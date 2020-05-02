喝咖啡有益降低患癌风险

（德国之声中文网）在过去的几十年里，有关咖啡的研究层出不穷。这些研究倾向于表明：常喝咖啡有益健康，例如，有助保护肝脏健康，甚至可以减少肝硬化的风险。肝硬化是由肝炎或慢性酒精中毒等情况引起的肝脏瘢痕。

你可能认为像意大利这种地中海国家的人一定很爱喝咖啡，但是针对这一地区有关咖啡的研究取却少之又少。

“喝咖啡在全世界都很普遍，有研究将喝咖啡与较低的总死亡率联系在一起，尽管这种关联并不完全一致，而且来自地中海国家的证据仍然很少，”一篇新近发表在《营养素》（Nutrients）杂志上的报告如是写道。

研究人员在文章中介绍了一项在西班牙进行的长期研究的结果。顺便提一下，据数据统计，喝咖啡在西班牙并不是一项国民级消遣。

研究人员对1567名年龄在20岁以上的人进行了为期18年的跟踪调查。最初的数据来自1994年进行的瓦伦西亚营养调查(VNS)。它评估了多种食物，包括饮料，如咖啡。

他们的研究结果表明，每天喝一至六杯半咖啡可以降低罹患癌症风险和科学家所说的全因死亡率（所有死因的死亡率）。

而鉴于我们早晚都会死亡的事实，每天喝六杯咖啡对一些人来说可能太多了。因此，正如西班牙研究人员所言，讲究“适度”才是关键。

咖啡的好处

科研人员在涉及结论性证据时一般都会十分谨慎，这项研究也不例外。事实上，报告作者坦言：“咖啡可能减少死亡风险的机制仍不太清楚”。

但他们确实也提到了有关咖啡的已知研究结果：咖啡中的化合物具有抗氧化和抗炎作用，如多酚、黄酮类以及非黄酮类化合物。

以前在西班牙的研究显示，科学家们称咖啡和心血管疾病（CVD）之间呈负相关：意思是喝得咖啡越多，罹患心血管疾病的风险就越低。

而根据最新的研究报告，最近在意大利进行的一项研究也表明，每天适度饮用三到四杯咖啡和全因死亡率以及心血管疾病死亡风险较低之间有关系。

杯子看大小 咖啡看种类

在西班牙的这项研究中，一杯咖啡是指50毫升浓缩咖啡或者125至150毫升速溶咖啡、冲煮咖啡或研磨咖啡。他们将咖啡的总和计为 “无咖啡因和含咖啡因的咖啡之和”。

该研究中的调查对象包括849名女性和718名男性——其中78%是已知的咖啡饮用者（1222人），剩下345人是非咖啡饮用者。在喝咖啡的人中，37.7%的人说他们 “每天最多喝一杯”，40.3%的人则表示他们“每天喝一杯以上”。

死亡率

在开始追踪的头六年里，研究人员发现有85名参与者死亡。其中31人（36.4%）死于心血管疾病，25人（29.4%）死于癌症。他们在12年和18年后分别再次调查发现，参与者的死因与前6年的死因比例大致相同——大约35%的人死于心血管疾病，25%至30%的人死于癌症。

最终共有317名参与者死亡。但是“喝咖啡的人显示出比不喝咖啡的人更低的死亡率，”研究人员写道。与不喝咖啡相比，每天喝不超过一杯的咖啡与全因死亡率减少27%有关，而每天喝超过一杯的咖啡则与全因死亡率减少44%有关。研究结果表明，在整个18年的研究期间，只有含咖啡因的咖啡对预防全因死亡有作用。

研究人员也承认，他们的研究结果“可能看上去并没有太多新意”。但他们强调，这是有关一个地中海国家（即西班牙）20岁以上成年人饮用咖啡与全因、心血管疾病和癌症死亡率之间关系的首个研究。研究人员还表示，他们的发现与欧洲其他地方以及美国和亚洲的先前研究一致。

然而，也有其他研究表明，咖啡会对中枢神经系统和心血管系统产生不利影响。

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