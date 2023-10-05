喜马拉雅冰川湖决堤，至少14人死亡

（德国之声中文网）印度官员周四（10月5日）表示，印度东北部发生致命的冰川湖溃决，已造成至少14人死亡、100多人失踪。

周三，喜马拉雅地区锡金邦的洛纳克湖在暴雨后决堤，引发山洪暴发，这是南亚山区发生的最新一起致命天气事件。多个村庄被洪水淹没，22,000 人的生活受到影响。

锡金邦部分地区因降雨而出现洪灾

当地官员们说，冲毁的桥梁和湍急的河流阻碍了救援行动。据当地媒体援引官方信息报道，有14座桥梁严重受损或倒塌。

路透社援引印度国防部发言人的话说："搜索行动是在不断降雨，提斯塔河水流湍急，许多地方的道路和桥梁被冲走的条件下进行的。"

周三，印度军方报告说，洪水过后有23名士兵失踪，但其中一名失踪士兵随后生还。

印度广播公司的画面显示，洪水涌入建筑密集区，房屋倒塌，车辆被淹没。

与此同时，印度气象部门警告说，预计未来两天锡金邦和周边各邦的部分地区将出现更多降雨，可能会导致山体滑坡和航班中断。

（法新社、德新社、路透社）

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