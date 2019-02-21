 喜见谈判推进 特朗普宣布延后对中加税 | 经济纵横 | DW | 23.02.2019

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经济纵横

喜见谈判推进 特朗普宣布延后对中加税

特朗普曾在会晤中向刘鹤说，「本轮高级别经贸磋商取得巨大进展，同时仍有不少工作需要完成」，因此将磋商延长两天。总计四天的谈判长跑下来，特朗普终于宣布了重大消息: 将延后关税期限。

USA Präsident Donald Trump mit US-Handelsbeauftragter Robert Lighthizer und Chinas Vize-Premier Liu He (AFP/M. Ngan)

川普会见中方贸易代表刘鹤

（德国之声中文网)）美国总统特朗普發推特表示，鉴于週日谈判有实质进展，将原定三月一日的关税期限延后。虽然他并未明说下一个期限会是何时，但是至少中美都获得了短暂的喘息。

推特当中，特朗普说双方在智慧财产权保护、技术转移、农业、服务、货币等方面都获得重大进展，他将宣布延后关税期限，并且将在三月底和习近平在海湖庄园(Mar-A-Lago)会面，以签订最终协议。

海湖庄园是特朗普位于佛罗里达州的私人会所，曾经在2017年接待过习近平，也接待过日本首相安倍晋三。

谈判延长

过去，特朗普曾经發出威胁，若谈判成果不如预期，他将在3月1日开始对中国提高关税。特朗普在上周五(2月22日)晚间表示，美中双方达成贸易协议的概率已经大于无法达成协议的概率。正在华盛顿参与磋商的中国副总理刘鹤在与特朗普的会晤后也表示，谈判取得了「积极进展」。刘鹤强调，中美双方将「加倍努力，抓紧磋商」。

美国财长姆努欣(Steven Mnuchin)、贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)则分别对外界披露，两国已经在汇率、技术转让等议题上取得了一致。农业部长珀杜(Sonny Perdue)则通过推特表示，中国已经许诺再增购1000万吨美国大豆。

习近平则在委托刘鹤转达特朗普的信中表示，两国「开展了密集经贸磋商，取得积极进展。两国和国际社会对此普遍反响积极；希望双方继续本着相互尊重、合作共赢的态度，再接再厉，相向而行，达成互利双赢的协议。」

不过，莱特希泽也强调，依然有一些重大分歧需要解决 。特朗普则强调，对于重大问题，最终决策权在他和习近平的手中。

USA Handelsgespräche mit China in Washington | Lighthizer & Mnuchin & Ross & Liu He (Reuters/J. Roberts)

贸易磋商一并解决华为问题？

美中贸易之间的巨额逆差是特朗普的眼中钉。中国通过强制技术转让掠夺美国知识产权的行为也备受美方指责。美中两国是全球排名第一、第二的经济体，这场贸易冲突对全球经济都产生了不利影响。

美中两国最终的贸易协议内容，外界目前还无法知晓。根据特朗普的说法，协议有可能涵盖华为、中兴之争议。美国司法部此前已经对华为提起公诉。美方担心，这一来自中国的5G市场全球领跑者会为北京的间谍行为大开方便之门。华为则对这些指控予以坚决驳斥。

  • USA Washington - Robert Lighthizer nach Amtseinführung (Reuters/K. Lamarque)

    大国较量 中美贸易战大事记

    301调查

    此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

  • China Nationaler Volkskongress Liu He (Reuters/J. Lee)

    大国较量 中美贸易战大事记

    为摩擦降温

    2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

  • Symbolbild Stahl (AFP/Getty Images)

    大国较量 中美贸易战大事记

    钢铝关税

    2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

  • USA Washington - Donald Trump verhängt Strafzölle gegen China (Reuters/J. Ernst)

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    500亿清单

    3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

  • Nahrungsmittel Herstellung Gesundheit (picture-alliance/dpa)

    大国较量 中美贸易战大事记

    美国大豆

    作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

  • China Boao-Forum (picture-alliance/Xinhua/Li Xueren)

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    博鳌论坛

    2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

  • Spanien ZTE auf dem Mobile World Congress in Barcelona (Getty Images/AFP/L. Gene)

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    中兴，中兴

    4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

  • Stellvertretender Ministerpräsident der Volksrepublik China Liu He (picture-alliance/Xinhua News Agency)

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    刘鹤再度赴美

    2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

  • USA Steven Mnuchin, Finanzminister (Reuters/A.P. Bernstein)

    大国较量 中美贸易战大事记

    暂停互相加征关税

    谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

  • USA Washington Donald Trump auf dem Weg nach Nashville (picture-alliance/MediaPunch/CNP/C. Kleponis)

    大国较量 中美贸易战大事记

    500亿+投资限制

    5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

  • Donald Trump (Reuters/B. Snyder)

    大国较量 中美贸易战大事记

    特朗普再度加码至两千亿

    2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。

  • USA China - Handel - Kontainer (picture alliance/dpa/W. Hong)

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    中国立即回击

    中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”

  • Xi Jinping (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

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    习近平呼吁“自力更生”

    2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”

  • US-Verteidigungsminister Mattis in China (AFP/Getty Images/M. Schiefelbein)

    大国较量 中美贸易战大事记

    中美关系全面降温

    贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。

  • USA Apple und Qualcomm Logo (picture-alliance/dpa/Imaginechina/L. Shengli)

    大国较量 中美贸易战大事记

    美国商界质疑特朗普的关税政策

    越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”

  • Argentinien G20 Gipfel in Buenos Aires - Xi Jinping und Donald Trump (Reuters/K. Lamarque)

    大国较量 中美贸易战大事记

    峰回路转 柳暗花明？

    2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在明年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?

  • Huawei (picture-alliance/dpa/N. H. Guan)

    大国较量 中美贸易战大事记

    华为事件 全球震荡

    但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。

    作者: 苗子


文山/王凡/(路透社等)

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