮演角色。

  • Simon's Cat Screenshot Youtube (Screenshot Youtube)

    盘点网红喵星人

    西蒙和他的猫

    西蒙的猫并不是一只真猫，而是英国漫画家西蒙·托菲尔德（Simon Tofield）笔下的动画角色。西蒙创作的动画网络短片系列和漫画系列，讲述的都是家养猫各种有趣的故事。西蒙的猫得以名扬天下，主要得益于youtube，在这里西蒙的频道已经被点击八亿四千万人次。

  • Deutschland Vernissage - Corsa Karl und Choupette (picture-alliance/Eventpress)

    盘点网红喵星人

    世上最富有的猫Choupette

    这只名叫Choupette的缅甸猫，主人是大名鼎鼎的时装大师卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld），因而串场走秀对它来讲是家常便饭。当然主人还为它专门设计了一套时装系列。此外，在脸书，推特等社交媒体上，Choupette都有自己的账户。作为世界上最富有最奢侈的猫，Choupette手下的工作人员就有好几位，其中包括两名全职保姆。

  • Maru Katze Youtube Star (picture-alliance/Asian News Network)

    盘点网红喵星人

    日本明星猫Maru

    这只苏格兰褶耳猫生活在日本，名叫Maru。借助Youtube，Maru已经成为享誉全球的大明星。 它的女主人定期在用户“Mugumogu”名下，发布Maru最新的视频。不过，女主人自己则不愿暴露身份。截至目前已经有两本专门介绍Maru生平的书与读者见面。

  • Katze Lil Bub wird gekrault (picture-alliance/AP Images/J. C. Hong)

    盘点网红喵星人

    吐舌小猫Lil Bub

    短腿，大眼，外吐的舌头：这就是Lil Bub。这副样子绝不是为了卖萌，而是它患有多种遗传疾病，比如侏儒症和骨质疏松症。在它的网络主页上，它讲述了自己的身世。当年在美国印第安纳州曾被人遗弃的Lil Bub，现如今已经成了作家和电视明星，多么令人欣羡的成功之路。

  • Bob, Der Streuner in Berlin (picture-alliance/BREUEL-BILD/J. Harrell)

    盘点网红喵星人

    流浪猫鲍勃

    鲍勃已经成了电影明星。在英国喜剧《流浪猫鲍勃》中，鲍勃扮演了它自己。稍后，同名书籍一经出版，销量就超过了五百万。此外，脸书上为鲍勃点赞的粉丝已经达到54万。鲍勃成名前，只是伦敦一只不起眼的普通小猫，经常和主人一道搭乘大巴。这种悠闲生活恐怕是一去而不复返了。

  • Katze Nala streckt Zunge raus (picture alliance/ANN)

    盘点网红喵星人

    表情猫娜拉

    这只长着虎皮斑的猫最初来自动物之家。刚被收养时，娜拉身体极差，多亏主人精心照料才有好转。娜拉健康状况的每个小小进步，女主人都会通过社交媒体Instagram公诸于众，很快娜拉账户的粉丝就超过了一百万。女主人希望通过娜拉的经历唤醒人们对动物保护的重视。当然，娜拉也给女主人带来了经济上的收益，娜拉主页上除了照片之外，还有很多娜拉猫纪念品供粉丝购买收藏。


DW.COM

一年半前从中国抵达德国的雌性熊猫"梦梦"和雄性熊猫"娇庆"周五（4月5日）首次碰面。柏林动物园通报说，这两只熊猫显得"特别融洽"，但尚未交配。如不能经由自然途径实现，则将采用人工授精方式。从理论上讲，今年7月或8月就能迎来小宝宝。 (06.04.2019)

这隻胖老鼠卡在窨井盖的洞里面动弹不得，动保团体请来八个消防队员合力才把牠救出来。 (27.02.2019)

来自世界各地的40多万人签署两份请愿书，要求德国乌珀塔尔动物园将一只遭受同类欺负的倭黑猩猩送还英国。但动物园拒绝这一请求。动物园方面认为，雄性猩猩在适应新环境期间遭到同类攻击的现象十分常见。 (16.02.2019)

（德国之声中文网）"菲利克斯！"菲利克斯来了。他是一只猫。至少，当有东西可以吃，或者可以和他的主人拥抱时，他会来的。

尽管大多数家猫都非常独立，但是他们的主人认为，给他们取个名字非常重要，因为他们会记住并作出回应。然而，一直到最近日本科学家得出研究结论之前，还没有得到科学证实。

猫咪们可以将他们的名字与其他词语区分开来。这是日本上智大学〔英文名：Sophia University）研究者西户斋藤敦子（Atsuko Saito）和他的团队最近在《科学报告》杂志上发表的一项研究中的发现。这是猫可以真正理解人类言语的第一个实验证据。

根据日本研究人员的说法，猫与人类交流的能力最近才得以开始探索。他们发现，当主人指着食物的时候，猫咪们心知肚明。此外，猫咪--至少部分猫咪--能够看主人脸色来改变行为方式。

斋藤敦子的团队总共研究了78只猫的反应。其中，研究人员记录了猫们在第一次听到磁带上的四个普通日词语时的反应，然后让他们听自己的名字。研究人员选定的这些词语的发音与猫的名字相似。

结果发现，大多数猫咪都能对他们的名字作出反应。他们转过头来，竖起耳朵。换了一个陌生人，替代主人做同样的观察，也能得出相同的结论。

  • Großbritannien Bildergalerie Downing-Street-Kater Larry

    流水的首相 铁打的唐宁喵

    英国第一猫

    拉里于2011年开始担任内阁办公室首席捕鼠官（Chief Mouser to the Cabinet Office）。英国媒体将有关它的很多新闻都归类于政治栏目。它拥有自己的推特账户，在英国脱欧之际拉里分外抢镜。中国网络上有人戏称：“流水的首相，铁打的喵”。

  • Großbritannien Bildergalerie Downing-Street-Kater Larry

    流水的首相 铁打的唐宁喵

    成名之前

    2011年，英国电视台拍摄到老鼠在首相府门前乱窜，引起有关应聘第一猫捕鼠的讨论。伦敦动物收容所巴特西猫狗之家（Battersea Dogs and Cats）邀请首相卡梅伦从它们那里挑选一名捕鼠干将。图中当时4岁的拉里成功应聘。

  • Großbritannien Bildergalerie Downing-Street-Kater Larry

    流水的首相 铁打的唐宁喵

    最具权势的猫

    拉里不仅是英国第一猫，应该也是全球最具权势的猫咪。它经常要接见名流政要。图中是2011年，它被首相卡梅伦介绍给美国奥巴马的样子，似乎还有一丝傲娇。

  • Großbritannien Bildergalerie Downing-Street-Kater Larry

    流水的首相 铁打的唐宁喵

    无拘无束

    就算不被正式介绍，有外国首脑来访时，它也可以近距离的观望，因为它可以在首相府内自由活动。今年五月，卡梅伦会见日本首相安倍晋三，它正在懒洋洋地晒太阳。

  • Großbritannien Bildergalerie Downing-Street-Kater Larry

    流水的首相 铁打的唐宁喵

    专业卖萌

    除了会见政要和媒体，拉里偶尔还会和警卫互动。要么和他们一起站岗，要么躺在他们附近睡觉，应该比较有安全感。有时候还因为睡得太久而被警卫抱回家。毕竟它自带卖萌喵脸，连不苟言笑的男警卫都会忍不住摸摸它。

  • Großbritannien Bildergalerie Downing-Street-Kater Larry

    流水的首相 铁打的唐宁喵

    我的地盘我作主

    拉里和警卫相处融洽，和警犬似乎就不太客气了。它拱起身、龇开牙，大声告诉警犬离开它的地盘。

  • Großbritannien Bildergalerie Downing-Street-Kater Larry

    流水的首相 铁打的唐宁喵

    迎来新主人

    拉里11日在推特上问：“有没有好的猫咪美容师推荐啊，我明天要给新来的主人留个好印象。” 不论它有没有找到美容师，这只虎斑猫和新首相特雷莎·梅的鞋子品位绝对是搭配的。

    作者: 安静


通过另一项实验，研究人员发现，家里的猫兄猫弟猫姐猫妹再多，猫都不会搞错自己的名字。

日本研究人员认为，猫咪熟悉自己的名字，是人与动物日常接触的结果。他们认为这种新知识可以改善人猫关系。研究人员说，"也许我们可以通过声音联系，让猫学会避开危险的物品或地方。"

 

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盘点网红喵星人

猫早已进驻网络世界。有些猫在社交媒体中的粉丝数量足以让大腕明星自叹弗如。这里我们就逐一向您介绍堪称网红的几个著名咪咪。 (04.02.2017)  

流水的首相 铁打的唐宁喵

英国首相府易主之际，首席捕鼠官“拉里（Larry）”得以留任，继续住在唐宁街10号。这只原本在英国家喻户晓的喵星人现在红遍全球。 (14.07.2016)  

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美国北卡罗来纳州野生动物中心发生狮子咬死一名22岁女见习饲养员的惨案。

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Katze (picture-alliance/AP Photo)

猫咪们知道自己的名字

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