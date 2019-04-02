（德国之声中文网）"菲利克斯！"菲利克斯来了。他是一只猫。至少，当有东西可以吃，或者可以和他的主人拥抱时，他会来的。

尽管大多数家猫都非常独立，但是他们的主人认为，给他们取个名字非常重要，因为他们会记住并作出回应。然而，一直到最近日本科学家得出研究结论之前，还没有得到科学证实。

猫咪们可以将他们的名字与其他词语区分开来。这是日本上智大学〔英文名：Sophia University）研究者西户斋藤敦子（Atsuko Saito）和他的团队最近在《科学报告》杂志上发表的一项研究中的发现。这是猫可以真正理解人类言语的第一个实验证据。

根据日本研究人员的说法，猫与人类交流的能力最近才得以开始探索。他们发现，当主人指着食物的时候，猫咪们心知肚明。此外，猫咪--至少部分猫咪--能够看主人脸色来改变行为方式。

斋藤敦子的团队总共研究了78只猫的反应。其中，研究人员记录了猫们在第一次听到磁带上的四个普通日词语时的反应，然后让他们听自己的名字。研究人员选定的这些词语的发音与猫的名字相似。

结果发现，大多数猫咪都能对他们的名字作出反应。他们转过头来，竖起耳朵。换了一个陌生人，替代主人做同样的观察，也能得出相同的结论。

流水的首相 铁打的唐宁喵 英国第一猫 拉里于2011年开始担任内阁办公室首席捕鼠官（Chief Mouser to the Cabinet Office）。英国媒体将有关它的很多新闻都归类于政治栏目。它拥有自己的推特账户，在英国脱欧之际拉里分外抢镜。中国网络上有人戏称：“流水的首相，铁打的喵”。

流水的首相 铁打的唐宁喵 成名之前 2011年，英国电视台拍摄到老鼠在首相府门前乱窜，引起有关应聘第一猫捕鼠的讨论。伦敦动物收容所巴特西猫狗之家（Battersea Dogs and Cats）邀请首相卡梅伦从它们那里挑选一名捕鼠干将。图中当时4岁的拉里成功应聘。

流水的首相 铁打的唐宁喵 最具权势的猫 拉里不仅是英国第一猫，应该也是全球最具权势的猫咪。它经常要接见名流政要。图中是2011年，它被首相卡梅伦介绍给美国奥巴马的样子，似乎还有一丝傲娇。

流水的首相 铁打的唐宁喵 无拘无束 就算不被正式介绍，有外国首脑来访时，它也可以近距离的观望，因为它可以在首相府内自由活动。今年五月，卡梅伦会见日本首相安倍晋三，它正在懒洋洋地晒太阳。

流水的首相 铁打的唐宁喵 专业卖萌 除了会见政要和媒体，拉里偶尔还会和警卫互动。要么和他们一起站岗，要么躺在他们附近睡觉，应该比较有安全感。有时候还因为睡得太久而被警卫抱回家。毕竟它自带卖萌喵脸，连不苟言笑的男警卫都会忍不住摸摸它。

流水的首相 铁打的唐宁喵 我的地盘我作主 拉里和警卫相处融洽，和警犬似乎就不太客气了。它拱起身、龇开牙，大声告诉警犬离开它的地盘。

流水的首相 铁打的唐宁喵 迎来新主人 拉里11日在推特上问：“有没有好的猫咪美容师推荐啊，我明天要给新来的主人留个好印象。” 不论它有没有找到美容师，这只虎斑猫和新首相特雷莎·梅的鞋子品位绝对是搭配的。 作者: 安静



通过另一项实验，研究人员发现，家里的猫兄猫弟猫姐猫妹再多，猫都不会搞错自己的名字。

日本研究人员认为，猫咪熟悉自己的名字，是人与动物日常接触的结果。他们认为这种新知识可以改善人猫关系。研究人员说，"也许我们可以通过声音联系，让猫学会避开危险的物品或地方。"