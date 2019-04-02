很多爱猫人士早就确信：加菲猫、芬杜斯和辛巴都知道他们自己的名字，并且能够对呼唤作出回应。现在，日本研究人员证明：确实如此。
（德国之声中文网）"菲利克斯！"菲利克斯来了。他是一只猫。至少，当有东西可以吃，或者可以和他的主人拥抱时，他会来的。
尽管大多数家猫都非常独立，但是他们的主人认为，给他们取个名字非常重要，因为他们会记住并作出回应。然而，一直到最近日本科学家得出研究结论之前，还没有得到科学证实。
猫咪们可以将他们的名字与其他词语区分开来。这是日本上智大学〔英文名：Sophia University）研究者西户斋藤敦子（Atsuko Saito）和他的团队最近在《科学报告》杂志上发表的一项研究中的发现。这是猫可以真正理解人类言语的第一个实验证据。
根据日本研究人员的说法，猫与人类交流的能力最近才得以开始探索。他们发现，当主人指着食物的时候，猫咪们心知肚明。此外，猫咪--至少部分猫咪--能够看主人脸色来改变行为方式。
斋藤敦子的团队总共研究了78只猫的反应。其中，研究人员记录了猫们在第一次听到磁带上的四个普通日词语时的反应，然后让他们听自己的名字。研究人员选定的这些词语的发音与猫的名字相似。
结果发现，大多数猫咪都能对他们的名字作出反应。他们转过头来，竖起耳朵。换了一个陌生人，替代主人做同样的观察，也能得出相同的结论。
通过另一项实验，研究人员发现，家里的猫兄猫弟猫姐猫妹再多，猫都不会搞错自己的名字。
日本研究人员认为，猫咪熟悉自己的名字，是人与动物日常接触的结果。他们认为这种新知识可以改善人猫关系。研究人员说，"也许我们可以通过声音联系，让猫学会避开危险的物品或地方。"