 喜马拉雅山麓的能源政治 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.11.2018

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时政风云

喜马拉雅山麓的能源政治

中国希望将尼泊尔也拉进“一带一路”的项目版图，这个愿望在尼泊尔也获得很多积极的反馈。中国的“一带一路”近来在不少伙伴国引发疑虑，在尼泊尔也不例外。

Nepal Marsyangdi Fluss Unteres Pisang Manang (Imago/imagebroker/F. Bienewald)

尼泊尔有着丰富的水力资源

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巴基斯坦新政府上台后，有关中巴经济走廊的未来便受到极大关注。继马来西亚后，雄心勃勃的一带一路计划是否会再次受到冲击？伊斯兰堡是否能够承受惹恼中国的代价？"全天候的中巴友谊"是否依然稳固？      (19.09.2018)

刚刚上任数月的巴基斯坦总理伊姆兰·汗正在访问中国，北京许诺将“坚定推进”中巴经济走廊。作为中国在南亚的重要盟友，伊斯兰堡政府目前深陷财政收支危机。 (03.11.2018)

93岁的马哈蒂尔结束了5天的访华之旅。在离开中国前，这位马来西亚政坛老将表示，中资项目目前「不会继续」。 (21.08.2018)

马尔代夫前总统纳希德在该国大选后接受了德国之声专访。他对反对派候选人萨利赫胜选总统表示欢迎，并指出，中国应接受马尔代夫民众追求民主的意愿。 (25.09.2018)

（德国之声中文网）中国国家主席习近平在全球范围内开展的所谓"一带一路"工程最近遇到了反对意见。在亚洲一些国家的政府最近态度发生转变之后，中国和伙伴国所谓的"双赢"局面正受到越来越多的质疑。一些国家不禁自问，"我们是否对中国贷款过于依赖，获益的是否主要是中国公司和政府。"

因此，巴基斯坦新政府表达了保留意见。迄今为止巴基斯坦是中国实施"一带一路"规划和投资最为顺畅的国家。马来西亚新政府宣布退出与中国签订的价值数十亿美元的多个项目：泰国和缅甸也对中国帮助修建铁路和扩建港口的建议保持距离。就连小岛国马尔代夫也希望在最近的权力变更后，将与中国签订的"一带一路"协议重新进行审核。

尼泊尔是中国"一带一路"的"坚定伙伴"

被视为党的喉舌的新华社发表了一篇有关中国与尼泊尔成功合作的文章。根据该报道，中国在尼泊尔已经超过印度成为最大直接投资国。双方现在将着手执行6月份签署的谅解备忘录。随着尼泊尔对"一带一路"倡议做出的响应，通过一条跨境公路和铁路网、输电线路以及互联网，这里将形成一个"跨越喜马拉雅山脉的多维联系网络"。

China K.P. Sharma Oli und Li Keqiang (Reuters/G. Baker)

尼泊尔总理奥利6月访华与李克强会面

而落实所有这些项目的前提是要覆盖广泛而且安全可靠的电力供应网络。但这恰恰是尼泊尔的薄弱环节，尽管该国有着巨大的水力资源。因此，中国也决定投资扩建尼泊尔的水利发电站。但是这项计划的落实并非一帆风顺。一方面是由于近年来尼泊尔政府多次换届，另一方面也是因为与当地利益群体就赔偿问题存在争议。

不安全的大型发电厂项目

对于那些大型项目尤其如此，例如1200兆瓦的Budhi-Gandaki发电厂，这个发电能力几乎是尼泊尔现有电力的两倍。2017年令尼泊尔人纠结了很久的一个问题是，是依靠自己的力量建造这个体现"民族自豪感的工程"还是将其交给中国人承建。今年9月底，奥利总理领导下的尼泊尔新政府最终还是决定该项目由中国国营公司葛洲坝集团承建。至少尼泊尔政府代表是这样说的，不过中国官方还没有证实。

但是新华社在对9月底举行的尼中联合电力开发工作会议的报道中，并没有提及Budhi-Gandaki项目。或许是中国人根据他们对尼泊尔"内部政治游戏"的经验，现在行动更为谨慎。而另一个类似的大型项目，也就是在尼泊尔西部建造发电能力750兆瓦的西塞蒂（West Seti）水电站的计划，也在经历了几年谈判之后被尼泊尔政府取消。

尼泊尔对中国的依赖

Julia Strasheim, GIGA Hamburg (GIGA Hamburg)

尼泊尔问题专家斯特拉斯海姆

尽管有这些延误和挫折，但是德国汉堡施密特基金会的尼泊尔问题专家斯特拉斯海姆（Julia Strasheim）仍认为"总的来说尼泊尔对其邻居中国报有非常乐观的态度。"她认为，现在西方乃至亚洲对中国崛起的巨大恐惧和不信任，在尼泊尔是不会发生的。斯特拉斯海姆说："在'一带一路'的基础上，与中国的合作对奥利政府来说反而非常重要。奥利总理是带着一个严肃的竞选承诺上台的。他发誓要实现政治稳定和推动经济发展。奥利总理清楚地知道，作为世界上最贫穷的国家之一，尼泊尔没有能力独自发展经济，因此只能通过吸引外来投资发展基础设施从中受益。"

斯特拉斯海姆认为，从另一方面来说，中国也将尼泊尔作为其安全战略和对西藏政策的一个筹码。她说："近年来，中国也在一带一路的基础上为尼泊尔武装警察部队成立了一个警察学院。武装警察部队的任务是负责边境检查。中国和尼泊尔也进一步加强了在边境检查方面的合作，但是其背后的目的很清楚，就是为了限制从西藏到尼泊尔以及从尼泊尔到印度的难民。"

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